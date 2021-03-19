(Не)екологічна мода від Zara та H&M: чи є одяг шкідливим для довкілля (відео)

Компанії "швидкої моди" на кшталт Zara та H&M представляють еко-колекції, стверджуючи, що рухаються у напрямку більш екологічного виробництва. DW перевірила, чи не є така "зелена" мода виключно відмиванням іміджу?
Приблизно 93 мільйони тонн одягу викидається на сміттєзвалища або спалюється щороку. Виробництво одягу також забруднює нашу воду та додає викидів CO2. Модель "швидкої моди", запроваджена Zara, означає, що бренди нині випускають удвічі більше одягу на рік, ніж ще на початку 2000-их. Дві найбільші у світі торгові мережі модного одягу - Inditex, материнська компанія Zara, та H&M - випускають колекції, виготовлені, як вони стверджують, із меншою шкодою для довкілля. Компанії запевняють, що тепер ми можемо купувати екологічну швидку моду! Однак чи можна їм довіряти?
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