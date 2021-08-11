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Ліонель Мессі

Ліонель Мессі - аргентинський футболіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Ліонель Мессі".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ліонель Мессі мріє виграти Лігу чемпіонів разом з Парі Сен-Жермен

Ліонель Мессі мріє виграти Лігу чемпіонів разом з "Парі Сен-Жермен" 11.08.2021

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі хоче разом зі своїм новим клубом "Парі Сен-Жермен" перемогти в Лізі чемпіонів УЄФА.
Ліонель Мессі переходить у Парі Сен-Жермен

Ліонель Мессі переходить у "Парі Сен-Жермен" 10.08.2021

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі прибув до Парижа. Його батько та менеджер Хорхе Мессі підтвердив перехід гравця у "Парі Сен-Жермен".

Мессі зі сльозами на очах попрощався з Барселоною

Мессі зі сльозами на очах попрощався з "Барселоною" 08.08.2021

Ліонель Мессі на пресконференції, ледь стримуючи сльози, оголосив про те, що залишає "Барселону". Кількома днями раніше стало відомо про неможливість продовження співпраці футболіста з клубом.

В Аргентині прощаються із легендою футболу Дієго Марадоною

В Аргентині прощаються із легендою футболу Дієго Марадоною 26.11.2020

Після церемонії прощання легендарного футболіста поховають на цвинтарі в передмісті Буенос-Айреса, де також поховані його батьки.
Мессі передумав і залишається в Барселоні ще на один сезон

Мессі передумав і залишається в "Барселоні" ще на один сезон 04.09.2020

Ліонель Мессі ще щонайменше на один сезон залишається у "Барселоні". За словами футболіста, він не хотів з'ясовувати стосунки з клубом, який любить, у суді.
Мессі хоче залишити каталонську Барселону

Мессі хоче залишити каталонську "Барселону" 25.08.2020

Аргентинський футболіст хоче піти з футбольного клубу, в якому він грав з 13-ти років. Втім, "Барселона" може не погодитись на безкоштовний перехід свого гравця та вимагатиме компенсацію у розмірі 700 мільйонів євро.

Мессі ушосте отримав Золотий м'яч

Мессі ушосте отримав "Золотий м'яч" 02.12.2019

За кількістю отриманих "Золотих м'ячів" Ліонель Мессі випередив Кріштіану Роналду. У вересні цього року Мессі було визнано також найкращим футболістом сезону за версією ФІФА.
FIFA вшосте визнала Ліонеля Мессі гравцем року

FIFA вшосте визнала Ліонеля Мессі гравцем року 24.09.2019

Ліонель Мессі отримав нагороду The Best FIFA Football Awards як "найкращий гравець" минулого сезону. Він також увійшов до символічної збірної світу за версією ФІФА.
Ліверпуль розгромив Барселону та став першим фіналістом Ліги чемпіонів

"Ліверпуль" розгромив "Барселону" та став першим фіналістом Ліги чемпіонів 08.05.2019

Футбольне диво на "Енфілді". Англійський "Ліверпуль" попри відсутність ключових гравців зміг відіграти відставання у три м'ячі після першого матчу у протистоянні з "Барселоною".
Жозе Моурінью погодився на штраф та ув’язнення за несплату податків у Іспанії

Жозе Моурінью погодився на штраф та ув’язнення за несплату податків у Іспанії 05.02.2019

Португальський тренер погодився сплатити близько двох мільйонів євро штрафу. Утім, за ґрати він не сяде - ув'язнення присуджено умовно.

Ліонель Мессі закликав відновити пошуки літака, яким летів Еміліано Сала

Ліонель Мессі закликав відновити пошуки літака, яким летів Еміліано Сала 25.01.2019

Поки існує найменша ймовірність знайти Еміліано Салу живим, його пошуки слід продовжувати, вважає Ліонель Мессі. Зниклий над Ла-Маншем літак, яким летів футболіст, шукали протягом трьох днів.

Лука Модрич отримав Золотий м’яч

Лука Модрич отримав "Золотий м’яч" 04.12.2018

Хорват Лука Модрич перервав десятирічну гегемонію Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі, які по п'ять разів вигравали почесний трофей.

Роналду дійшов мирової з іспанськими фіскальними органами

Роналду дійшов мирової з іспанськими фіскальними органами 15.06.2018

За інформацією іспанських ЗМІ, Кріштіану Роналду погодився сплатити 18,8 мільйона євро. Окрім того, він отримає два роки ув'язнення умовно.

Кріштіану Роналду уп'яте отримав Золотий м'яч

Кріштіану Роналду уп'яте отримав "Золотий м'яч" 07.12.2017

Другий рік поспіль та п'ятий раз за свою кар'єру "Золотий м'яч" отримав форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду.
Кріштіану Роналду вп'яте став кращим футболістом року

Кріштіану Роналду вп'яте став кращим футболістом року 24.10.2017

ФІФА відзначила кращого футболіста та футболістку 2017 року. На церемонії в Лондоні також були вручені нагороди лауреатам і в інших категоріях.

Топ 5 найвідданіших своїм клубам футбольних профі (27.09.2017) 27.09.2017

Футбольні вболівальники найбільше обожнюють тих гравців, які залишаються вірними своєму клубу попри спроби переманити їх грошима та славою. Такими футболістами є, зокрема, Томас Мюллер з "Баварії" та Ліонель Мессі з "Барселони". Хто ще належить до цієї когорти?
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