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Церемонія відкриття Чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі
В Катарі розпочався Чемпіонат світу з футболу 2022 року Фото: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS
ФутболКатар

В Катарі розпочався Чемпіонат світу з футболу

Степан Смишляєв
2 год. тому

Перший чемпіонат на Близькому Сході триватиме до 18 грудня. В ньому востаннє візьмуть участь 32 команди, з 2026 року їхня кількість збільшиться до 48. Початок ЧС був затьмарений низкою скандалів.

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В катарському місті Ель-Хаур ввечері в неділю, 20 листопада, розпочався Чемпіонат світу з футболу 2022 року - перший на Близькому Сході, повідомляє агенція AP. На стадіоні "Ель-Байт" у матчі-відкритті чемпіонату грають команди Катару і Еквадору. Фінальний матч турніру пройде 18 грудня.

Це буде останній ЧС з футболу в основній частині якого братимуть участь 32 національні команди. З 2026 року, коли відбудеться наступний чемпіонат, який прийматимуть США, Канада та Мексика, запроваджуються нові правила, за якими кількість команд-учасниць збільшиться до 48.

Як пише AP, очікується, що на ЧС в Катарі прибудуть 1,2 мільйона вболівальників, щоб підтримати свої команди. Загальна кількість мешканців самого емірату становить близько трьох мільйонів людей, більшість з яких - трудові мігранти. До ЧС в країні збудували сім нових стадіонів, а загалом матчі проводитимуться на восьми.

Збірна України не змогла пробитися до основної частини ЧС-2022.

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Скандал з ЛГБТК-спільнотою

Відкриваю чемпіонат, емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані зауважив, що його країна вітатиме всіх відвідувачів. "Як чудово, що люди можуть відкинути те, що їх розділяє, щоб відзначити свою різноманітність і те, що їх об’єднує", - цитує правителя країни Reuters.

Ця заява пролунала невдовзі після того, як амбасадор ЧС-2022 в Катарі Халід Салман назвав гомосексуальність "розумовим пошкодженням" та "духовно шкодою", що викликало обурення в багатьох людей. Навіть до цієї заяви вже були побоювання стосовно того, чи зможуть представники ЛГБТК-спільноти почуватися у безпеці в країні, де за гомосексуальні акти в публічних місцях загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Вісім із 13 капітанів команд з європейських країн планували носити на чемпіонаті нарукавні пов’язки "One Love", пропагуючи інклюзивність і права ЛГБТК, зауважує AP. Однак правила екіпірування Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) забороняють надягати будь-яку атрибутику, не погоджену федерацією. Якщо пов’язки визнають недоречними - гравців, які їх носять, можуть оштрафувати або показати жовті картки, однак низка з них заявили, що погодяться і на штраф.

У відповідь ФІФА спільно з Організацією Об’єднаних Націй запустила власну капітанську пов’язку, яка має пропагувати окрему кампанію на кожному раунду турніру. Тема чвертьфіналу: "Жодної дискримінації". Однак ознак того, що права ЛГБТК будуть частиною якоїсь з запропонованих ФІФА і ООН кампаній, наразі немає, зазначає AP.

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На стадіони без пива

Ще одною новиною для відвідувачів ЧС, яка з'явилася напередодні відкриття, стало те, що продаж пива на стадіонах буде заборонений. У ФІФА це пояснили домовленостями з владою Катару. В федерації запевнили, що продаж алкоголю буде здійснюватися на інших майданчиках для вболівальників і в ліцензованих точках, зокрема по периметру стадіонів, які приймають матчі.

Однак вже перед початком чемпіонату, 19 листопада, з'ясувалося, що не всі локації готові прийняти величезну кількість відвідувачів: тисячі вболівальників не змогли потрапити на суботній концерт в офіційну фан-зону через те, що вона була переповнена, повідомила AP.

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