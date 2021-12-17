Zara – іспанське текстильне підприємство та торговельна мережа групи компаній Inditex Group.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Zara". Через власну мережу крамниць та онлайн-магазин іспанська компанія Zara продає в усьому світі дешевий модний одяг, аксесуари та взуття для жінок, чоловіків та дітей. Штаб-квартира компанії розташована в Ла-Корунья в Іспанії. Перший магазин Zara відкрився 1975 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.