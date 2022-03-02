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Ford

Ford - американський автомобільний концерн. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ford".

Ford є п'ятим за величиною в світі автомобільним концерном після Toyota, Volkswagen, General Motors та Hyundai. Штаб-квартира компанії Ford розташована в американському Дірборн. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Apple, Ford, Adidas, BMW, Boeing. Бренди йдуть з Росії

Apple, Ford, Adidas, BMW, Boeing. Бренди йдуть з Росії 02.03.2022

Західні бренди припиняють роботу в Росії через або на тлі війни, яку Москва розв'язала в Україні.
Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині

Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині 01.08.2019

Більшість німців відправляється у відпустку не у тури, що пропонують турагенції, а "дикунами" на автомобілях. І особливо затребувані в Німеччині компактні моделі позашляховиків. Які ж саме?
Ford планує масштабні скорочення персоналу в Європі

Ford планує масштабні скорочення персоналу в Європі 27.06.2019

12 тисяч працівників залишаться в Європі без роботи внаслідок оптимізації американського автовиробника Ford. Компанія планує також цілковите закриття окремих виробничих потужностей.

Світовий автопром за рік подвоїв інвестиції у випуск електромобілів

Світовий автопром за рік подвоїв інвестиції у випуск електромобілів 05.06.2019

Згідно з дослідженням Ernst & Young, автоконцерни роблять ставку на електромобілі. Капіталовкладення у випуск авто з двигунами внутрішнього згоряння різко скорочуються.
Honda планує закрити свій завод у Великобританії - ЗМІ

Honda планує закрити свій завод у Великобританії - ЗМІ 18.02.2019

Розташований на південному заході Англії завод японської компанії Honda можуть закрити до 2022 року, повідомляють британські ЗМІ. Під загрозою 3,5 тисячі робочих місць.
Альянс Volkswagen i Ford: спочатку пікапи, згодом електромобілі?

Альянс Volkswagen i Ford: спочатку пікапи, згодом електромобілі? 17.01.2019

Німецький і американський автобудівники починають стратегічне партнерство у момент рішучої перебудови свого бізнесу. Які очікування від цього альянсу?
Volkswagen і Ford створили альянс для виробництва фургонів та пікапів

Volkswagen і Ford створили альянс для виробництва фургонів та пікапів 15.01.2019

В рамках новоствореного альянсу Ford буде випускати пікапи середнього розміру та великі комерційні фургони для обох компаній, а Volkswagen займеться розробкою і виробництвом компактних фургонів.
Громову птаху Мерілін Монро продали з молотка

"Громову птаху" Мерілін Монро продали з молотка 18.11.2018

На аукціоні в Беверлі-Гіллз за чорний кабріолет Мерілін Монро віддали 490 тисяч доларів США. З молотка пішли ще декілька речей, пов'язаних із зіркою.
Держсекретар США призначив спецпредставника щодо КНДР

Держсекретар США призначив спецпредставника щодо КНДР 23.08.2018

Спеціальним представником США щодо Північної Кореї став віце-президент Ford Motor Company Стівен Беган. Його призначив держсекретар Майк Помпео. Беган і Помпео відвідають КНДР вже наступного тижня.

Сахара та Арктика за сусідніми дверями: як тестують автівки у Кельні (15.06.2018) 15.06.2018

І морозом, і спекою й ураганним вітром. У Кельні відкрився всепогодний випробувальний центр для автівок - один з найсучасніших у Європі. Ось, як у лабораторіях симулюються умови, що є суворішими, ніж на найвищій горі Європи - Монблан.
Нова кузовна мускулатура: відкрився автосалон Детройт-2018

"Нова кузовна мускулатура": відкрився автосалон Детройт-2018 14.01.2018

Серед найочікуваніших новинок автошоу - пікапи та кросовери. Німецька Mercedes-Benz вразила публіку "бурштиновою" інсталяцією.
Ford звинувачують у маніпуляціях зі шкідливими викидами

Ford звинувачують у маніпуляціях зі шкідливими викидами 11.01.2018

У США юристи Hagens Berman подали до суду на автоконцерн Ford через звинувачення у маніпулюванні шкідливими викидами, подібно до випадку з Volkswagen.

Автоконцерни починають будівництво мережі електрозаправок у Європі

Автоконцерни починають будівництво мережі електрозаправок у Європі 03.11.2017

Компанії BMW, Daimler, Ford та Volkswagen створили підприємство, яке до 2020 року має збудувати 400 електричних автозаправних станцій. Будівництво перших 20 заправок має розпочатися ще цього року.
Ford заплатить понад 10 мільйонів доларів за дискримінацію

Ford заплатить понад 10 мільйонів доларів за дискримінацію 18.08.2017

Американський автовиробник Ford сплатить 10,1 мільйона доларів штрафу за доведені випадки сексуальних домагань та дискримінації на расистському ґрунті на його заводах.
WiWo: Ford може бути ще одним фігурантом вихлопного скандалу

WiWo: Ford може бути ще одним фігурантом "вихлопного скандалу" 10.08.2017

Федеральне міністерство транспорту доручило перевірити модель Ford Mondeo на предмет фальшування показників викидів у атмосферу в режимі перевірки.
Флот США прийняв перший авіаносець нового класу Gerald R. Ford

Флот США прийняв перший авіаносець нового класу Gerald R. Ford 23.07.2017

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп представив новий авіаносець, будівництво якого обійшлося у майже 13 мільярдів доларів США.
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