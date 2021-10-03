Жінки зазнали поразки на перших в історії Катару парламентських виборах

За результатами перших в історії Катару парламентських виборів до числа обраних депутатів не увійшла жодна з 26 кандидаток. Усі 30 виборних місць здобули кандидати-чоловіки. Вибори проводили до Меджлісу аш-Шури - консультативної ради з парламентськими функціями. Явка виборців склала 63,5 відсотка, повідомило МВС Катару в неділю, 3 жовтня.

Виборці обрали 30 кандидатів із 233, передає інформагенція dpa. Ще 15 представників призначить емір. Катар - абсолютна монархія, останнє слово там за еміром, а політичні партії заборонені.

Меджліс аш-Шура зможе схвалювати закони, державний бюджет і наглядати за роботою міністрів. Водночас цей орган не контролює поліцію та збройні сили, економічну й інвестиційну політику держави. Усі рішення консультативна рада мусить приймати двома третинами голосів, а потім їх ратифікує емір. Катар - заможна країна, що є одним зі світових лідерів із виробництва й експорту зрідженого газу.

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Вибори до Меджлісу аш-Шури уможливила нова конституція Катару, за яку проголосували громадяни на референдумі 2003 року. Вибори неодноразово відкладалися з різних причин.

Вибори вважаються суперечливими, бо проголосувати змогла менша частина населення, зазначає агентство dpa. Право голосу мають тільки ті особи, чиї родини проживали на території сучасної держави до 1930 року. Багато жителів Катару походять з інших країн, серед них більшість є трудовими мігрантами.

Як повідомлялося, у Катарі відбудеться чемпіонат світу з футболу у 2022 році.

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