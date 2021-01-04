 Катар і країни Перської затоки залагодили конфлікт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2021

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Новини

Катар і країни Перської затоки залагодили конфлікт

Учасники саміту Ради співробітництва арабських держав Перської затоки домовились про припинення дипломатичної кризи щодо Катару.

Прапори Саудівської Аравії, Єгипту, ОАЕ, Катару

Прапори Саудівської Аравії, Єгипту, ОАЕ, Катару

Учасники 41-го саміту Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ) у складі Бахрейну, ОАЕ, Катару, Кувейту, Оману, Саудівської Аравії підписали у вівторок, 5 січня, угоду про припинення дипломатичної кризи щодо Катару. Про це повідомив Саудівський телеканал Al Arabiya.

Напередодні в МЗС Кувейту, який виступав посередником на переговорах, повідомили, що відносини з Дохою будуть нормалізовані, що передбачає відкриття з Катаром сухопутних і морських кордонів, а також - повітряного простору.

На саміті був присутній радник Трампа

У 2017 році Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн і Єгипет звинуватили Катар у підтримці ісламістів і надмірному зближенні з Іраном. Згодом ці чотири країни розірвали дипломатичні та економічні зв'язки з Катаром і закрили з ним кордони.

Протягом кількарічної блокади ці арабські країни тримали закритими свої кордони, порти, а також повітряний простір для громадян та компаній з Катару. У суперечці з Саудівською Аравією Катар підтримувала, зокрема, Туреччина.

Наприкінці 2018 року Катар на тлі суперечки з сусідами вийшов з організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), до якої входив багато років поспіль. Утім, уже тривалий час головним джерелом прибутків Катару є не нафта, а природній газ, оскільки цей невеликий емірат має доступ до одного з найбільших у світі газових родовищ, котре він освоює разом з Іраном.

Попри пандемію COVID-19, 41-й саміт відбувся в форматі особистої присутності учасників, а не у віртуальному форматі. На захід, зокрема, прибув Джаред Кушнер - старший радник президента США Дональда Трампа і його зять.

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"Катарська криза": арабська четвірка готова до діалогу лише за виконання її вимог

Арабські країни на чолі з Саудівською Аравією, які бойкотують Катар, готові до діалогу з Дохою лише після того, як країна заявить про готовність виконати поставлені вимоги, зокрема, щодо "фінансування тероризму".  

Саудівська Аравія планує перетворити Катар на острів

Радник саудівського кронпринца підтвердив існування планів прорити канал на кордоні з Катаром, що перетворить цю державу на острівну.  

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