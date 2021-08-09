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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "збірна Німеччини".
Збірна Німеччини з футболу є чемпіоном світу 1954, 1974, 1990, 2014 років; європейським чемпіоном - 1972, 1980, 1996 років. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.