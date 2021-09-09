 Другий рейс з Кабула доставив у Катар 45 громадян ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2021

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Другий рейс з Кабула доставив у Катар 45 громадян ФРН

Загалом двома рейсами авіакомпанії Qatar Airways з Кабула до столиці Катару було вивезено понад 250 іноземців.

Другий рейс з Кабула, що прибув у Катар

Пасажири другого рейсу, який прибув у Катар з Кабула

Другий пасажирський евакуаційний рейс зі столиці Афганістану Кабула, здійснений напередодні, 10 вересня, авіакомпанією Qatar Airways, доставив до Катару також і 45 громадян Німеччини з членами їхній сімей. Про це в суботу, 11 вересня, повідомила пресслужба МЗС ФРН у Берліні.

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Як зазначається, під час проведеного в четвер першого цивільного рейсу з аеропорту Кабула після завершення виведення американських військ, до столиці Катару було доправлено 15 німців. Нині ведеться інтенсивна робота над подальшими можливостями вильоту для німецьких громадян, котрі ще перебувають в Афганістані.

Двома рейсами до Катару з Кабула вивезли понад 250 іноземців

Водночас за даними уряду США, двома організованими Катаром рейсами в безпечне місце доставлено понад 250 іноземних громадян. Після приходу до влади в Афганістані радикального ісламістського руху "Талібан" американськими військовими разом з союзниками було вивезено з Афганістану понад 120 000 осіб. Остаточно американські військові залишили Афганістан 31 серпня, у цей же день завершилася евакуація з цієї країни. 

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Збройні сили Німеччини вивезли з країни близько 5,3 тисячі осіб. Після завершення місії військової евакуації в Кабулі з виводом останніх американських солдатів західні країни намагаються зробити так, щоб їхні громадяни та колишні співробітники афганських урядових структур та ті, хто співпрацювали з західними силами, могли покинути країну.

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Водночас дедалі частіше для цих цілей використовуються наземні маршрути та рейси з сусідніх країн. Пакистан також оголосив про намір знову використовувати аеропорт Кабула для вивезення людей з Афганістану. "Ми прагнемо розпочати комерційні рейси в Кабул, але це може тривати деякий час", - сказав інформагенції dpa представник державної авіакомпанії Pakistan National Airlines. За його словами, до авіакомпанії зверталися з цього питання ООН, ЄС і Світовий Банк.

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