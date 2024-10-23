  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
СуспільствоСполучені Штати Америки

У США зафіксували десятки отруєнь у McDonald's

Сергій Ромашенко
23 жовтня 2024 р.

Жертвами отруєння кишковою паличкою в ресторанах McDonald's у США стали майже 50 людей, одна людина померла. Курс акцій McDonald's обвалився.

https://p.dw.com/p/4m8mU
Заклад McDonald's
McDonald'sФото: Charly Triballeau/AFP

Курс акцій ресторанів швидкого харчування McDonald's різко обвалився після того, як одразу в низці філій закладу в США зафіксували десятки випадків отруєння кишковою паличкою. Один літній відвідувач помер і ще десятьох госпіталізували після відвідування McDonald's, повідомили органи охорони здоров'я США в середу, 23 жовтня.

Загалом зареєстровано 49 випадків отруєння в десятьох штатах. Найбільша кількість постраждалих - у Колорадо та Небрасці.

Обвал акцій McDonald's

Після того, як стало відомо про отруєння, курс акцій McDonald's обвалився на понад шість відсотків.

За словами дирекції мережі, кишкова паличка, найімовірніше, містилася в січеній цибулі, яку використовували для приготування "роял чізбургера". Ця цибуля надійшла від підрядника, який обслуговує три розподільчі центри в США.

У п'ятьох штатах і деяких районах ще семи штатів США "роял чізбургери" тимчасово вилучили з продажу.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен у Києві 6 вересня 2023 року.

Кулеба зводив Блінкена в McDonald’s, питав про далекобійні ATACMS

Кулеба зводив Блінкена в McDonald’s, питав про далекобійні ATACMS

Після переговорів з держсекретарем США Кулеба наголосив, що опція надання Україні далекобійних ракет ATACMS ще відкрита, тоді як потреба в передачі ППО - "очевидна", тому це питання не потребувало довгих обговорень.
Політика7 вересня 2023 р.