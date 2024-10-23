У США зафіксували десятки отруєнь у McDonald's

Жертвами отруєння кишковою паличкою в ресторанах McDonald's у США стали майже 50 людей, одна людина померла. Курс акцій McDonald's обвалився.

Курс акцій ресторанів швидкого харчування McDonald's різко обвалився після того, як одразу в низці філій закладу в США зафіксували десятки випадків отруєння кишковою паличкою. Один літній відвідувач помер і ще десятьох госпіталізували після відвідування McDonald's, повідомили органи охорони здоров'я США в середу, 23 жовтня.

Загалом зареєстровано 49 випадків отруєння в десятьох штатах. Найбільша кількість постраждалих - у Колорадо та Небрасці.

Обвал акцій McDonald's

Після того, як стало відомо про отруєння, курс акцій McDonald's обвалився на понад шість відсотків.

За словами дирекції мережі, кишкова паличка, найімовірніше, містилася в січеній цибулі, яку використовували для приготування "роял чізбургера". Ця цибуля надійшла від підрядника, який обслуговує три розподільчі центри в США.

У п'ятьох штатах і деяких районах ще семи штатів США "роял чізбургери" тимчасово вилучили з продажу.