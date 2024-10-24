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ЕкономікаАвстрія

В Австрії Coca-Cola відкликає мільйони пляшок з напоями

Валерій Сааков
24 жовтня 2024 р.

Кампанія з відкликання продукції стосуватиметься 28 мільйонів півлітрових пляшок з напоями компанії Coca-Cola. Причина - підозра через технічний збій у виробництві.

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Пляшки з напоями Coca-Cola і Fanta
Мільйони пляшок з напоями компанії Coca-Cola мають повернути виробнику в АвстріїФото: Soeren Stache/dpa/picture alliance

Компанія Coca-Cola HBC Austria GmbH відкликає в Австрії з ринку 28 мільйонів півлітрових пляшок з напоями через підозри в наявності металевих фрагментів, що міг спричинити технічний збій. Як повідомила в четвер, 24 жовтня, пресслужба австрійського регулятора - Віденського ринкового відомства (Wiener Marktamt), це зроблено у межах запобіжного заходу. 

Нинішня акція - найбільша подібна впродовж щонайменше останніх 25 років, додав речник відомства, передає dpa.

У самій компанії кажуть, що цей крок стосується безалкогольних напоїв у ПЕТ-тарі об'ємом 0,5 літра марок Coca-Cola, Fanta, Sprite і MezzoMix, зокрема з датою придатності від 4 лютого 2025 року до 12 квітня 2025 року. У компанії-виробнику газованих напоїв пояснили, що не можна виключати, що вкрай обмежена кількість цих пляшок могла містити невеликі шматочки металу через технічний збій у виробництві.

Також пляшки, які підлягають поверненню, позначені кодом WP під надрукованою датою. Його можна знайти на задньому боці пляшки над етикеткою, кажуть у компанії, пише австрійський мовник OE24. Споживачі можуть повернути такий продукт в австрійські точки роздрібної торгівлі харчовими продуктами для відшкодування вартості покупки, навіть без пред'явлення чека, запевнили в компанії.

При цьому у Coca-Cola зауважують, що не вся партія за вказаний період могла бути продана. Багато пляшок досі можуть перебувати на складах самої компанії або на складах роздрібних торговельних мереж, сказав представник компанії. 

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