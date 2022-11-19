ЧС з футболу в Катарі: На стадіонах заборонили продаж пива

Продаж алкоголю на території футбольних арен заборонили за два дні до початку мундіалю.

Під час Чемпіонату світу з футболу в Катарі продаж пива на стадіонах буде заборонений, оголосила Міжнародна федерація футболу (ФІФА) 18 листопада.

"За підсумками переговорів між владою країни-організатора та ФІФА було прийнято рішення організувати продаж алкогольних напоїв на фестивалі вболівальників ФІФА, інших майданчиках для вболівальників і в ліцензованих точках, виключивши продаж пива по периметру стадіонів, які приймають матчі Чемпіонату світу з футболу 2022 року" , - йдеться в заяві федерації. Заборона не поширюється на безалкогольне пиво, яке буде доступним на всіх стадіонах.

Читайте також: Амбасадор ЧС з футболу назвав гомосексуальність "пошкодженням розуму"

Рішення про заборону продажу алкоголю на території футбольних арен ухвалили за два дні до матчу відкриття. Співрозмовник агентства Reuters так пояснив його причини: "Велика кількість вболівальників приїде з Близького Сходу та з Південної Азії, де алкоголь не має суттєвого значення в культурі. До уваги прийняли той факт, що продаж алкоголю для багатьох фанатів стане не дуже приємною подією".

Питання продажу спиртних напоїв під час Чемпіонату світу обговорювалося з тих пір як Катар отримав право на його проведення. На відміну від сусідньої Саудівської Аравії, в Катарі вживання алкоголю повністю не забороняється, хоча й суттєво обмежується. Для тих, хто в'їжджає до країни, ввозити алкоголь заборонено, в тому числі й придбаний у зонах duty free.

Читайте також: Катар звинуватив Німеччину в "подвійних стандартах"

Чемпіонат світу-2022 у Катарі пройде з 20 листопада до 18 грудня. Матчі прийматимуть вісім стадіонів у п'яти містах. Читайте також: Фактчек: скільки людей загинуло у Катарі на "футбольному" будівництві?

Читайте також: Справжня ціна найдорожчого Чемпіонату світу з футболу в історії