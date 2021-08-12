Adidas продає Reebok за понад 2 мільярди євро

Транзакцію з продажу Reebok мають завершити в першому кварталі 2022 року. Adidas придбав Reebok у 2005 році.
Німецький виробник сортивних товарів Adidas знайшов покупня для бренду Reebok
Провідний німецький виробник спортивних товарів Adidas знайшов покупця для свого американського бренду Reebok, який компанія намагається продати упродовж кількох місяців. Як повідомив Adidas у четвер, 12 серпня, досягнуто остаточної домовленості про продаж Reebok компанії з управління брендами з Нью-Йорка Authentic Brands Group (ABG) за суму загалом до 2,1 мільярда євро.
Значну частину цієї суми ABG сплатить грошовими коштами. Більшу частку отриманих коштів Adidas пообіцяв виплатити акціонерам. Завершення транзакції очікується у першому кварталі 2022 року.
Після повідомлення про продаж Reebok акції Adidas суттєво подорожчали, зазначає інформагенція dpa.
Adidas придбав Reebok у 2005 році за 3,1 мільярда євро. Утім, за 15 років співпраці американський бренд так і не виправдав надій покупця щодо прибутковості. Своєю чергою керівництво Reebok стверджувало, що Adidas й надалі займається передусім розвитком власного бренду й мало турбується про долю другої марки. Раніше Adidas вже позбувся деяких бізнесів, які придбав у процесі купівлі Reebok, виручивши від продажу 0,4 мільярда євро.
Про намір продати американський бренд німецька компанія заявила у лютому цього року. В останні місяці кілька потенційних покупців заявляли про намір придбати Reebok.
"Ми завжди цінували Reebok і ми вдячні за внесок, який бренд, та команда, яка за ним стоїть, зробили у наше підприємство", - зазначив голова правління Adidas Каспер Рорштед (Kasper Rorsted).
Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів
Адідас - Adidas
Те, що назва фірми "Адідас" походить від імені і прізвища її засновника АДІ ДАСслера, знає багато хто, але як з'явились ці три знамениті смужки - її логотип? Випадково. Вже на перші свої футбольні бутси Аді Дасслер нашивав по три поперечні смужки шкіри з боків - для того, щоб бутси були міцніше. Завдяки ним взуття Adidas стали впізнавати, і в 1949 році Аді Дасслер взяв патент на цей логотип.
Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів
Ролекс - Rolex
Фірму Rolex заснував 1905 року в Лондоні німець Ганс Вільсдорф. Але виготовити фешенебельний годинник виявилось легше, ніж вигадати яскраву назву, яка б запам’ятовувалась всіма мовами. Вільсдорф спробував сто варіантів, жоден йому не сподобався. Раптом під час поїздки на запряженому четвіркою коней омнібусі він "почув" це ім’я: Rolex. Чи був це стукіт колес або ляскіт батога, залишилось невідомим.
Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів
Шанель номер п'ять - Chanel № 5
Чому саме "номер п'ять"? Існує кілька версій. Одна: парфумер Ернест Бо, постачальник дому Романових, який втік з Росії після революції, запропонував у 1921 році Коко Шанель п’ять різних варіантів парфумів. Їй сподобався п’ятий аромат. Більш романтичне пояснення: Коко Шанель вибрала назву сама, тому що цифра п’ять приносила їй успіх (тому, наприклад, вона представляла свої нові колекції 5 травня).
Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів
Старбакс - Starbucks
Троє приятелів, склались разом і відкрили в 1971 році магазин з продажу кави. Їх пов’язувала спільна любов до роману Германа Мелвілла "Мобі Дік, або Білий кит", і один із співвласників запропонував назвати нову фірму на честь китобійного судна з роману: "Пекод". Але врешті-решт, обрали ім'я старшого помічника капітана - Старбека. Або в оригіналі: Starbuck. Логотип теж "морський" - русалка-сирена.
Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів
Чупа-чупс - Chupa Chups
Цей бренд знають навіть маленькі діти. Але чи відомо їхнім батькам, що логотип знаменитих льодяників на паличці створив відомий сюрреаліст Сальвадор Далі? Влучну назву вигадав в 1958 році власник іспанської кондитерської фабрики Енрік Бернат. Вона походила від дієслова chupar - смоктати. А логотип він замовив у Далі. Той намалював жовту ромашку з червоним написом - в кольорах іспанського прапора.
Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів
Кока-кола - Coca-Cola
Назва самого популярного у світі солодкого напою виникла, так би мовити, природнім шляхом - від назв рослин, листя і насіння яких входили в 1886 році в рецептуру сиропу від головного болю: кокаїнового куща (Coca англійською) і дерев коли (Cola). А логотип намалював бухгалтер фірми каліграфічним прописом на червоному тлі: таким був колір бочок, в які розливали кока-колу.
Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів
Лакост - Lacoste
Рене Лакост, який створив фірму, відому не тільки сорочками поло, був чудовим тенісистом. В 1920-х роках він кілька разів вигравав турніри "Великого шолома". Якось тренер пообіцяв йому валізу з крокодилової шкіри за перемогу у важливому матчі, але Лакост його програв. Після матчу Кубка Девіса один із журналістів прозвав Рене "алігатором", який пізніше і став логотипом компанії.
Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів
Мерседес - Mercedes
Мерседес - це ім’я доньки австро-угорського дипломата і торгівця автівками Еміля Єллінека. Його перший гоночний "даймлер" (Daimler) під "псевдонімом" Mercedes виграв в 1899 році гонки в Ніцці. Після чого Єллінек замовив 36 автомобілів (тоді третина всієї річної продукції фірми Daimler-Motoren-Gesellschaft) і фінансував розробки нової моделі. Вона, як і наступні, отримала ім'я його доньки.
Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів
Гарібо - Haribo
Німецька компанія Haribo, виробник солодощів і, перш за все, фруктового мармеладу у вигляді маленьких ведмежат, була заснована в Бонні в 1920 році. Створив її Ганс Ріґель (Hans Riegel). Перші літери його імені, прізвища і назви його рідного міста і утворили бренд Haribo (HAns RIegel BOnn). Сьогодні товари під брендом Haribo можна придбати у 100 країнах світу.
Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів
Еппл - Apple
Чому логотипом Apple стало надкушене яблуко? Чи має до цього стосунок геніальний британський математик Алан Тюрінг? Він керував групою, яка зламала код нацистської "Енігми". У 1952 році стало відомо, що Тюрінг гомосексуал. Його судили, і він покінчив життя самогубством. На його нічному столику знайшли надкушене яблуко, в яке Тюрінг вприснув розчин ціанистого калію. Можливо, це всього лише легенда.