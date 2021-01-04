Катар і країни Перської затоки залагодили конфлікт

Учасники саміту Ради співробітництва арабських держав Перської затоки домовились про припинення дипломатичної кризи щодо Катару.
Учасники 41-го саміту Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ) у складі Бахрейну, ОАЕ, Катару, Кувейту, Оману, Саудівської Аравії підписали у вівторок, 5 січня, угоду про припинення дипломатичної кризи щодо Катару. Про це повідомив Саудівський телеканал Al Arabiya.
Напередодні в МЗС Кувейту, який виступав посередником на переговорах, повідомили, що відносини з Дохою будуть нормалізовані, що передбачає відкриття з Катаром сухопутних і морських кордонів, а також - повітряного простору.
У 2017 році Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн і Єгипет звинуватили Катар у підтримці ісламістів і надмірному зближенні з Іраном. Згодом ці чотири країни розірвали дипломатичні та економічні зв'язки з Катаром і закрили з ним кордони.
Протягом кількарічної блокади ці арабські країни тримали закритими свої кордони, порти, а також повітряний простір для громадян та компаній з Катару. У суперечці з Саудівською Аравією Катар підтримувала, зокрема, Туреччина.
Наприкінці 2018 року Катар на тлі суперечки з сусідами вийшов з організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), до якої входив багато років поспіль. Утім, уже тривалий час головним джерелом прибутків Катару є не нафта, а природній газ, оскільки цей невеликий емірат має доступ до одного з найбільших у світі газових родовищ, котре він освоює разом з Іраном.
Попри пандемію COVID-19, 41-й саміт відбувся в форматі особистої присутності учасників, а не у віртуальному форматі. На захід, зокрема, прибув Джаред Кушнер - старший радник президента США Дональда Трампа і його зять.
Катар продовжує інвестувати в оборону країни. У другій за тиждень великій угоді монархія домовилася про закупівлю винищувачів з Великобританії.
Арабські країни на чолі з Саудівською Аравією, які бойкотують Катар, готові до діалогу з Дохою лише після того, як країна заявить про готовність виконати поставлені вимоги, зокрема, щодо "фінансування тероризму".
Радник саудівського кронпринца підтвердив існування планів прорити канал на кордоні з Катаром, що перетворить цю державу на острівну.