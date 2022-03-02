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Ford - американський автомобільний концерн. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ford".
Ford є п'ятим за величиною в світі автомобільним концерном після Toyota, Volkswagen, General Motors та Hyundai. Штаб-квартира компанії Ford розташована в американському Дірборн. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
І морозом, і спекою й ураганним вітром. У Кельні відкрився всепогодний випробувальний центр для автівок - один з найсучасніших у Європі. Ось, як у лабораторіях симулюються умови, що є суворішими, ніж на найвищій горі Європи - Монблан.