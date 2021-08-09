Збірна Німеччини з футболу

Підсумки Токіо-2020: Олімпіада всупереч усьому

ХХХІІ літня Олімпіада в Токіо, у проведення якої багато хто не вірив до останнього моменту, стала найбільш незвичною за всю історію Ігор. Її головні підсумки, й не тільки спортивні, - у DW.