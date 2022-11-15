Справжня ціна найдорожчого ЧС з футболу в історії

Через 12 років після суперечливого рішення довірити Катару організацію Чемпіонату світу з футболу, турнір невдовзі стартує. І він буде дуже і дуже дорогим.

Поки що не можна назвати точну цифру витрат на проведення Чемпіонату світу з футболу, який незабаром розпочнеться. Утім, вже зараз зрозуміло, що захід стане найдорожчим за майже столітню історію проведення мундіалів, перший з яких провели в Уругваї у 1930 році. За попередніми підрахунками, нинішній турнір може коштувати більше, ніж 21 чемпіонат, проведений до цього часу, разом узяті.

За різними експертними оцінками, витрати значно перевищать позначку у 200 мільярдів доларів США. Для порівняння - два попередні турніри були найдорожчими в історії чемпіонатів світу на сьогоднішній день. Бразилія 2014 року та Росія 2018 року коштували менше 15 мільярдів доларів кожна.

Ден Пламлі, експерт зі спорту та фінансів Шеффілдського університету, каже, що ще у 2010 році, коли Катар отримав право на проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року, витрати на нього потенційно оцінювали на рівні близько 65 мільярдів доларів. "За деякими останніми оцінками, цьогорічний турнір може коштувати понад 200 мільярдів доларів, - сказав Пламлі в інтерв'ю DW. - Це буде найдорожчий на сьогоднішній день чемпіонат світу з точки зору витрат. І ми ще навіть не знаємо, наскільки дорого це коштуватиме насправді".

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У пошуках рахунку

Американська консалтингова компанія Front Office Sports, що спеціалізується на питаннях спортивних фінансів, оцінює ці витрати у 220 мільярдів доларів. Голова оргкомітету Чемпіонату світу з футболу Хассан Аль Таваді повідомив, що лише інфраструктурні роботи, проведені з часу надання Катару права на проведення Кубка світу, обійдуться у понад 200 мільярдів доларів США.

Причиною невизначеності є те, що більшість мільярдів уряд вклав у позафутбольну інфраструктуру задовго до турніру: нова система метрополітену, міжнародний аеропорт, близько 100 нових готелів, нові дороги і розважальні парки. Більшість цих інвестицій є частиною широкого проєкту під назвою "Катарська національна візія 2030".

Доха готується приймати ЧС-2022 з футболу Фото: Ulmer/IMAGO

"Чемпіонат світу з футболу прискорив зусилля Катару у розвитку інфраструктури, - пояснює Кіран Магур, фахівець з футбольних фінансів з Ліверпульського університету. - Саме на цьому вони зосередилися. Це набагато дорожче у порівнянні з іншими турнірами".

І це величезна ставка на "м'яку силу", яка, за словами Пламлі, в кінцевому підсумку призведе до гігантського дефіциту. Втім, навряд чи це когось хвилює в Досі, адже там сидять на справжніх скарбах - країна має багато покладів газу.

Справжні цілі, які переслідує Катар, не є комерційними, пояснює Пламлі: "Міжнародні відносини є ключовим мотивом для проведення заходу, і йдеться переважно про м'яку силу з точки зору стратегії оборони та безпеки. Гроші для катарців, безумовно, не грають ролі. Очевидно, що країна може собі це дозволити і готова взяти на себе гігантські витрати. Багато в чому ЧС-2022 - це фінансова аномалія".

Темна спадщина

Незважаючи на фінансову аномалію, Катар, як і всі інші господарі чемпіонату світу, змушений вирішувати питання "заповіту". Йдеться про те, щоб турнір приніс відчутне покращення суспільству, прогрес, який виправдовує витрати на проведення лише чотирьох тижнів міжнародного футбольного свята. Це серйозний виклик для всіх світових турнірів, але у випадку з Катаром наявні суттєві сумніви.

Найбільше це унаочунюють стадіони. Сім з восьми стадіонів були побудовані з нуля для Катару-2022. За оцінками уряду, вони коштують 6,5 мільярда доларів. Після Чемпіонат світу країна з населенням лише 2,8 мільйона не матиме від них жодної користі.

Інші господарі чемпіонатів світу теж мали проблему величезних витрат, неспівмірних з користю, але Катар вийде далеко за їхні рамки: три стадіони продовжать приймати матчі, але п'ять будуть демонтовані, використовуватимуться не за призначенням або суттєво зменшені у розмірах.

Разом з тим Кіран Магур вважає, що з цією новою інфраструктурою Катар претендуватиме на проведення таких великих європейських матчів, як Ліга чемпіонів або Ліга Європи.

Загиблі - це реальна ціна

Питання вартості проведення Чемпіонату світу з футболу затьмарює доля трудових мігрантів, які протягом останнього десятиліття працювали в Катарі. З часу надання Катару права проведення Чемпіонату світу з футболу країна зіткнулася з масованою критикою з боку правозахисних організацій за те, як з цими людьми обходилися.

У 2016 році Amnesty International (AI) звинуватила Катар у використанні примусової праці на Міжнародному стадіоні Халіфа, флагмані Чемпіонату світу з футболу. Також повідомляється, що з 2010 року в Катарі загинули тисячі трудових мігрантів.

На будівництвах до ЧС-2022 у Катарі могли загинути тисячі трудових мігрантів Фото: Igor Kralj/PIXSELL/picture alliance

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У лютому 2021 року видання The Guardian повідомило, що близько 6500 робітників з Індії, Пакистану, Непалу, Бангладеш та Шрі-Ланки загинули в Катарі в період з 2010 до 2020 року. Правозахисники стверджують, що велика кількість загиблих приїхали до Катару спеціально для робіт задля Чемпіонату світу з футболу.

В останні роки Катар оголосив про деякі попередні трудові реформи, але, як зазначає АІ, основні проблеми досі існують. "Порушення прав людини тривають у великих масштабах", - ідеться у жовтневій доповіді правозахисників.

І переможцем стає: FIFA

На наслідки для міжнародної федерації футболу ФІФА, яка уклала контракт з Катаром на проведення ігор, ні загиблі робітники, ні стрімке зростання витрат не вплинуть, вважає Ден Пламлі, вказуючи на попередній Чемпіонат світу 2018 року в Росії, який приніс федерації чимало грошей.

"Для ФІФА чемпіонати світу з футболу є основою доходів, вона використовує їх для оплати всіх своїх заходів протягом чотирьохрічних циклів", - пояснює Пламлі, згадуючи прибутки, отримані від Чемпіонату світу з футболу в Росії, які значно перевищили очікування. "Цьогорічний чемпіонат світу стане для ФІФА таким же успіхом. Тобто цей захід може бути дуже дорогим для Катару, але ФІФА зацікавлена в тому, щоб мундіаль пройшов успішно. І звичайно: асоціація не повинна турбуватися про витрати", - наголошує експерт.