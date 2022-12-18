Аргентина обіграла Францію у фіналі ЧС з футболу у Катарі

У фінальному матчі ЧС-2022 у Катарі збірній Франції у матчі проти Аргентини вдалося відіграти різницю у два м'ячі, а потім відігратися й в овертаймі. Утім, у серії пенальті тріумфували аргентинці.

Збірна Аргентини з футболу здобула Кубок Світу з футболу 2022 року у Катарі, здолавши у фінальному матчі збірну Франції у серії післяматчевих пенальті. Фінал Чемпіонату світу з футболу відбувся ввечері у неділю, 18 грудня, на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у катарському місті Лусаїл.

Аргентинці відкрили рахунок на 23-й хвилині - після того, як французький нападник Усман Дембеле збив у штрафному майданчику аргентинського півзахисника Анхеля Ді Марію, призначений арбітром пенальті у ворота французів холоднокровно реалізував нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Ліонель Мессі забиває перший гол у ворота Уго Льоріса у фінальному матчі ЧС-2022 Фото: Thanassis Stavrakis/AP/picture alliance

А на 36-й хвилині матчу вже сам Ді Марія відзначився голом у воротах збірної Франції, завершивши стрімку контратаку своєї команди. Загалом же перший тайм французи провалили, не завдавши по воротах суперника за першу 45-хвилинку жодного удару.

Анхель Ді Марія робить рахунок 2:0 на користь аргентинців Фото: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

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Значну частину другого тайму французам теж мало що вдавалося біля воріт суперника. Ренесанс збірної Франції у цьому фіналі розпочався на 79-й хвилині, коли інтригу у матч повернув нападник французів Кіліан Мбаппе, реалізувавши пенальті. А хвилиною пізніше той же Мбаппе зрівняв рахунок після стрімкої атаки своєї команди - 2:2.

Кіліан Мбаппе повертає надію французькій збірній і своїм вболівальникам Фото: Matthias Hangst/Getty Images

До завершення основного ігрового часу переможний гол не вдалося забити жодній з команд, тому гру було переведено в овертайм.

На 108-й хвилині свою команду знову вивів уперед Ліонель Мессі, впритул розстрілявши ворота суперника і вдруге у цьому матчі засмутивши французького воротаря Уго Льоріса - 3:2 на користь Аргентини.

Мессі впритул розстрілює ворота французів - 3:2 Фото: Julian Finney/Getty Images

Утім, за десять хвилин - на 118-й хвилині матчу - рятівником своєї збірної знову став Кіліан Мбаппе, який після гри рукою французького гравця у штрафному майданчику реалізував другий пенальті у цьому матчі, і оформив таким чином хет-трик у фіналі ЧС з футболу. До кінця овертайму обидві команди мали шанс забити переможний гол, але він так і завершився із рахунком 3:3.

Радість французів після третього голу Мбаппе Фото: Tom Weller/dpa/picture alliance

Тому доля фінального матчу вирішилися у серії післяматчевих пенальті, у якій блискуча гра аргентинського воротаря Еміліано Мартінеса та невпевнене виконання одинадцятиметрових французами принесли перемогу збірній Аргентині - 4:2.

Еміліано Мартінес відбаває пенальті Фото: ANTONIN THUILLIER/AFP

Збірна Аргентини до цього двічі вигравала чемпіонати світу з футболу двічі - у 1978 та 1986 роках, і ще тричі програвала у фіналах. Французька збірна до цього також двічі вигравала Кубок Світу з футболу - у 1998 році, а також чотири роки тому на футбольному чемпіонаті в Росії, де у фіналі вона здолала хорватів, цьогорічних бронзових призерів світової першості.