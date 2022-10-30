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Уповноважена уряду ФРН з прав людини Луїзе Амтсберґ
Уповноважена уряду ФРН з прав людини Луїзе АмтсберґФото: Bernd von Jutrczenka/dpa
ПолітикаНімеччина

Омбудсменка ФРН відклала візит до Катару

Катерина Вєнкіна | Олександр Куницький
1 год. тому

Уповноважена уряду ФРН з прав людини відклала візит до Катару, який приймає ЧС-2022 з футболу.

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Уповноважена уряду ФРН з прав людини Луїзе Амтсберґ (Luise Amtsberg) у неділю, 30 жовтня, завила, що відкладає візит до Катару. "Події цих вихідних ясно показали мені, наскільки важко в нинішній ситуації напередодні чемпіонату світу з футболу вести відкриту і критичну розмову, яку я планувала з урядом Катару", - зазначила Амтсберґ.

Напередодні, 28 жовтня, міністерство закордонних справ Катару викликало посла ФРН Клаудіуса Р. Фішбаха (Claudius R. Fischbach) у зв'язку з висловлюваннями очільниці МВС Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser). Вона критично висловилася на адресу Катару, який приймає чемпіонат світу (ЧС) з футболу 2022 року, через порушення прав людини у цій країні. Йдеться, зокрема, про поводження з робітниками-мігрантами та криміналізацію гомосексуальних відносин, нагадує агенція AP.

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Катар висловив "розчарування" і заявив про "повне неприйняття" позиції німецької міністерки внутрнішніх справ. Доха розцінила висловлювання Фезер як "порушення дипломатичних норм і традицій, особливо на тлі поважних відносин між Катаром та ФРН у всіх сферах".

Фезер вирішила не відмовлятися від поїздки

Амтсберґ мала супроводжувати Фезер під час візиту в Катар, але в результаті вирішила перенести поїздку на пізніший термін. Глава МВС Фезер відвідає Катар із 31 жовтня до 1 листопада.

У підпорядкуванні Фезер знаходяться Федеральне відомство з охорони конституції (BfV), Федеральне відомство кримінальної поліції (BKA) та Федеральна поліція. До обов'язків глави МВС входять забезпечення внутрішньої безпеки, цивільна оборона, питання інтеграції іммігрантів, а також сприяння розвитку спорту.

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