Сахара та Арктика за сусідніми дверями: як тестують автівки у Кельні (15.06.2018)

І морозом, і спекою й ураганним вітром. У Кельні відкрився всепогодний випробувальний центр для автівок - один з найсучасніших у Європі. Ось, як у лабораторіях симулюються умови, що є суворішими, ніж на найвищій горі Європи - Монблан.