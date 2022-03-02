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Adidas

Німецький виробник спортивних товарів Adidas.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Adidas".

Apple, Ford, Adidas, BMW, Boeing. Бренди йдуть з Росії

Apple, Ford, Adidas, BMW, Boeing. Бренди йдуть з Росії 02.03.2022

Західні бренди припиняють роботу в Росії через або на тлі війни, яку Москва розв'язала в Україні.
Adidas продає Reebok за понад 2 мільярди євро

Adidas продає Reebok за понад 2 мільярди євро 12.08.2021

Транзакцію з продажу Reebok мають завершити в першому кварталі 2022 року. Adidas придбав Reebok у 2005 році.

Як Adidas та Coca-Cola зловживають трендом щодо захисту довкілля (відео)

Як Adidas та Coca-Cola зловживають трендом щодо захисту довкілля (відео) 04.06.2021

Компанії на кшталт Adidas та Coca-Cola хизуються, що виробляють взуття та пляшки з пластикових відходів на дні океанів і цим приносять користь довкіллю. Чи справді це так?
Чому взуття Adidas чи пляшки Coca-Cola з океанічного пластику - це блеф (02.06.2021)

Чому взуття Adidas чи пляшки Coca-Cola з океанічного пластику - це блеф (02.06.2021) 02.06.2021

Наші океани заповнені пластиковим сміттям. Компанії на кшталт Adidas та Coca-Cola хизуються, що виробляють з нього взуття та пляшки і що їхні продукти для тих, хто хоче зробити добре довкіллю. Чи справді це так?

Adidas та H&M відмовляються платити за оренду закритих магазинів

Adidas та H&M відмовляються платити за оренду закритих магазинів 29.03.2020

Низка великих рітейлерів, як-от Deichmann, H&M і Adidas, припинили платити за оренду магазинів у ФРН через вимушене їх закриття на тлі епідемії коронавірусу в країні. В уряді невдоволені.
Спроба Adidas повернути виробництво в Німеччину провалилась

Спроба Adidas повернути виробництво в Німеччину провалилась 13.11.2019

Експеримент "роботи виготовляють кросівки" провалився як у Німеччині, так і в США. Відпрацьовану на двох фабриках Speedfactory технологію "Індустрії 4.0" тепер впроваджуватимуть в Азії.
Бренд Adidas: від кросівок до гранатометів

Бренд Adidas: від кросівок до гранатометів 19.08.2019

Знаменитому бренду Adidas виповнилося 70 років. Але тема в нас сьогодні не зовсім святкова. Справа в тому, що Аді Дасслер, який дав ім’я бренду, не завжди випускав лише спортивні товари.
Що означають знамениті бренди і логотипи (фотогалерея)

Що означають знамениті бренди і логотипи (фотогалерея) 28.03.2019

Ці бренди, логотипи, товарні знаки відомі всім. Але як вони виникли і що означають? DW розкриває секрети їхнього походження.
Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів 28.03.2019

Ці бренди, логотипи, товарні знаки відомі всім. Але як вони виникли і що означають? DW розкриває секрети їхнього походження.
Хто з німецьких топ-менеджерів заробляє найбільше? (фотогалерея)

Хто з німецьких топ-менеджерів заробляє найбільше? (фотогалерея) 17.12.2018

Їхні річні прибутки вимірюються мільйонами. Йдеться про топ-менеджерів найбільших німецьких компаній, які входять до списку фондового індексу DAX. У середньому торік вони отримували в 50 разів більше, ніж їхні підлеглі.
Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше 17.12.2018

Їхні річні прибутки вимірюються мільйонами. Йдеться про топ-менеджерів найбільших німецьких компаній, які входять до списку фондового індексу DAX. У середньому торік вони отримували в 50 разів більше, ніж їхні підлеглі.

"Радянський" Adidas та інші модні скандали (08.05.2018) 08.05.2018

Одяг від Adidas з радянською символікою, який викликав обурення в українців, - лише один з багатьох скандалів модних міжнародних брендів. Чим встигли "відзначитися" інші виробники на кшталт Zara та H&M, дивіться у підбірці DW.
Adidas зняв з продажу одяг із символікою СРСР

Adidas зняв з продажу одяг із символікою СРСР 08.05.2018

Компанія Adidas відреагувала на міжнародну критику та зняла з продажу спортивний одяг із символікою СРСР.
Клімкін: Часткове послаблення санкцій проти Росії розколе Європу

Клімкін: Часткове послаблення санкцій проти Росії розколе Європу 02.02.2018

Павло Клімкін у інтерв'ю німецькому виданню Rheinische Post окреслив пріоритети у відносинах Києва з майбутнім урядом Німеччини.

Кросівки замість... проїзного у Берліні (18.01.2018) 18.01.2018

У Берліні випустили унікальну партію кросівок Adidas, які водночас є проїзним на громадський транспорт німецької столиці. Дивіться, як це працює.
Volkswagen та Adidas відкинули претензії України щодо діяльності у Криму

Volkswagen та Adidas відкинули претензії України щодо діяльності у Криму 04.01.2018

Німецькі концерни Volkswagen та Adidas у відповідях на запит DW відкинули претензії щодо роботи своїх рітейлерів у Криму. З критикою на їхню адресу виступив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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