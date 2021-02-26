Як відеозв'язок і віртуальна реальність рятують світ у часи коронавірусу (відео)

До пандемії ринок авіаперевезень зростав - тим боліснішим став його обвал. Повернення до повсякдення ще далеко. Пандемія, однак, показала, що можна зустрічатися з колегами та бізнес-партнерами, не виходячи з дому. І це погані новини для авіакомпаній. Але добрі для клімату і планети. Дивіться, що з'ясував репортер DW: