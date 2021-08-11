Ліонель Мессі

Мессі хоче залишити каталонську "Барселону"

Аргентинський футболіст хоче піти з футбольного клубу, в якому він грав з 13-ти років. Втім, "Барселона" може не погодитись на безкоштовний перехід свого гравця та вимагатиме компенсацію у розмірі 700 мільйонів євро.