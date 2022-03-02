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Німецький виробник спортивних товарів Adidas.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Adidas".
Наші океани заповнені пластиковим сміттям. Компанії на кшталт Adidas та Coca-Cola хизуються, що виробляють з нього взуття та пляшки і що їхні продукти для тих, хто хоче зробити добре довкіллю. Чи справді це так?