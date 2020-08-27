Катар вирішив кількарічний конфлікт із Саудівською Аравією та союзниками

Саудівська Аравія та її союзники мають намір знову відкрити свої кордони і повітряний простір для Катару й припинити запроваджену 2017 року блокаду країни. Це стало частиною досягнутих у понеділок, 4 січня, домовленостей між Катаром, а також Саудівською Аравією разом із союзниками, повідомив міністр закордонних справ Кувейту Ахмед Насер аль-Мухаммед ас-Сабах. Кувейт виступив посередником у вирішенні конфлікту.

З червня 2017 року Саудівська Аравія запровадила спільно з Єгиптом, Бахрейном і Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) всеосяжне ембарго щодо Катару. На думку Ер-Ріяда та союзників, Доха підтримувала занадто тісні відносини з Іраном і радикальними ісламськими угрупованнями. Уряд у Досі завжди відкидав звинувачення своїх арабських сусідів. Блокада призвела до перебоїв з постачанням харчових продуктів та води в Катарі.

Протягом кількарічної блокади ці арабські країни тримали закритими свої кордони, порти а також повітряний простір для громадян та компаній з Катару. У суперечці з Саудівською Аравією Катар підтримувала, зокрема, Туреччина.

Наприкінці 2018 року Катар на тлі суперечки з сусідами вийшов з організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), до якої входив багато років поспіль. Утім, уже багато років поспіль головним джерелом прибутків Катару є не нафта, а природній газ, оскільки цей невеликий емірат має доступ до одного з найбільших у світі газових родовищ, котре він освоює разом з Іраном.

Заява щодо врегулювання більш ніж трирічної суперечки між Катаром і Саудівською Аравією надійшла в переддень саміту країн-учасниць Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, що має відбутися 5 січня в Ер-Ріяді.

Дивитись відео 01:19 Поділитись Паніка в Катарі: порожні полиці в магазинах, скасовані рейси в аеропортах (06.06.2017) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/2eBu3 Паніка в Катарі: порожні полиці в магазинах, скасовані рейси в аеропортах (06.06.2017)