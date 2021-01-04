Катар і країни Перської затоки залагодили конфлікт

Учасники 41-го саміту Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ) у складі Бахрейну, ОАЕ, Катару, Кувейту, Оману, Саудівської Аравії підписали у вівторок, 5 січня, угоду про припинення дипломатичної кризи щодо Катару. Про це повідомив Саудівський телеканал Al Arabiya.

Напередодні в МЗС Кувейту, який виступав посередником на переговорах, повідомили, що відносини з Дохою будуть нормалізовані, що передбачає відкриття з Катаром сухопутних і морських кордонів, а також - повітряного простору.

На саміті був присутній радник Трампа

У 2017 році Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн і Єгипет звинуватили Катар у підтримці ісламістів і надмірному зближенні з Іраном. Згодом ці чотири країни розірвали дипломатичні та економічні зв'язки з Катаром і закрили з ним кордони.

Протягом кількарічної блокади ці арабські країни тримали закритими свої кордони, порти, а також повітряний простір для громадян та компаній з Катару. У суперечці з Саудівською Аравією Катар підтримувала, зокрема, Туреччина.

Наприкінці 2018 року Катар на тлі суперечки з сусідами вийшов з організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), до якої входив багато років поспіль. Утім, уже тривалий час головним джерелом прибутків Катару є не нафта, а природній газ, оскільки цей невеликий емірат має доступ до одного з найбільших у світі газових родовищ, котре він освоює разом з Іраном.

Попри пандемію COVID-19, 41-й саміт відбувся в форматі особистої присутності учасників, а не у віртуальному форматі. На захід, зокрема, прибув Джаред Кушнер - старший радник президента США Дональда Трампа і його зять.