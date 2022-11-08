Посол ЧС з футболу: гомосексуальність - "пошкодження розуму"

Такі висловлювання пролунали на тлі вже наявних сумнівів щодо щирості Катару стосовно прийому вболівальників з різними переконаннями.

Амбасадор Чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі Халід Салман назвав гомосексуальність "розумовим пошкодженням", "духовно шкодою" та "харамом" (так в ісламі називають заборонені, або гріховні, вчинки і речі. - Ред.) в документальному фільмі, який транслюватиметься німецьким громадським телерадіомовником ZDF у вівторок, 8 листопада.

Салман додав, що вважає неправильним, коли діти бачать геїв і лесбійок, тому що вони дізнаються те, чого не повинні. "Я не суворий мусульманин. Але чому це харам? Бо це - духовна шкода", - сказав він.

Посол також зауважив, що гомосексуалам, як приїдуть до Катару "доведеться прийняти наші правила". Після того, як Салман назвав гомосексуальність "розумовим пошкодженням", медіа-офіцер оргкомітету Чемпіонату світу дав сигнал завершити інтерв'ю.

Ці заяви пролунали через кілька днів після того, як міністр закордонних справ Катару Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тані заявив, що всіх людей, в тому числі представників ЛГБТК-спільноти вітатимуть в його країні на Чемпіонат світу з футболу, який пройде з 20 листопада до 18 грудня.

Футболісти і вболівальники обурені ставленням Катару

Гомосексуальні акти в публічних місцях заборонені в Катарі і можуть каратися позбавленням волі на строк до семи років. Капітани кількох європейських країн, які беруть участь у Чемпіонаті світу з футболу, включаючи Німеччину, Францію та Англію, планують носити нарукавні пов'язки кольорів веселки під час своїх матчів у рамках кампанії проти дискримінації.

Катар також зазнав критики за проблеми з дотриманням прав людини та ставленням до іноземних найманих працівників. Уболівальники на стадіонах по всій Німеччині протягом вихідних розмахували банерами із закликами до бойкоту Чемпіонату світу в Катарі, включаючи перегляд трансляцій.

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) і організаційний комітет Чемпіонату світу в Катарі підкреслили, що емірат буде ради вітати всіх вболівальників. Водночас емір країни Тамім бін Хамад Аль Тані заявив, що очікує поваги до місцевої культури.

Суперечка з Німеччиною

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) повідомила, що відвідає Чемпіонат після того, як прем'єр-міністр Катару Халід бен Халіфа бен Абдул Азіз Аль Тані дав їй "гарантії безпеки" для шанувальників ЛГБТК. Раніше Фезер заявляла, що проведення чемпіонату світу з футболу в еміраті буде "дуже складним" з точки зору Берліна. Після цього посла Німеччини викликали до МЗС Катару, а міністерку звинуватили у "подвійних стандартах".