Як Adidas та Coca-Cola зловживають трендом щодо захисту довкілля (відео)

Компанії на кшталт Adidas та Coca-Cola хизуються, що виробляють взуття та пляшки з пластикових відходів на дні океанів і цим приносять користь довкіллю. Чи справді це так?
Реклама переконує, що я можу справді врятувати море, якщо куплю нові кеди або вип'ю колу. Але якщо придивитися ближче, виявляється, що там лише частинка пластику, який дійсно виловлюють з моря. Якщо пластик потрапляє у море, зібрати його звідти дуже складно. Навіть той, що біля морської поверхні. Добре було б, якби все було так просто. Але… це зовсім не так! Дивіться наш сюжет:
Компанії "швидкої моди" на кшталт Zara та H&M представляють еко-колекції, стверджуючи, що рухаються у напрямку більш екологічного виробництва. DW перевірила, чи не є така "зелена" мода виключно відмиванням іміджу?
Німці сортують сміття, відмовляються від атомної енергії та вугілля, проте є у них кілька "брудних" таємниць... Дивіться, наскільки екологічна Німеччина насправді!