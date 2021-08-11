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Ліонель Мессі - аргентинський футболіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Ліонель Мессі".
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Футбольні вболівальники найбільше обожнюють тих гравців, які залишаються вірними своєму клубу попри спроби переманити їх грошима та славою. Такими футболістами є, зокрема, Томас Мюллер з "Баварії" та Ліонель Мессі з "Барселони". Хто ще належить до цієї когорти?