Що відомо про заборону пов'язки "One Love" на ЧС у Катарі

ФІФА пояснила заборону на ЧС-2022 капітанської пов'язки в кольорах веселки і з написом "Одне кохання" порушенням регламенту з екіпірування та пригрозила гравцям санкціями. Експерти та ЗМІ критикують це рішення.

Під тиском Міжнародної федерації футболу (ФІФА) національні збірні Англії, Бельгії, Німеччини, Данії, Нідерландів, Уельсу та Швейцарії вирішили відмовитися від використання на Чемпіонаті світу з футболу (ЧС), який проходить у Катарі, капітанської пов'язки у кольорах веселки та з написом "One Love" ("Одне кохання"). Такі пов'язки задумувалися як символи підтримки футболістами спільноти ЛГБТК. Як мотивувала своє рішення Міжнародна федерація футболу і що думають із цього приводу експерти?

Хто вигадав акцію OneLove і що вона означає?

Пов'язка у кольорах веселки та у формі серця з цифрою 1 посередині, яку до ЧС використовували капітани кількох європейських футбольних команд, є частиною кампанії OneLove, яка має на меті просування інклюзивності та захист прав представників спільноти ЛГБТК.

Ідея виникла у вересні у збірній Нідерландів, до неї також приєдналися капітани команд Англії, Бельгії, Німеччини, Данії, Норвегії, Швеції, Швейцарії та Уельсу. Акція отримала назву OneLove. Вперше капітани команд вийшли у цих пов'язках у матчах розіграшу Ліги націй, що проводиться під егідою УЄФА, і планували грати з ними до кінця нинішнього сезону.

У вересні організатори акції повідомили ФІФА про бажання й надалі використовувати цей вид капітанської пов'язки, але тоді реакції не було.

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З чим стикаються представники спільноти ЛГБТК у Катарі

У Катарі представники спільноти ЛГБТК стикаються із серйозними правовими проблемами. Справа в тому, що за катарським кримінальним кодексом чоловічі гомосексуальні відносини є протизаконними і караються тюремним ув'язненням строком до трьох років та штрафом. Мусульманам за законами шаріату за одностатеві стосунки може загрожувати страта. Уряд Катару не визнає одностатеві шлюби чи громадянське партнерство, а також забороняє проводити будь-які компанії на підтримку прав спільноти ЛГБТК.

Прапори ЛГБТК та Катару під час акції в Амстердамі Фото: Peter Dejong/AP Photo/picture alliance

Чим ФІФА мотивувала заборону використання капітанських пов'язок "One Love"?

Заяву Міжнародної федерації футболу, яка забороняє використання пов'язок "One Love", було зроблено напередодні матчу збірних Англії та Ірану, під час якої веселкову пов'язку мав намір надіти капітан англійської команди Гаррі Кейн.

Гаррі Кейн Фото: Javier Garcia/Shutterstock/IMAGO

У заяві стверджується, що ФІФА підтримує всі законні акції, до яких належить і OneLove. При цьому, зазначається у документі, Міжнародна федерація футболу - це "інклюзивна організація, яка хоче принести футбол на благо суспільства, підтримуючи добрі та законні справи, але це має бути зроблено у рамках загальновідомих регламентів змагань".

В організації нагадали, що у статті 13.8.1 її правил про екіпірування сказано: "Капітани всіх команд мають надягати капітанські пов'язки, надані ФІФА". При цьому правила проведення ЧС-2022 у Катарі схвалили всі його учасники, уточнюється в заяві.

У випадку, якщо капітани команд використовуватимуть пов'язки, не затверджені ФІФА, можливі як фінансові санкції щодо національних федерацій країн-порушників, так і попередження чи видалення капітанів навіть до початку матчів.

Протест представників спільноти ЛГБТК проти проведення мундіалю в Катарі Фото: Arnd Wiegmann/REUTERS

При цьому в Міжнародній федерації футболу вирішили достроково розпочати антидискримінаційну кампанію на мундіалі, що стартував. Спочатку планувалося, що капітанам збірних дозволять носити спеціальні пов'язки з написом NoDiscrimination із чвертьфінальної стадії турніру. Після заборони пов'язок One Love ФІФА ухвалила рішення про те, що антидискримінаційна кампанія триватиме протягом усього чемпіонату.

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Як відреагували організатори кампанії ОneLove?

Федерації футболу Англії, Бельгії, Німеччини, Данії, Нідерландів, Швейцарії та Уельсу (збірні Норвегії та Швеції не пройшли до фінальної частини ЧС-2022) зробили спільну заяву, у якій повідомили, що через можливі санкції, якими пригрозила ФІФА, вони змушені відмовитися від носіння райдужних пов'язок із написом "One Love".

"Ми були готові платити штрафи, зазвичай передбачені за порушення правил екіпірування, проте ми не можемо поставити наших гравців у ситуацію, коли вони можуть отримати жовту картку або будуть змушені залишити поле. Ми дуже розчаровані рішенням, яке, на нашу думку, є безпрецедентним. Гравці розчаровані, але виявлятимуть свою підтримку (спільноті ЛГБТК. - Ред.) іншими способами", - наголошується в документі.

Чому експерти вважають, що ФІФА порушила власні правила?

Автори Collinas Erben - спеціалізованого подкасту, що виходить понад 10 років у Німеччині, в якому поточні футбольні події розглядаються з точки зору арбітра, - вважають, що рішення ФІФА не відповідає її ж власним правилам. Про це вони написали у Twitter.

Зокрема, експерти пояснюють, що ФІФА, безумовно, може наказати носити певну капітанську пов'язку або після цього застосувати санкції до порушників: "Але якщо повідомлення на пов'язці не має явно неспортивного характеру, у судді немає причин показувати жовту або червону картку". На думку авторів Collinas Erben, це тим більше дивно, коли ФІФА у своїй заяві стверджує, що виступає проти дискримінації та підтримує спільноту ЛГБТК.

Аналогічна логіка діє і щодо пункту, який забороняє політичні висловлювання. Як зазначається у правилах Міжнародної федерації футболу, "у разі порушення цього положення до гравця та/або команди будуть застосовані санкції з боку організатора змагань, національної футбольної асоціації чи ФІФА".

Для експертів це також не є приводом для того, щоб показати жовту чи червону картку гравцю. Автори Collinas Erben упевнені, що за застосування санкцій має відповідати ФІФА, а не арбітр у полі: "Останній виносить персональне покарання тільки в тому випадку, якщо повідомлення носить образливий, провокаційний характер тощо. Це, звичайно, не стосується пов'язки 'One Love'".

Як відреагувала на рішення ФІФА Міжнародна профспілка футболістів FIFPro?

Міжнародна профспілка футболістів FIFPro опублікувала заяву щодо рішення ФІФА. Визнавши, що існує раніше затверджений регламент з екіпірування Чемпіонату світу з футболу, у профспілці висловили незгоду з тим, що "капітани зіткнуться з санкціями, що впливають на їхню участь у Чемпіонаті світу, через колективні дії, які були вжиті командами, федераціями та їхнім керівництвом".

Одягнувши пов'язки "One Love", капітани стали б провідниками колективних дій, і "перекладати загрозу санкцій на них неправильно". "Гравці повинні мати право висловлювати свою підтримку прав людини на полі та поза ним - і ми підтримаємо будь-якого з них, хто використовуватиме для цього свої власні майданчики. Ми вважаємо, що веселковий прапор - це не політична заява, а підтримка рівності і відтак загального права людини", - переконані у FIFPro.

Що говорять у Німеччині щодо рішення ФІФА

Бернд Ноєндорф (Bernd Neuendorf), президент Німецького футбольного союзу (DFB), назвав рішення ФІФА "безпрецедентною подією в історії чемпіонатів світу". "Сьогодні ФІФА заборонила заяву про різноманітність та права людини. Це цінності, яким вони віддані у своїх власних статутах", - нагадав Ноєндорф. При цьому він додав, що хоче продовжувати діалог із Міжнародною федерацією футболу: "Я не зацікавлений у тому, щоб у довгостроковій перспективі псувати стосунки з ФІФА".

Бернд Ноєндорф Фото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Виконавчий директор DFB Олівер Біргофф (Oliver Bierhoff) вважає, що рішення ФІФА "дуже схоже на цензуру". "Вдягти цю пов'язку нам можуть заборонити, але ми все одно відстоюватимемо наші цінності", - запевнив Біргофф. За його словами, заборона розчарувала гравців німецької збірної і насамперед капітана команди голкіпера Мануеля Ноєра (Manuel Neuer). "Це складна ситуація і для Мануеля. Він говорив, що носитиме пов'язку. Тепер він розчарований тим, що це неможливо", - констатував Біргофф, який у минулому був нападником збірної Німеччини.

Німецькі ЗМІ своєю чергою назвали позицію європейських футбольних федерацій проявом слабохарактерності. "Загроза (з боку ФІФА. - Ред.) була, безумовно, достатньою, щоб залякати бунтівників: німці, англійці, данці, голландці, валлійці, швейцарці та бельгійці - всі вони злякалися", - пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мануель Ноєр Фото: Ulmer/Teamfoto/IMAGO

Такої ж думки дотримується Nordwest-Zeitung. "У той час як президент ФІФА Джанні Інфантіно поступається приймаючій ЧС країні, Німецький футбольний союз та інші європейські асоціації демонструють відсутність внутрішнього стрижня. DFB повинен був відреагувати на наслідки, якими загрожувала ФІФА, зустрічною погрозою. Як би Інфантіно впорався з цим, якби Німеччина, Англія та Нідерланди пригрозили б не вийти на поле?" - запитує видання.

Після появи реакції DFB на рішення ФІФА про заборону пов'язки "One Love" німецька мережа супермаркетів Rewe повідомила про негайне припинення співпраці з DFB. Компанія хоче дистанціюватися від позиції ФІФА. "Ми виступаємо за різноманітність, а футбол - це теж різноманітність. Скандальна поведінка ФІФА абсолютно неприйнятна для мене як генерального директора багатопрофільної компанії та як футбольного вболівальника", - заявив гендиректор компанії Rewe Ліонель Зук (Lionel Suk).

Що запропонував гравець німецької збірної?

А колишній гравець збірної ФРН Томас Гіцльсперґер (Thomas Hitzlsperger), який першим з відомих німецьких футболістів відкрито оголосив про свою гомосексуальність, висловив оригінальну ідею. Він у своєму Twitter запропонував гравцям після заборони ФІФА райдужних капітанських пов'язок виступати на Чемпіонаті світу в Катарі у бутсах із веселковими шнурками.

Можна припустити, що ця ідея також виявиться нежиттєздатною через позицію ФІФА. Адже крім заборони капітанської пов'язки "One Love" у Міжнародній федерації вже зажадали від збірної Бельгії прибрати слово "кохання" з коміру "виїзної" футболки. Це рішення було ухвалено за два дні до поєдинку бельгійців, бронзових призерів попередньої першості світу, з Канадою.