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Zara

Zara – іспанське текстильне підприємство та торговельна мережа групи компаній Inditex Group.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Zara". Через власну мережу крамниць та онлайн-магазин іспанська компанія Zara продає в усьому світі дешевий модний одяг, аксесуари та взуття для жінок, чоловіків та дітей. Штаб-квартира компанії розташована в Ла-Корунья в Іспанії. Перший магазин Zara відкрився 1975 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як Україна вдягає Європу (відео)

Як Україна вдягає Європу (відео) 17.12.2021

Україна стає привабливішою для європейських брендів одягу. Але придбати його можна лише в Європі.В українських магазинах переважає продукція з Китаю. DW з'ясувала, чому українським фабрикам невигідно шити для українців.

Чому українці не носять українське, або як Україна одягає Європу (17.12.2021) 17.12.2021

Україна стає дедалі привабливішою для відомих європейських брендів одягу, які вже давно шиють тут одяг. Але придбати його можна лише в Європі. В українських магазинах переважає продукція з Китаю, Бангладеш і Туреччини. DW з'ясувала, чому українським фабрикам невигідно шити для українців.

(Не)екологічна мода від Zara та H&M: чи є одяг шкідливим для довкілля (відео)

(Не)екологічна мода від Zara та H&M: чи є одяг шкідливим для довкілля (відео) 22.03.2021

Компанії "швидкої моди" на кшталт Zara та H&M представляють еко-колекції, стверджуючи, що рухаються у напрямку більш екологічного виробництва. DW перевірила, чи не є така "зелена" мода виключно відмиванням іміджу?

(Не)екологічна мода: чи є одяг від Zara та H&M шкідливим для довкілля (19.03.2021) 19.03.2021

Виробництво одягу шкодить довкіллю. Водночас компанії "швидкої моди" H&M та Zara представляють еко-колекції, стверджуючи, що рухаються у напрямку більш екологічного виробництва. DW перевірила, чи не є така "зелена" мода виключно відмиванням іміджу?

"Радянський" Adidas та інші модні скандали (08.05.2018) 08.05.2018

Одяг від Adidas з радянською символікою, який викликав обурення в українців, - лише один з багатьох скандалів модних міжнародних брендів. Чим встигли "відзначитися" інші виробники на кшталт Zara та H&M, дивіться у підбірці DW.
Дослідниця: Шити в Україні для західних брендів - не означає гідно заробляти

Дослідниця: Шити в Україні для західних брендів - не означає гідно заробляти 09.11.2017

Умови праці на українських фабриках, які шиють одяг для західних брендів, не набагато кращі, ніж в Азії. Примусити компанії до змін може лише міжнародна регуляція, переконана дослідниця Оксана Дутчак.
Західні бренди шиють одяг в Україні за безцінь - дослідження

Західні бренди шиють одяг в Україні за безцінь - дослідження 09.11.2017

Українські швачки на фабриках, що шиють одяг для модних європейських брендів, часто отримують злиденну зарплату, яка не забезпечує нормальних умов життя. Про це йдеться в дослідженні Clean Clothes Campaign.
Засновник Facebook - найуспішніший мільярдер року за версією Forbes

Засновник Facebook - найуспішніший мільярдер року за версією Forbes 01.03.2016

Forbes представив черговий список найбагатших людей планети. Найбільше за рік збільшив статки Марк Цукерберг. Найбагатший українець Рінат Ахметов різко втратив позиції.
Продавці одягу Zara, Calvin Klein та Armani Jeans призупинили поставки в Росію

Продавці одягу Zara, Calvin Klein та Armani Jeans призупинили поставки в Росію 19.12.2014

Низка рітейлерів всесвітньо відомих марок одяг призупинили поставки товару до магазинів у Росії через валютну кризу та високий курс долара та євро відносно російського рубля.
Одяг має стати безпечнішим

Одяг має стати безпечнішим 06.06.2013

Багато текстильних підприємств використовують отрутохімікати. Проте після того, як їм почав "докучати" критикою Greenpeace, дедалі більше компаній хочуть перейти на безпечні замінники.
Fast fashion: мода вимагає жертв, але ж не таких...

Fast fashion: мода вимагає жертв, але ж не таких... 25.11.2012

Шопінг - улюблене дозвілля багатьох українців. Але мало хто здогадується, що в продукції відомих модних брендів міститься невидима отрута. Це підтвердило дослідження Greenpeace.
ZARA: підозри щодо підневільної роботи

ZARA: підозри щодо підневільної роботи 18.08.2011

Відомий іспанський виробник одягу ZARA підозрюється у використанні праці підневільних працівників. У Бразилії розслідують факти щодо майже рабських умов роботи і життя робітників, які шиють для ZARA.
Українці переплачують за модний одяг …і все одно купують

Українці переплачують за модний одяг …і все одно купують 24.06.2011

Націнка на одяг міжнародних брендів у сто та більше відсотків дозволяє непогано заробляти на бажанні українців гарно виглядати. Самі ж українські модники все більше практикують шопінг-туризм.