Adidas та H&M відмовляються платити за оренду закритих магазинів

У Німеччині низка великих компаній, серед яких Adidas, Puma, Deichmann, H&M, призупинили сплату оренди за приміщення магазинів, що закриті в Німеччині приблизно до 19 квітня. Компанії обґрунтовують своє рішення набуттям чинності закону, що передбачає можливість припинення сплати оренди та супутніх коштів на час пандемії COVID-19.

Представники мережі взуттєвих магазинів Deichmann заявили, що це - "превентивний захід задля збереження економічної дієздатності підприємства". Протягом дії обмежувальних заходів в Німеччині закриті 1,5 тисячі магазитнів цієї мережі.

Шведська компанія H&M також пояснила, що закриття 460 її філіалів у Німеччині призвело до припинення виплати оренди, однак сподівається, що з орендодавцями вдасться досягти компромісу.

Урядовці невдоволені

Тим часом міністр фінансів ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) розкритикував такі рішення великих компаній. "Це збиває з пантелику, коли великі підприємства просто так оголошують про припинення сплати оренди", - заявив міністр фінансів. Він порадив компаніям і орендодавцям об'єднатись, щоб "разом знайти спосіб, як подолати цю кризу".

Своє обурення висловила також і міністерка юстиції Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht). Вона назвала "непристойним і неприпустимим", якщо фінансово сильні компанії просто не будуть оплачувати оренду, цитує інформагенція dpa. На її думку, орендарі повинні в будь-якому разі платити за приміщення, якщо ж вони справді відчувають серйозні труднощі з платежами через кризу, суд може дозволити не виселяти їх протягом певного часу.

"Убивче для ринку нерухомості" рішення

Представники об'єднань власників нерухомості називають таке рішення торгових компаній "убивчим для ринку нерухомості" і закликають шукати компроміси з орендодавцями.

У зв'язку з пандемію COVID-19 у ФРН ухвалена найбільша в історії країни антикризова програма. Постраждалим мікропідприємствам і самозайнятим громадянам виплатять по 9-15 тисяч євро і компенсації у 67 відсотків за неповного робочого часу. Також скасована така підстава для розірвання договорів оренди, як невиплата оренди під час пандемії. Однак зобов'язання самих орендних виплат залишаються в силі.