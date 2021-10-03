Жінки зазнали поразки на перших в історії Катару парламентських виборах
Жодну з 26 кандидаток не обрали на парламентських виборах у Катарі. 30 виборних місць у Меджлісі аш-Шура - консультативному органі з парламентськими функціями - здобули кандидати-чоловіки.
За результатами перших в історії Катару парламентських виборів до числа обраних депутатів не увійшла жодна з 26 кандидаток. Усі 30 виборних місць здобули кандидати-чоловіки. Вибори проводили до Меджлісу аш-Шури - консультативної ради з парламентськими функціями. Явка виборців склала 63,5 відсотка, повідомило МВС Катару в неділю, 3 жовтня.
Виборці обрали 30 кандидатів із 233, передає інформагенція dpa. Ще 15 представників призначить емір. Катар - абсолютна монархія, останнє слово там за еміром, а політичні партії заборонені.
Меджліс аш-Шура зможе схвалювати закони, державний бюджет і наглядати за роботою міністрів. Водночас цей орган не контролює поліцію та збройні сили, економічну й інвестиційну політику держави. Усі рішення консультативна рада мусить приймати двома третинами голосів, а потім їх ратифікує емір. Катар - заможна країна, що є одним зі світових лідерів із виробництва й експорту зрідженого газу.
Вибори до Меджлісу аш-Шури уможливила нова конституція Катару, за яку проголосували громадяни на референдумі 2003 року. Вибори неодноразово відкладалися з різних причин.
Вибори вважаються суперечливими, бо проголосувати змогла менша частина населення, зазначає агентство dpa. Право голосу мають тільки ті особи, чиї родини проживали на території сучасної держави до 1930 року. Багато жителів Катару походять з інших країн, серед них більшість є трудовими мігрантами.
Відмінності в деяких елементах традиційного мусульманського жіночого одягу часом здаються незначними. Не дивно, що багато хто нерідко плутає нікаб з паранджею або чадрою. Крім того, жінки часто носять різні елементи одягу в поєднанні, що тільки посилює плутанину. Чим відрізняються традиційні головні убори й елементи одягу мусульманок - у галереї DW.
Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?
Шейла
Довгий прямокутний шарф, який вільно обертають навколо голови і кладуть на плечі. Шейли бувають різних кольорів. Такий варіант головного убору найбільш розповсюджений у країнах Персидської затоки.
Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?
Хіджаб
У більш широкому розумінні хіджаб - це будь-який одяг, який відповідає нормам шаріату. Однак у західних країнах хіджабом називають традиційну жіночу мусульманську хустку, яка повністю закриває волосся, вуха та шию і в більшості випадків злегка вкриває плечі. Обличчя при цьому залишається відкритим.
Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?
Хіджаб аміра
Цей головний убір складається із двох частин. Одна з них щільно облягає голову на зразок шапочки, інша - це шарф у формі рукава, який вдягають зверху, щоб закрити плечі. Саме слово "аміра" перекладається з арабської як "принцеса".
Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?
Хімар
Накидка з прорізом для обличчя, яка закриває волосся, вуха і плечі та доходить до талії. Хімар поширений на Близькому Сході і в Туреччині.
Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?
Чадра
Довге покривало, що закриває усе тіло з голови до п'ят. Чадра ніяк не кріпиться до одягу і не має застібок, жінка зазвичай сама притримує її руками. Чадра обличчя не закриває, але за бажання жінка може зробити це краєм покривала. Її часто носять у поєднанні з нікабом. Поширена в Ірані.
Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?
Нікаб
Головний убір чорного кольору, який повністю закриває обличчя та волосся, залишаючи лише проріз для очей. Нікаб поєднують з іншими видами традиційного мусульманського одягу, наприклад, з абаєю - довгою сукнею з рукавами і без паска. Найчастіше нікаб носять у країнах Персидської затоки, Ємені і Пакистані.
Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?
Паранджа
Довге покривало, яке повністю вкриває тіло та обличчя. Проріз для очей в паранджі закритий щільною сіткою - чачваном. Цей вид одягу розповсюджений у Середній Азії та Афганістані.