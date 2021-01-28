Електросміття в Україні: що відбувається з електронними відходами (відео)

Телевізори, мобільні телефони, холодильники... Що відбувається зі старою технікою далі і чи є в Україні потужності для переробки електронних та небезпечних відходів?
Ринок вторсировини в Україні нестабільний. Потрібно постійно шукати нових підрядників та перевіряти на доброчесність старих. Наразі немає попиту на пластик, з якого раніше робили монітори для комп'ютерів чи корпуси принтерів. Тож його накопичують та чекають, коли на заводах запрацюють нові технології. А найцінніший матеріал електротехніки - плати - відправляють на переробку до Європи. Там є заводи, які відділяють з них цінні метали, такі як золото, срібло. Небезпечні батарейки також утилізують за кордоном, бо в Україні відповідних технологій немає.
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