Як відеозв'язок і віртуальна реальність рятують світ у часи коронавірусу (відео)

Робота з дому дозволяє скоротити до мінімуму автомобільний трафік та авіаперельоти. Це - на користь клімату та планеті. Тож чи варто повертатися до старого способу життя?
До пандемії ринок авіаперевезень зростав - тим боліснішим став його обвал. Повернення до повсякдення ще далеко. Пандемія, однак, показала, що можна зустрічатися з колегами та бізнес-партнерами, не виходячи з дому. І це погані новини для авіакомпаній. Але добрі для клімату і планети. Дивіться, що з'ясував репортер DW:
Штучний інтелект може повернути померлих до життя - як аватарів. Вони виглядають, розмовляють і поводяться, як їхні живі праобрази. Технічні гіганти розглядають ідею "цифрових душ" як ринок з величезним потенціалом.
Поки більшість українських підприємств, а особливо сфера гастрономії та готельна, у 2020-му рахували збитки, у низки фірм справи йшли вгору. Вони навіть добирали співробітників та розширяли свій бізнес. Хто ці фірми?