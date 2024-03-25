Nike замість Adidas! У ФРН обурені зміною спонсора збірної

Нічого особистого, річ тільки в грошах. Приблизно так Німецький футбольний союз (DFB) пояснив своє абсолютно несподіване рішення покласти край більш ніж 70-річній співпраці з німецькою компанією Adidas і обрати її давнього американського конкурента Nike новим спонсором збірної Німеччини з футболу, точніше кажучи - чоловічої, жіночої та всіх юнацьких збірних.

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Це було економічне рішення, пропозиція американців виявилася під час "прозорого і вільного від дискримінації тендеру" найвигіднішою з великим відривом, наголосив DFB і нагадав, що йому необхідні кошти в тому числі для фінансування аматорських команд по всій країні, "щоб футбол залишався народним спортом".

"Три смужки Adidas-частина німецької ідентичності"

Про які саме суми йдеться, офіційно не повідомляється, але німецькі ЗМІ стверджують, що компанія Adidas досі щорічно платила за право екіпірувати збірну ФРН з футболу 50 мільйонів євро, а корпорація Nike нібито запропонувала понад 100 мільйонів. Якщо це так, то DFB підписав спонсорський контракт на більш ніж 800 мільйонів євро, адже співпраця з новим партнером розрахована на восьмирічний період: вона має розпочатися в січні 2027 і тривати до 2034 року.

Незабаром доведеться звикати до логотипу Nike замість трьох смужок Adidas на формі збірної Німеччини з футболу Фото: picture alliance/dpa/Revierfoto

Це оприлюднене 21 березня повідомлення викликало в Німеччині справжнісінький вибух обурення. Футбольний журнал Kicker одразу ж запустив на своєму сайті голосування , і на момент написання цього матеріалу в ньому взяли участь понад 160 тисяч користувачів, з яких цілих 90 відсотків назвали ухвалене рішення поганим. Онлайн-опитування спеціалізованого спортивного видання не можна вважати репрезентативним, але воно досить красномовно свідчить про настрої щонайменше у спільноті вболівальників.

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Ще одним красномовним показником широкомасштабного неприйняття угоди можна вважати її різке засудження провідними німецькими політиками, причому з найрізноманітніших партій. Так, один з лідерів парії Зелених, віцеканцлер і міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) заявив, що йому годі уявити форму збірної без характерних трьох смужок - емблеми Adidas, і що для нього ця фірма і кольори німецького прапора - чорний, червоний і золотий - назавжди нерозривно пов'язані одне з одним. "Для мене це частина німецької ідентичності, і я очікував патріотичнішого ставлення до вітчизняних виробників", - наголосив Габек.

Все почалося з тріумфальної перемоги в 1954 році

Те, що німецька збірна виходить на поле у формі з трьома смужками, "було настільки ж само собою зрозумілим, як і те, що м'яч - круглий, а гра триває 90 хвилин", - написав у соцмережі X Маркус Зедер (Markus Söder), голова консервативної баварської партії ХСС і прем'єр-міністр Баварії - федеральної землі, на території якої, в Герцогенаураху, розташована штаб-квартира Adidas. За його словами, "німецький футбол - це частина Батьківщини", тож не можна все зводити до бізнесу.

Баварський лідер нагадав про те, що прекрасно знають в Німеччині далеко не тільки футбольні вболівальники та що під назвою "Бернське диво" стало невіддільною частиною післявоєнної історії країни. У 1954 році збірна молодої ще тоді ФРН стала переможцем в швейцарському Берні Чемпіонату світу з футболу, причому бутси для гравців були виготовлені тоді під керівництвом засновника фірми Adidas Аді Дасслера (Adi Dassler). Вважається, що його інноваційна на той час технологія змінних шипів на бутсах значною мірою допомогла футболістам домогтися перемоги на вологому від дощу полі.

Берн, 4 липня 1954. Нагородження збірної ФРН, що стала чемпіоном світу з футболу в бутсах Adidas Фото: Richard Koll/dpa/picture-alliance

Власне, саме відтоді компанія Adidas беззмінно екіпірувала збірну ФРН з футболу, що вельми сприяло всесвітній популярності компанії й забезпечувало їй високі доходи, адже німецькі футболісти чотири рази ставали чемпіонами світу. Про таку успішну співпрацю і нагадав Маркус Зедер. "Історія успіху почалася в 1954 році з незабутньою перемоги на Чемпіонаті світу, яка повернула нашій країні віру в себе. Тому неправильно і дуже шкода, що ця історія тепер повинна закінчитися, таке годі збагнути".

Вже навіть лунають голоси, що під тиском громадськості DFB доведеться відмовитися від укладеного контракту. Водночас канцлер ФРН соціал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) утримався від будь-яких оцінок угоди. Один з його речників на прохання журналістів прокоментувати те, що трапилося, відповів так: "Думка канцлера з цього приводу - це власне рішення Німецького футбольного союзу".

"Це називається ринковою економікою!"

Своєю чергою, експерт в галузі економіки спорту вищої школи фізкультури й спорту в Кельні Крістоф Броєр (Christoph Breuer) в інтерв'ю агентству SID з розумінням поставився до ухваленого рішення: "Треба визнати, що для DFB це важлива ділова угода, укладена в правильний момент".

А консервативна газета Die Welt, котра постійно критикує "зеленого" віцеканцлера Роберта Габека з різних приводів, відреагувала на його заяву про непатріотичну поведінку DFB коментарем під заголовком "Це називається ринковою економікою, пане міністр економіки!".

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Видання підкреслює, що з боку Футбольного союзу було б нерозумно відмовлятися від такої вигідної пропозиції Nike, тим більше що "ніхто не забороняв Adidas запропонувати аналогічну або навіть вищу суму, проте підприємство з Герцогенаураху, мабуть, визнало, що воно того не варто". Що ж стосується патріотизму, то де він був у німецьких фінорганів, запитує Die Welt і нагадує, що саме вони позбавили Німецький футбольний союз статусу "суспільно-корисної організації", внаслідок чого йому загрожує додатковий податок у кілька десятків мільйонів євро.

Нові рожево-фіолетові футболки добре розкуповуються

Особливої пікантності рішенню про зміну спонсора надає те, що про нього було оголошено менш ніж за три місяці до європейського чемпіонату з футболу Євро-2024, що починається в Німеччині, на якому господарі турніру виступатимуть у футболках і бутсах Adidas. Щобільше, базовий табір збірної розташовуватиметься під час першості на території штаб-квартири компанії в Герцогенаураху. Як це позначиться на взаєминах команди і її незабаром вже колишнього спонсора, поки не ясно.

Нова форма збірної Німеччини з футболу - основна і для ігор на виїзді Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Суперечки про контракт з Nike відсунули на другий план іншу досить емоційну дискусію, що розгорілася кількома днями раніше після того, як DFB і Adidas представили нову форму національної команди ФРН. Комплект для виїзних матчів представлено в незвичній рожево-фіолетовій гамі. Однак уболівальникам вона сподобалася, про що свідчить добрий старт продажу цієї футболки, найдешевший варіант якої для дорослих коштує 100 євро. Тож поки Adidas, схоже, і далі непогано заробляє на праві екіпірувати збірну Німеччини з футболу.