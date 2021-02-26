 Як відеозв′язок і віртуальна реальність рятують світ у часи коронавірусу (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Як відеозв'язок і віртуальна реальність рятують світ у часи коронавірусу (відео)

Робота з дому дозволяє скоротити до мінімуму автомобільний трафік та авіаперельоти. Це - на користь клімату та планеті. Тож чи варто повертатися до старого способу життя?

Краще майбутнє завдяки віртуальній реальності?

Краще майбутнє завдяки віртуальній реальності?

До пандемії ринок авіаперевезень зростав - тим боліснішим став його обвал. Повернення до повсякдення ще далеко. Пандемія, однак, показала, що можна зустрічатися з колегами та бізнес-партнерами, не виходячи з дому. І це погані новини для авіакомпаній. Але добрі для клімату і планети. Дивіться, що з'ясував репортер DW:

DW.COM

Повернути померлих до життя: що таке технологія "цифрової душі" (відео)

Штучний інтелект може повернути померлих до життя - як аватарів. Вони виглядають, розмовляють і поводяться, як їхні живі праобрази. Технічні гіганти розглядають ідею "цифрових душ" як ринок з величезним потенціалом.  

Який бізнес в Україні "піднявся" на пандемії і чому (відео)

Поки більшість українських підприємств, а особливо сфера гастрономії та готельна, у 2020-му рахували збитки, у низки фірм справи йшли вгору. Вони навіть добирали співробітників та розширяли свій бізнес. Хто ці фірми?  

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla (фотогалерея)

Коронавірус підкосив світову економіку. Але не всі програють через пандемію COVID-19. Сервіси відео- й аудіострімінгу - серед тих, кому карантин допоміг збільшити прибутки. Хто ще опинився у виграші - в добірці DW.  

Реклама

Докладно

Сергій Стерненко біля будівлі СБУ в Києві в травні 2020

Вирок Стерненку - вирок усій судовій системі України

Запит на справедливість в Україні так і не був реалізований, вважає Сергій Руденко, оцінюючи справу Сергія Стерненка.  

Краще майбутнє завдяки віртуальній реальності?

Робота з дому врятує планету? (відео)

Робота з дому дозволяє скоротити до мінімуму автомобільний трафік та авіаперельоти. Це - на користь клімату та планеті.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  