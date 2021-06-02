 Як Adidas та Coca-Cola зловживають трендом щодо захисту довкілля (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.06.2021

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Економіка

Як Adidas та Coca-Cola зловживають трендом щодо захисту довкілля (відео)

Компанії на кшталт Adidas та Coca-Cola хизуються, що виробляють взуття та пляшки з пластикових відходів на дні океанів і цим приносять користь довкіллю. Чи справді це так?

Frankreich Plastiktüten verschmutzen Mittelmeer

Пластикове сміття у Середземному морі

Реклама переконує, що я можу справді врятувати море, якщо куплю нові кеди або вип'ю колу. Але якщо придивитися ближче, виявляється, що там лише частинка пластику, який дійсно виловлюють з моря. Якщо пластик потрапляє у море, зібрати його звідти дуже складно. Навіть той, що біля морської поверхні. Добре було б, якби все було так просто. Але… це зовсім не так! Дивіться наш сюжет: 


 

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Докладно

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