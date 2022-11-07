Катар звинуватив Німеччину в "подвійних стандартах"

Берлін застосовує до футболу інші критерії, ніж до енергетичної політики, переконані в Досі. Раніше міністерка внутрішніх справ ФРН розкритикувала надання Катару права на проведення Чемпіонату світу-2022.

Міністр закордонних справ Катару Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тані звинуватив Берлін у "подвійних стандартах" у зв'язку з критикою надання країні права на проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

За його словами, з одного боку, "урядові політики хибно інформують населення Німеччини", з другого - уряд ФРН без проблем співпрацює з Катаром, коли йдеться про енергетичне партнерство або про порятунок німецьких громадян з Афганістану.

"Коли ми хочемо провести Чемпіонат світу з футболу, насолодитися цим моментом і відсвяткувати разом із командою Німеччини, тоді раптом застосовуються інші стандарти", - дорікнув Аль Тані в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), опублікованому 6 листопада.

Катарський урядовець заявив, що Доха завжди була відкритою до конструктивної критики, але коли уряд, який "нібито співпрацює з нами" і в курсі всіх подій та реформ, робить заяви, що ґрунтуються на хибній інформації та створюють неправдиву картину, "ми не можемо миритися з цим".

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На цьому тлі міністр вказав на реформи щодо підвищення стандартів захисту прав працівників, які досі тривають, і над якими працюватимуть і після завершення Чемпіонату світу. Крім того, Аль Тані вказав, що практика звинувачувати уряд Катару в неналежному захисті прав працівників певних компаній - несправедлива, адже якщо щось подібне трапляється в Європі, то об'єктом осуду й критики стають самі компанії, а не уряди країн, де вони працюють.

Говорячи про гарантії безпеки для вболівальників, Аль Тані наголосив, що в Досі неодноразово повторювали на найвищому рівні, "що всім будуть раді й ніхто не зазнаватиме дискримінації". У правоохоронних органів є чіткі інструкції втручатися тільки в тому разі, "якщо безпека вболівальника опиниться під загрозою через насильство", зазначив він.

Сумніви німецької міністерки щодо Катару як місця проведення ЧС-2022

Невдоволення Дохи викликали заяви міністерки внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser), що поставили під сумнів справедливість рішення Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) провести ЧС-2022 у цій арабській державі. "Ми, як уряд Німеччини, вважаємо надання такого права (на проведення в країні великих спортивних змагань. - Ред.) украй непростим питанням", - сказала урядовиця в ефірі суспільно-правового телеканалу ARD 27 жовтня.

Відповідаючи на уточнювальне запитання модератора про проведення ЧС-2022 саме в Катарі, Фезер вказала: "Існують критерії, яких потрібно дотримуватися, і було би краще, якби право (проводити великі спортивні змагання. - Ред.) таким державам не надавали".

Фезер також зажадала від уряду Катару гарантій безпеки для ЛГБТ-спільноти.

Попередня реакція Катару на критику Ненсі Фезер

28 жовтня міністерство закордонних справ Катару викликало посла Німеччини в країні Клаудіуса Фішбаха (Claudius Fischbach), щоб, як написали німецькі ЗМІ, вручити ноту протесту у зв'язку з висловлюваннями Фезер. Катар висловив "розчарування" заявою німецької міністерки та заявив про "повне неприйняття" її позиції.

Так само Рада співробітництва арабських держав Перської затоки (Cooperation Council for the Arab States of the Gulf), до якої разом із Катаром входять Бахрейн, Кувейт, Оман, Саудівська Аравія та ОАЕ, оприлюднила заяву, в якій відкинула критику з боку Фезер і застерегла Берлін від втручання у внутрішні справи країн регіону.

За підсумками дводенного візиту до Катару, що завершився 1 листопада, Фезер заявила, що прем'єр-міністр країни надав їй гарантії безпеки вболівальників на ЧС, який розпочнеться 20 листопада.