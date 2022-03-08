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Coca-Cola

Coca-Cola Co та PepsiCo призупиняють в РФ продажі глобальних напоїв

Coca-Cola Co та PepsiCo призупиняють в РФ продажі глобальних напоїв 08.03.2022

Росія 13-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події вівторка, 8 березня.
Як Adidas та Coca-Cola зловживають трендом щодо захисту довкілля (відео)

Як Adidas та Coca-Cola зловживають трендом щодо захисту довкілля (відео) 04.06.2021

Компанії на кшталт Adidas та Coca-Cola хизуються, що виробляють взуття та пляшки з пластикових відходів на дні океанів і цим приносять користь довкіллю. Чи справді це так?
Чому взуття Adidas чи пляшки Coca-Cola з океанічного пластику - це блеф (02.06.2021)

Чому взуття Adidas чи пляшки Coca-Cola з океанічного пластику - це блеф (02.06.2021) 02.06.2021

Наші океани заповнені пластиковим сміттям. Компанії на кшталт Adidas та Coca-Cola хизуються, що виробляють з нього взуття та пляшки і що їхні продукти для тих, хто хоче зробити добре довкіллю. Чи справді це так?

Nutella, Coca-Cola і Ко. Чи дійсно у Східній Європі продають товари нижчої якості?

Nutella, Coca-Cola і Ко. Чи дійсно у Східній Європі продають товари нижчої якості? 28.06.2019

Концерни нерідко використовують різні складові під час виробництва продуктів харчування. У країнах Східної Європи лунають закиди, що там продають харчі нижчого ґатунку, ніж на Заході. Євросоюз перевірив ці закиди.
Що означають знамениті бренди і логотипи (фотогалерея)

Що означають знамениті бренди і логотипи (фотогалерея) 28.03.2019

Ці бренди, логотипи, товарні знаки відомі всім. Але як вони виникли і що означають? DW розкриває секрети їхнього походження.
У Німеччині Coca-Cola закинули відповідальність за діабет і ожиріння

У Німеччині Coca-Cola закинули відповідальність за діабет і ожиріння 04.04.2018

Захисники прав споживачів Німеччини Foodwatch виступили з критикою компанії Coca-Cola. Їй закидають співвідповідальність за збільшення кількості хворих на діабет та ожиріння, особливо серед молоді.
Провідні компанії світу домовилися боротися з пластиковими відходами

Провідні компанії світу домовилися боротися з пластиковими відходами 16.01.2017

40 компанії світу оголосили про план боротьби з відходами. Корпорації застерігають, що за відсутності активних дій до 2050 року у світовому океані буде більше пластику, ніж риби.
Працівники фабрики Cola-Cola у Франції знайшли 370 кілограмів кокаїну

Працівники фабрики Cola-Cola у Франції знайшли 370 кілограмів кокаїну 31.08.2016

Вантаж наркотиків знайшли працівники фабрики в контейнері з концентратами апельсинового соку, який прибув із Коста-Рики. Вартість знахідки - близько 50 мільйонів євро.
Nike проти Adidas: хто і як піариться на Євро-2016 (відео)

Nike проти Adidas: хто і як піариться на "Євро-2016" (відео) 09.06.2016

На футбольному чемпіонаті змагаються не лише національні збірні, а й великі бренди - у рекламі.

"Євро-2016": як спонсори заробляють на чемпіонаті (09.06.2016) 09.06.2016

Футбольний чемпіонат - битва не лише національних збірних, а й брендів. За допомогою ідеального симбіозу спорту і комерції вони прагнуть отримати надприбутки.
Виробництво Coca-Cola у Венесуелі призупинено через дефіцит цукру

Виробництво Coca-Cola у Венесуелі призупинено через дефіцит цукру 24.05.2016

Через припинення діяльності виробників цукру в Венесуелі призупинено виробництво газованих напоїв марки Coca-Cola. Водночас у країні досі випускають напої, які не передбачають використання цукру.
Суд ЄС відмовив Coca-Cola у виключному праві на форму пляшки

Суд ЄС відмовив Coca-Cola у виключному праві на форму пляшки 24.02.2016

Суд Європейського Союзу виніс негативне рішення за позовом американської корпорації Coca-Cola, яка у 2011 році звернулася з вимогою зареєструвати дизайн пляшок своїх напоїв як торгову марку.
Coca-Cola звинувачує рекламне агентство в інциденті із картою РФ з Кримом

Coca-Cola звинувачує рекламне агентство в інциденті із картою РФ з Кримом 06.01.2016

Російське рекламне агентство опублікувало карту Росії з Кримом у її складі в соціальній мережі "ВКонтакте", не погодивши це рішення з Coca-Cola, заявляють у компанії.
Посольство України в США втрутилося у дискусію довкола суперечливої карти Росії від Coca-Cola

Посольство України в США втрутилося у дискусію довкола суперечливої карти Росії від Coca-Cola 05.01.2016

У зв’язку з публікацією вже видаленої карти Росії з анексованим Кримом на сторінці Coca-Cola в соцмережі "ВКонтакте" посольство України в США вирішило висловити своє занепокоєння Держдепартаменту та самій компанії.

Надзвичайний стан: як Європа реагує на теракти в Парижі - DW Новини (16.11.2015) 16.11.2015

Франція завдає удари по позиціях ІД. Обама та Путін шукають компроміс щодо Сирії. Віталій Кличко підсумовує рік роботи і розповідає про плани на майбутнє.

DW Новини за 100 секунд (16.11.2015) 16.11.2015

Терористи готують нові атаки в ЄС. На виборах мера Києва переміг Віталій Кличко. Міністерка оборони ФРН підтримала біженців.
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