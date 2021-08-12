Adidas продає Reebok за понад 2 мільярди євро

Провідний німецький виробник спортивних товарів Adidas знайшов покупця для свого американського бренду Reebok, який компанія намагається продати упродовж кількох місяців. Як повідомив Adidas у четвер, 12 серпня, досягнуто остаточної домовленості про продаж Reebok компанії з управління брендами з Нью-Йорка Authentic Brands Group (ABG) за суму загалом до 2,1 мільярда євро.

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Значну частину цієї суми ABG сплатить грошовими коштами. Більшу частку отриманих коштів Adidas пообіцяв виплатити акціонерам. Завершення транзакції очікується у першому кварталі 2022 року.

Після повідомлення про продаж Reebok акції Adidas суттєво подорожчали, зазначає інформагенція dpa.

Adidas придбав Reebok у 2005 році за 3,1 мільярда євро. Утім, за 15 років співпраці американський бренд так і не виправдав надій покупця щодо прибутковості. Своєю чергою керівництво Reebok стверджувало, що Adidas й надалі займається передусім розвитком власного бренду й мало турбується про долю другої марки. Раніше Adidas вже позбувся деяких бізнесів, які придбав у процесі купівлі Reebok, виручивши від продажу 0,4 мільярда євро.

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Про намір продати американський бренд німецька компанія заявила у лютому цього року. В останні місяці кілька потенційних покупців заявляли про намір придбати Reebok.

"Ми завжди цінували Reebok і ми вдячні за внесок, який бренд, та команда, яка за ним стоїть, зробили у наше підприємство", - зазначив голова правління Adidas Каспер Рорштед (Kasper Rorsted).