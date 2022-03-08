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Наші океани заповнені пластиковим сміттям. Компанії на кшталт Adidas та Coca-Cola хизуються, що виробляють з нього взуття та пляшки і що їхні продукти для тих, хто хоче зробити добре довкіллю. Чи справді це так?
Концерни нерідко використовують різні складові під час виробництва продуктів харчування. У країнах Східної Європи лунають закиди, що там продають харчі нижчого ґатунку, ніж на Заході. Євросоюз перевірив ці закиди.
У зв’язку з публікацією вже видаленої карти Росії з анексованим Кримом на сторінці Coca-Cola в соцмережі "ВКонтакте" посольство України в США вирішило висловити своє занепокоєння Держдепартаменту та самій компанії.