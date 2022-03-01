Apple, Ford, Adidas, BMW, Boeing. Бренди йдуть з Росії

Війна Росії проти України, яка розпочалася вранці 24 лютого і триває сьому добу, спричинила потужну хвилю західних санкцій проти Москви. Утім, попри необхідність дотримуватись санкційного режиму у відносинах з РФ, низка компаній засуджують війну РФ в Україні та мотивують свій відхід з російських ринків саме такою позицією.

Американський авіагігант Boeing припиняє підтримувати російські авіакомпанії та здійснювати діяльність у Москві на тлі вторгнення Росії в Україну. "Ми призупинили основні операції в Москві та тимчасово зачинилои наш офіс в Києві (...) Ми також призупиняємо надання запчастин, обслуговування та техпідтримку для російських авіакомпаній", - ідеться в заяві, оприлюдненій у ніч на середу, 2 лютого.

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Adidas більше не спонсор збірної РФ з футболу

Німецький бренд спортивного одягу Adidas ухвалив рішення припинити співпрацю з Російським футбольним союзом через військову агресію РФ проти України, передає "Укрінформ". Це означає, що Adidas більше не спонсоруватиме російську збірну з футболу. Серед брендів спортивного одягу також відзначився конкурент Adidas - Nike, який фактично припинив роботу свого онлайн-магазину, але - через "неможливість доставляти товар".

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"Кіна не буде"

Також за останні кілька днів повністю змінилось майбутнє кінопрокату у РФ. Найбільші гравці ринку, зокрема Disney та Universal, пішли з російського ринку через військову агресію Росії щодо України.

Apple більше не працює в РФ

У Росії не працюють сервіси безконтактної оплати Apple Pay. Про це у вівторок, 1 березня, написав у своєму Telegram віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. "Apple Pay більше не працює у РФ - заява компанії Apple", - ідеться у його дописі.

Ford та BMW йдуть з Росії

Співпрацювати з Росією відмовився і американський автовиробник Ford. Відповідна заява з'явилася на сайті автоконцерну в ніч на середу, 2 березня.

Своє рішення компанія обґрунтувала вторгненням РФ до України та загрозою миру та безпеки, яка є її наслідком. Рішення про вихід з російського ринку виконуватиметься негайно, наголосили в компанії. Через фонд допомоги компанія перекаже на потреби українців 100 тисяч доларів, інформує dpa.

Дещо раніше німецький автоконцерн BMW оголосив про призупинення виробництва автомобілів бренду на потужностях "Автотора" у Калінінграді та зупиненні поставок автомобілів на російський ринок. У концерні заявили, що ухвалили це рішення через російську агресію в Україні. Подальші рішення ухвалюватимуться, виходячи з розвитку ситуації, зазначили у пресслужбі BMW.