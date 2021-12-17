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Zara – іспанське текстильне підприємство та торговельна мережа групи компаній Inditex Group.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Zara". Через власну мережу крамниць та онлайн-магазин іспанська компанія Zara продає в усьому світі дешевий модний одяг, аксесуари та взуття для жінок, чоловіків та дітей. Штаб-квартира компанії розташована в Ла-Корунья в Іспанії. Перший магазин Zara відкрився 1975 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Україна стає дедалі привабливішою для відомих європейських брендів одягу, які вже давно шиють тут одяг. Але придбати його можна лише в Європі. В українських магазинах переважає продукція з Китаю, Бангладеш і Туреччини. DW з'ясувала, чому українським фабрикам невигідно шити для українців.
Компанії "швидкої моди" на кшталт Zara та H&M представляють еко-колекції, стверджуючи, що рухаються у напрямку більш екологічного виробництва. DW перевірила, чи не є така "зелена" мода виключно відмиванням іміджу?
Виробництво одягу шкодить довкіллю. Водночас компанії "швидкої моди" H&M та Zara представляють еко-колекції, стверджуючи, що рухаються у напрямку більш екологічного виробництва. DW перевірила, чи не є така "зелена" мода виключно відмиванням іміджу?