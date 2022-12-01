ЧС-2022: ФРН обіграла Коста-Рику, але не вийшла до плей-офф

Збірна Німеччини фінішувала третьою у групі E на Чемпіонаті світу з футболу у Катарі й не зможе продовжити боротьбу у плей-офф турніру.

Збірна Німеччини з футболу ввечері у четвер, 1 грудня, перемогла збірну Кости-Рики з рахунком 2:4 у заключному матчі групового етапу (група E) на Чемпіонаті світу з футболу 2022 у Катарі.

Утім, ця перемога не дозволила німцям вийти до 1/8 фіналу турніру, адже у паралельному матчі цієї групи збірна Японії здолала збірну Іспанії з рахунком 2:1.

По ходу матчу німці поступалися 2:1 і змушені були відігруватися Фото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Перший матч групового етапу збірна ФРН програла японцям з рахунком 2:1, а гра проти іспанців завершилася бойовою нічиєю - 1:1. Тому до заключного раунду збірна ФРН підійшла лише з одним очком в своєму активі і її подальша доля на турнірі залежала не лише від гри проти Коста-Рики, а також і від результату матчу іспанців проти японців - перемога останніх практично позбавляла німців шансів на вихід до плей-офф.

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У підсумку німці з чотирма очками посіли третє місце у турнірній таблиці групи E. Перше місце у групі сенсаційно посіла збірна Японії - шість очок. Друге місце і, відповідно, другу путівку до 1/8 фіналу здобула збірна Іспанії - у неї, як і у німців, чотири очка, але вона фінішувала вище завдяки кращій різниці між забитими та пропущеними голами.