Як Adidas та Coca-Cola зловживають трендом щодо захисту довкілля (відео)

Реклама переконує, що я можу справді врятувати море, якщо куплю нові кеди або вип'ю колу. Але якщо придивитися ближче, виявляється, що там лише частинка пластику, який дійсно виловлюють з моря. Якщо пластик потрапляє у море, зібрати його звідти дуже складно. Навіть той, що біля морської поверхні. Добре було б, якби все було так просто. Але… це зовсім не так! Дивіться наш сюжет:



