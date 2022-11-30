ФІФА: веселкова та протестна символіка дозволені на ЧС

Міжнародна федерація футболу публічно заявила, що символіка в кольорах веселки та банери на підтримку протестів у Ірані дозволені на стадіонах Чемпіонату світу в Катарі. Заява з'явилася після виходу Ірану з чемпіонату.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) публічно запевнила в середу, 30 листопада, що символіка в кольорах веселки та банери на підтримку протестів в Ірані будуть дозволені на стадіонах Чемпіонату світу з футболу в Катарі, передає агентство Associated Press.

У перший тиждень турніру сім європейських команд програли боротьбу за носіння різнокольорових пов'язок "One Love" під час матчів Чемпіонату світу (ЧС), а вболівальники також скаржились, що їм не дозволяли проносити на стадіони речі в кольорах веселки - символу прав ЛГБТК.

29 листопада відбувся матч між Іраном і США, під час якого іранські вболівальники не мали змоги демонструвати плакати з підтримкою протестів у себе вдома. Співробітники служби безпеки стадіонів у Катарі вилучали банери з гаслами на кшталт "Жінки. Життя. Свобода", щоб їх не демонстрували на трибунах.

"ФІФА відомо про деякі випадки, коли дозволені предмети не можна було демонструвати на стадіонах. ФІФА отримала запевнення від влади, що з керівниками об'єктів зв'язалися щодо узгоджених правил і положень Чемпіонату світу з футболу в Катарі 2022 року. ФІФА продовжує тісно співпрацювати з приймаючою країною, щоб забезпечити повну реалізацію відповідних правил і погоджених протоколів", - йдеться в заяві федерації, опублікованій на наступний день після того, як Іран вийшов з чемпіонату через програш США.

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Акція OneLove на Чемпіонаті світу з футболу

Раніше під тиском ФІФА національні збірні Англії, Бельгії, Німеччини, Данії, Нідерландів, Вельсу та Швейцарії вирішили відмовитися від використання на Чемпіонаті світу капітанських пов'язок у кольорах веселки та в формі серця з цифрою 1 посередині. Вона є частиною кампанії OneLove, яка має на меті просування інклюзивності та захист прав представників спільноти ЛГБТК. Вперше капітани команд вийшли у цих пов'язках на матчі розіграшу Ліги націй, та планували грати з ними до кінця нинішнього сезону.

Гравець збірної Бельгії Еден Азар з капітанською пов'язкою One Love на матчі в Кувейті Фото: Virginie Lefour/BELGA/picture alliance

У Катарі, який приймає Чемпіонат, гомосексуальні відносини караються тюремним ув'язненням. Уряд країни також забороняє проводити будь-які компанії на підтримку прав спільноти ЛГБТК.

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Напередодні матчу збірних Англії та Ірану, під час якої веселкову пов'язку мав намір надіти капітан англійської команди Гаррі Кейн, ФІФА випустила заяву щодо заборони їхнього використання. У ній стверджувалось, що ФІФА підтримує всі законні акції, до яких належить і OneLove, але в правилах федерації щодо екіпірування сказано: "Капітани всіх команд мають надягати капітанські пов'язки, надані ФІФА". У випадку, якщо капітани команд використовуватимуть пов'язки, не затверджені ФІФА, можливі як фінансові санкції щодо національних федерацій країн-порушників, так і попередження чи видалення капітанів навіть до початку матчів.

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