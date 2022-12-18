  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Fußball WM Katar Finale | Argentinien v Frankreich
Фото: Tom Weller/dpa/picture alliance
СпортСвіт

Аргентина обіграла Францію у фіналі ЧС з футболу у Катарі

Максим Сидоржевський
48 хв. тому

У фінальному матчі ЧС-2022 у Катарі збірній Франції у матчі проти Аргентини вдалося відіграти різницю у два м'ячі, а потім відігратися й в овертаймі. Утім, у серії пенальті тріумфували аргентинці.

https://p.dw.com/p/4L8IB

Збірна Аргентини з футболу здобула Кубок Світу з футболу 2022 року у Катарі, здолавши у фінальному матчі збірну Франції у серії післяматчевих пенальті. Фінал Чемпіонату світу з футболу відбувся ввечері у неділю, 18 грудня, на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у катарському місті Лусаїл.

Аргентинці відкрили рахунок на 23-й хвилині - після того, як французький нападник Усман Дембеле збив у штрафному майданчику аргентинського півзахисника Анхеля Ді Марію, призначений арбітром пенальті у ворота французів холоднокровно реалізував нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Ліонель Мессі забиває перший гол у ворота Уго Льоріса у фінальному матчі ЧС-2022
Ліонель Мессі забиває перший гол у ворота Уго Льоріса у фінальному матчі ЧС-2022Фото: Thanassis Stavrakis/AP/picture alliance

А на 36-й хвилині матчу вже сам Ді Марія відзначився голом у воротах збірної Франції, завершивши стрімку контратаку своєї команди. Загалом же перший тайм французи провалили, не завдавши по воротах суперника за першу 45-хвилинку жодного удару.

Анхель Ді Марія робить рахунок 2:0 на користь аргентинців
Анхель Ді Марія робить рахунок 2:0 на користь аргентинцівФото: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Читайте також: У фіналі ЧС-2022 не покажуть звернення Зеленського, в Києві невдоволені

Значну частину другого тайму французам теж мало що вдавалося біля воріт суперника. Ренесанс збірної Франції у цьому фіналі розпочався на 79-й хвилині, коли інтригу у матч повернув нападник французів Кіліан Мбаппе, реалізувавши пенальті. А хвилиною пізніше той же Мбаппе зрівняв рахунок після стрімкої атаки своєї команди - 2:2.

Кіліан Мбаппе повертає надію французькій збірній і своїм вболівальникам
Кіліан Мбаппе повертає надію французькій збірній і своїм вболівальникамФото: Matthias Hangst/Getty Images

До завершення основного ігрового часу переможний гол не вдалося забити жодній з команд, тому гру було переведено в овертайм.

На 108-й хвилині свою команду знову вивів уперед Ліонель Мессі, впритул розстрілявши ворота суперника і вдруге у цьому матчі засмутивши французького воротаря Уго Льоріса - 3:2 на користь Аргентини.

Мессі впритул розстрілює ворота французів - 3:2
Мессі впритул розстрілює ворота французів - 3:2Фото: Julian Finney/Getty Images

Утім, за десять хвилин - на 118-й хвилині матчу - рятівником своєї  збірної знову став Кіліан Мбаппе, який після гри рукою французького гравця у штрафному майданчику реалізував другий пенальті у цьому матчі, і оформив таким чином хет-трик у фіналі ЧС з футболу. До кінця овертайму обидві команди мали шанс забити переможний гол, але він так і завершився із рахунком 3:3.

Радість французів після третього голу Мбаппе
Радість французів після третього голу МбаппеФото: Tom Weller/dpa/picture alliance

Тому доля фінального матчу вирішилися у серії післяматчевих пенальті, у якій блискуча гра аргентинського воротаря Еміліано Мартінеса та невпевнене виконання одинадцятиметрових французами принесли перемогу збірній Аргентині - 4:2.  

Еміліано Мартінес відбаває пенальті
Еміліано Мартінес відбаває пенальтіФото: ANTONIN THUILLIER/AFP

Збірна Аргентини до цього двічі вигравала чемпіонати світу з футболу двічі - у 1978 та 1986 роках, і ще тричі програвала у фіналах. Французька збірна до цього також двічі вигравала Кубок Світу з футболу - у 1998 році, а також чотири роки тому на футбольному чемпіонаті в Росії, де у фіналі вона здолала хорватів, цьогорічних бронзових призерів світової першості.

 

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Fußball WM Katar Finale | Argentinien v Frankreich

Аргентина обіграла Францію у фіналі ЧС з футболу у Катарі

Спорт48 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Українські військові під час боїв навколо Бахмута

Чому Росія так прагне взяти Бахмут: оцінка експерта

Чому Росія так прагне взяти Бахмут: оцінка експерта

Конфлікти16 грудня 2022 р.
Марка "Русскій воєнний корабль іді..." залишається найпопулярнішою

Воєнні марки "Укрпошти": пам'ять про спротив чи інвестиція?

Воєнні марки "Укрпошти": пам'ять про спротив чи інвестиція?

Суспільство16 грудня 2022 р.
Українські біженці в Берліні

Українські біженці у Німеччині. Які вони?

Українські біженці у Німеччині. Які вони?

Політика16 грудня 2022 р.
Колишня Віце-президентка Європарламенту Єва Кайлі на зустрічі з міністром праці Катару Алі бін Саміхом Аль Маррі

Як лобістський скандал викрив корупційні лазівки в ЄС

Як лобістський скандал викрив корупційні лазівки в ЄС

Політика16 грудня 2022 р.
Найпростіше грітися у час блекаутів тим, у кого в хаті ще залишились грубки на дровах чи вугіллі

Без тепла й світла: як українці призвичаїлись до нових умов

Без тепла й світла: як українці призвичаїлись до нових умов

Суспільство16 грудня 2022 р.
Український клас у Берліні

Як навчаються українські школярі в Німеччині: не лише плюси

Як навчаються українські школярі в Німеччині: не лише плюси

Освіта15 грудня 2022 р.
На головну сторінку