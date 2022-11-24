Німецькі бари бойкотують Чемпіонат світу з футболу в Катарі

Ще ніколи настрій на початку Чемпіонату світу з футболу у Німеччині не був настільки пригніченим, як зараз. Особливо важко уявити собі, що в багатьох барах не показують матчі першості. І роблять це свідомо.

Культовий бар Lotta в німецькому Кельні вже 27 років як асоціюється у відвідувачів із електризуючими футбольними моментами, що закарбовуються в пам'яті назавжди. Приміром, коли місцевий клуб "Кельн" забиває у доданий час вирішальний гол і весь бар вибухає емоціями, а пиво ллється рікою.

Те ж саме стосується й матчів за участі чоловічої збірної Німеччини з футболу. Два телевізори та велика стіна, на якій транслювали матчі різних першостей, приваблювали завжди десятки фанатів. Варто згадати лише колективні крики радості, коли Маріо Ґетце (Mario Götze) забив свій вирішальний гол у матчі проти збірної Аргентини у фіналі Чемпіонату світу 2014 року.

Тож якщо Петер Ціммерманн (Peter Zimmermann), співвласник кнайпи і затятий футбольний фанат, вирішив не показувати в своєму барі матчі в рамках Чемпіонату світу в Катарі, на це повинні бути вагомі причини. Ціммерманн, як і багато інших власників барів у країні, робить це з протесту. "Ми хочемо продемонструвати свою незгоду з цією наскрізь корумпованою системою ФІФА, в якій ідеться справді лише про гроші, а права людини і футбольна культура абсолютно не мають значення. А Катар це все лише підсилює: утиски жінок, дискримінація гомосексуалів та катастрофічні умови праці", - каже чоловік.

Контрастна програма у кельнському футбольному барі

Під час матчу-відкриття чемпіонату минулої неділі між Катаром та Еквадором бар Lotta ще був зачинений. У понеділок, поки США грали проти Вельсу, відвідувачі кнайпи грали в традиційний квіз, відповідаючи запитання, що не мають жодного стосунку до футболу. А у вівторок, поки Франція грала проти Австралії, у барі відбувалася подіумна дискусія про ситуацію в Катарі, політику ФІФА та бойкот. У програмі найближчих днів - ігри в дартс та настільний футбол, покази фільмів та можливість пограти у "Чемпіонат світу з футболу" на ігровій приставці. Про акцію протесту дізналися навіть у Японії - японське телебачення зняло репортаж з кельнської кнайпи.

Петер Ціммерманн, співвласник кельнського бару Lotta Фото: Oliver Pieper/DW

"Чим менше часу залишалося до чемпіонату, тим більше нам ставало зрозуміло, що Катар - це остання крапля і що ми не хочемо це підтримувати, - каже Ціммерманн. - У квітні ми зробили наш протест публічним і повісили транспарант "Boycott Qatar". Реакції на початку були лише позитивними, хоча тоді ми були ще в меншості".

У Німеччині немає типової ейфорії під час ЧС-2022

Сам Ціммерманн уперше в житті не знає напам'ять розклад матчів - раніше уявити собі таке було важко. Але не лише він - у всій Німеччині зараз панує відчуття, наче відбувається не Чемпіонат світу з футболу, а турнір за участі клубів, що завдячують своїм злетом великим спонсорам, як-то Гоффенгайм, Лейпциг чи Вольфсбург. Ейфорії у зв'язку з турніром не видно ніде: ані машин із прапорцями Німеччини, як зазвичай під час ЧС, ані обмінів картками-наліпками з футболістами з колекційних журналів, ані ставок на перемогу тієї чи іншої команди в офісах. Немає і звичних для Німеччини публічних переглядів матчів, хоча це пов'язано, звісно, і з холодною порою проведення першості.

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Спортивні мережі магазинів країни Intersport та Sport2000 скаржаться на низькі продажі форми ЧС - вони майже наполовину нижчі за показники чотирирічної давнини, коли відбувався Чемпіонат світу з футболу в Росії. Перед початком турніру понад половина німців у соцопитуваннях зазначила що розмірковує над тим, аби повністю проігнорувати ЧС.

Тим часом у кельнському барі Lotta прибрали з асортименту всі пляшки пива з логотипом цьогорічного футбольного турніру. Дехто, однак, закидає Ціммерманну лицемірство в коментарях в Instagram чи в листах на електронну пошту. Мовляв, ЧС він бойкотує, але водночас обігріває кнайпу катарським газом. Проте чоловік не шкодує про своє рішення відмовитися від усього, пов'язаного з турніром, хоч продажі в барі протягом наступних тижнів, очевидно, впадуть. "Звісно, ЧС з футболу - це завжди добрий додатковий заробіток, передусім коли грає Німеччина. Але у нас є постійні відвідувачі, і я сподіваюся, що завдяки нашій альтернативній програмі приходитимуть також інші гості. Ті, хто любить футбол, але каже, що історія з Катаром - це вже занадто", - каже співвласник кельнської кнайпи.

Великі протести проти Катару на німецьких стадіонах

Автор численних книжок про футбол Дітріх Шульце-Мармелінґ (Dietrich Schulze-Marmeling) - один із ватажків протестного руху серед футбольних фанатів Німеччини. Два роки тому він започаткував ініціативу #boycottqatar2022 та навіть написав книжку про те, чому Чемпіонат світу, на його думку, не потрібно було віддавати Катару.

Протест проти ЧС у Катарі під час матчу Бундесліги "Фрайбург" - "Уніон Берлін" Фото: Pressefoto Rudel/picture alliance

Шульце-Мармелінґа вразив масштаб протестних настроїв у Німеччині, особливо з боку фанатів на стадіонах під час матчів останніх трьох днів Бундесліги. Приміром, фанати клубів "Фрайбург" та "Уніон Берлін" організували спільну акцію під час матчу, в якому зустрілися клуби. Вони синхронно тримали в руках транспаранти з написом англійською "Бойкотуй Катар", а на одній з трибун вивісили банер із написом німецькою: "Іноземні робітники = раби". "Я думаю, що за цілі роки просто багато накопичилося і Катар був для багатьох іще більш незрозумілим, ніж Росія (як місце проведення ЧС. - Ред.). У випадку з Росією багато хто казав, що це, принаймні, велика країна з певними футбольними традиціями. Але Катар з його 350 тисячами громадян - для багатьох просто абсурд", - каже Шульце-Мармелінґ.

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Німеччина - чемпіон з моралі?

Усі, хто приєднався до заклику Шульце-Мармелінґа з Німеччини, зобов'язалися завалити ФІФА протестними листами, не купувати продукцію з логотипом ЧС, а також відмовитися від поїздок до Катару та публічних переглядів матчів. Мета Шульце-Мармелінґа та тих, хто його підтримує, - зробити так, аби стало невигідно "представляти ЧС у такому збоченому вигляді та надалі знищувати футбол".

Футбольний експерт Дітер Шульце-Мармелінґ Фото: privat

Тим не менш, чоловік не засуджує тих, хто зрештою все ж включає телевізор. "І чи справді всі, хто зараз каже, що не дивитиметься, втримається, якщо Німеччина покаже чудову гру? Важливо не втрачати критичного погляду на турнір. Дискусія (щодо проблематичності ЧС у Катарі. - Ред.) має тривати і під час турніру, для ЗМІ також має бути зрозуміло, що не можна виносити критику за дужки. Нам потрібна дискусія, яким ми хочемо бачити футбол у майбутньому", - каже Шульце-Мармелінґ.

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Німеччина тут має взяти на себе лідерство, вважає експерт. Адже саме в цій країні фан-спільнота відверто й активно критикує расизм, гомофобію та дедалі більший вплив інвесторів у футболі. Натомість серед фанатів багатьох інших країн, на думку Шульце-Мармелінґа, ситуація з правами людини в Катарі та корупція у ФІФА мають дуже невелике значення, мовляв, все затьмарює футбол. Дехто вже іронізує, що принаймні в питанні моралі Німеччина стане чемпіоном світу.

Експерт дивиться на такі в'їдливі коментарі спокійно. "Якщо тема прав людини відіграє в Німеччині особливе значення, ми можемо цим пишатися", - каже він. За словами Шульце-Мармелінґа, багато хто із захопленням дивиться на німецький протестний рух. "Передусім із Англії багато хто запитує нас: "Як вам вдалося досягти цього зі протестами? Ми б теж так хотіли, ви можете нам допомогти?", - розповідає експерт.