Чому взуття Adidas чи пляшки Coca-Cola з океанічного пластику - це блеф (02.06.2021)

Наші океани заповнені пластиковим сміттям. Компанії на кшталт Adidas та Coca-Cola хизуються, що виробляють з нього взуття та пляшки і що їхні продукти для тих, хто хоче зробити добре довкіллю. Чи справді це так?