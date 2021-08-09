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Збірна Німеччини з футболу

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "збірна Німеччини".

Збірна Німеччини з футболу є чемпіоном світу 1954, 1974, 1990, 2014 років; європейським чемпіоном - 1972, 1980, 1996 років. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Підсумки Токіо-2020: Олімпіада всупереч усьому

Підсумки Токіо-2020: Олімпіада всупереч усьому 09.08.2021

ХХХІІ літня Олімпіада в Токіо, у проведення якої багато хто не вірив до останнього моменту, стала найбільш незвичною за всю історію Ігор. Її головні підсумки, й не тільки спортивні, - у DW.

Перші медалі збірної Німеччини на Олімпіаді в Токіо

Перші медалі збірної Німеччини на Олімпіаді в Токіо 25.07.2021

Німкені здобули у Токіо бронзу у синхронних стрибках з триметрового трампліна. Бронзу ФРН також принесли троє лучниць.
М'яч круглий...: 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

"М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол 22.06.2021

Висловлювання Франца Беккенбауера, Отто Регаґеля, Берті Фоґтса та інших німецьких футбольних зірок - у перекладі й оригіналі.
УЄФА не вважає порушенням веселкову пов'язку капітана збірної Німеччини

УЄФА не вважає порушенням веселкову пов'язку капітана збірної Німеччини 21.06.2021

Мануель Ноєр з'являвся на іграх Євро-2020 з пов'язкою в кольорах веселки. УЄФА вирішила, що збірна Німеччини таким чином підтримує різноманітність.
Євро-2020: німці у феєричному матчі здолали португальців

Євро-2020: німці у феєричному матчі здолали португальців 19.06.2021

Збірна Німеччини у Мюнхені з рахунком 4:2 переграла збірну Португалії. В іншому матчі групи F французи розписали бойову нічию з угорцями - 1:1.

Збірну Німеччини з футболу очолить екстренер Баварії Ганзі Флік

Збірну Німеччини з футболу очолить екстренер "Баварії" Ганзі Флік 25.05.2021

Ганзі Флік змінить на посаді Йоахіма Лева, який очолює німецьку збірну з 2006 року. Контракт Фліка розрахований на три роки.
Йоахім Лев піде з посади тренера збірної Німеччини з футболу після ЧЄ

Йоахім Лев піде з посади тренера збірної Німеччини з футболу після ЧЄ 09.03.2021

Йоахім Лев за власним бажанням вирішив припинити дію контракту, який завершувався після Чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

Німеччина обіграла Україну в матчі Ліги націй УЄФА

Німеччина обіграла Україну в матчі Ліги націй УЄФА 15.11.2020

Матч відбувся, і збірна Німеччини з футболу здобула перемогу над командою України з рахунком 3:1 в Лейпцигу. Перший гол забила українська збірна, але потім німецька вирвалася вперед.
Збірна Німеччини перемогла Україну в Лізі націй УЄФА

Збірна Німеччини перемогла Україну в Лізі націй УЄФА 11.10.2020

Виїзний матч німецької команди зі збірною України в турнірі Ліги націй УЄФА завершився з рахунком 2:1 завдяки захиснику Ґінтеру і півзахиснику Ґорецка.
Тренер національної збірної Німеччини з футболу Йоахім Лев потрапив до лікарні

Тренер національної збірної Німеччини з футболу Йоахім Лев потрапив до лікарні 31.05.2019

Головний тренер збірної Німеччини з футболу буде змушений пропустити два матчі кваліфікаційного відбору на Євро-2020.
Стало відомо, хто з ким гратиме у відбірковому турнірі Євро-2020

Стало відомо, хто з ким гратиме у відбірковому турнірі Євро-2020 02.12.2018

У Дубліні пройшло жеребкування відбіркового туру Євро-2020. Україна зіграє в групі "B" зі збірними Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Футболіст Месут Езіл покидає німецьку збірну через расизм і неповагу

Футболіст Месут Езіл покидає німецьку збірну через "расизм і неповагу" 22.07.2018

Німецький футболіст турецького походження Месут Езіл не гратиме за збірну, поки відчуватиме "расизм і неповагу". Причиною скандалу стало фото спортсмена з президентом Туреччини Ердоганом.
Німецький футболіст Езіл виправдовує своє фото з Ердоганом

Німецький футболіст Езіл виправдовує своє фото з Ердоганом 22.07.2018

Гравець німецької збірної з футболу Месут Езіл спробував виправдати своє фото з Реджепом Таїпом Ердоганом, опубліковане перед виборами в Туреччині. Футболіст зазначив, що зробив би таке фото знову.
Німецький бізнес рахує збитки через ранній виліт футбольної збірної з ЧС-2018

Німецький бізнес рахує збитки через ранній виліт футбольної збірної з ЧС-2018 28.06.2018

Виробники пива в Німеччині недоотримають десятки мільйонів євро через виліт збірної ФРН з футболу з ЧС-2018. Свої збитки також рахують ресторани. Тим часом в країні закриваються футбольні фан-зони.

Фоторепортаж: Два тижні в Росії - провал німецької збірної в картинках 28.06.2018

Уперше в історії збірна Німеччини з футболу вибула на Чемпіонаті світу після групового етапу. У трьох матчах команда так і не змогла показати свою гру. Історичний провал - у фотографіях.
Чепіонат світу з футболу в Росії. Німеччина - Південна Корея: 0:2

Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях 28.06.2018

Уперше в історії збірна Німеччини з футболу вибула на Чемпіонаті світу після групового етапу. У трьох матчах команда так і не змогла показати свою гру. Історичний провал - у фотографіях.
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