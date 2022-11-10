Коментар: Катар і ЛГБТК-спільнота - нечесна гра

Катарський амбасадор ЧС-2022 з футболу називає гомосексуальність "духовною шкодою". Це свідчить, що багато обіцянок з боку Катару щодо "відкритості та толерантності" під час ЧС були лише лицемірством, вважає Йоша Вебер.

Стадіони в Катарі різнобарвно освітлені, але чи є такою самою країна? Фото: Qatar's Supreme Committee for Delivery and Legacy/AFP

Нещодавно в соцмережах активно поширювався плакат, який містив різні правила поведінки в Катарі. Згідно з правилами, під заборону потрапляють алкоголь, дейтинг та гомосексуальність. Швидко з'ясувалося, що за цим плакатом стоїть не уряд Катару, а один з громадських рухів у цій країні, який хоче роз'яснити іноземцям місцеві звичаї. Катарські організатори фінального етапу Чемпіонату світу з футболу поспішили відмежуватися від цієї акції: плакат не має жодного офіційного джерела й містить "фактично помилкову інформацію", йдеться в їхній заяві й наголошується: "Катар завжди був відкритою, толерантною та дружньою нацією". Справді?

Зовсім ні. Фактом є те, що в Катарі за публічно продемонстровану гомосексуальність карають. "Щонайменше один рік" в'язниці передбачає кримінальне законодавство Катару за "гомосексуальність між чоловіками та сексуальну розпусту", що закріплено в статті 296, в якій ідеться про "Підбурювання до розпусти, аморальну поведінку та проституцію".

У Катарі раді не всім фанатам

У Катарі гомосексуали, якщо їх виявлять, можуть зазнати кримінального переслідування, катарські готелі часто відмовляються приймати гомосексуальні пари, а телеведучі на катарському телебаченні дозволяють собі гомофобні висловлювання й не зупиняються навіть перед погрозами смертною карою за гомосексуальність. Чи слід після всього цього дивуватися, що й від офіційних представників лунають гомофобні заяви? Чесно кажучи, ні.

Оглядач DW Йоша Вебер

І все ж таки великим було міжнародне обурення, викликане словами катарського амбасадора ЧС з футболу й колишнього гравця національної збірної Халіда Салмана. В інтерв'ю другому каналу німецького телебачення ZDF він назвав гомосексуальність "розумовим пошкодженням", "духовною шкодою" та "харамом" (так в ісламі називають заборонені або грішні, вчинки і речі. - Ред.). Хіба це толерантно? Ні. Отже, в Катарі раді не всім футбольним фанатам.

І це знають власне всі: функціонери ФІФА, політики, медіа. Попри це нині всі кажуть, що шоковані. При цьому правозахисні організації на кшталт Human Rights Watch (HRW) уже давно вказують на грубі порушення прав людини в Катарі. Днями HRW повідомило про знущання над представниками ЛГБТК-спільноти у в'язницях в Катарі. Емір Катару говорить, як це було нещодавно під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, що в Катарі "вітають усіх людей", але відразу додає: "Ми очікуємо повагу до нашої культури". Це означає не що інше, як те, що до Катару можуть приїхати не всі такими, якими вони є. А те, що від федерального уряду Німеччини майже не чутно критики, вірогідно пов'язане з тим, що в питанні імпорту газу ФРН якраз потрапляє в нову залежність, яку Катар уже використовує як засіб тиску.

Жінки як "солодощі в обгортці"?

Катар грає в нечесну гру. Назовні він постає як сучасна держава, яка стрімко розвивається, яка безперечно може похвалитися перетвореннями, які вдалося провести минулими роками. Але в Катарі люди все ще зазнають дискримінації через свою сексуальну орієнтацію. І, до речі, також через свою стать. А як ще інакше можна розцінити інший епізод з документального фільму "Секретна справа Катар", відзнятого ZDF, коли довірена особа катарського амбасадора ЧС з футболу порівнює жінок із "солодощами", котрими ліпше насолоджуватися, якщо вони "в обгортці", тобто в хіджабі, ніж без обгортки.

Висловлювання, що дозволяють зазирнути в глибину: амбасадор ЧС Халід Салман під час інтерв'ю з репортером ZDF Йохеном Браєром Фото: Mateusz Smolka/ZDF

Чи допоможе цей ЧС покращити ситуацію з правами людини в Катарі? Коли почнуть грати у футбол, чи хтось про це ще взагалі говоритиме за винятком окремих західних ЗМІ? А після ЧС - чи буде щось зроблене для покращення прав ЛГБТК-спільноти, жінок та іноземних робітників? Тут доводиться сумніватися.

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