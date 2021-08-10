 Ліонель Мессі мріє виграти Лігу Чемпіонів разом з ″Парі Сен-Жермен″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2021

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Ліонель Мессі мріє виграти Лігу Чемпіонів разом з "Парі Сен-Жермен"

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі хоче разом зі своїм новим клубом "Парі Сен-Жермен" перемогти в Лізі чемпіонів УЄФА.

Ліонель Мессі презентує свою нову футболку

Ліонель Мессі презентує свою нову футболку

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі у середу, 11 серпня, заявив, що в захваті від того, що став гравцем "Парі Сен-Жермен", та готовий допомогти французькому клубу вперше здобути перемогу в Лізі чемпіонів УЄФА.

"Саме тому я тут. Це клуб з амібіціями", - заявив Мессі на пресконференції. "Моя мрія - ще раз виграти Лігу чемпіонів, і я думаю, що це ідеальне місце для цього", - додав футболіст.

Він, однак, зізнався, що ще не знає, коли проведе свій дебютний матч за паризький клуб. "Я повертаюся з вакацій, я місяць не був на полі", - зазначив Мессі. За його словами, він потребує часу для підготовки до сезону.

Напередодні аргентинський футболіст з дружиною та дітьми прибув з Барселони в аеропорт "Ле-Бурже" поблизу Парижа. В аеропорту його зустрічали сотні вболівальників "Парі Сен-Жермена". За даними інформагентства AP, Мессі зароблятиме в "Парі Сен-Жермен" 35 мільйонів євро на рік, контракт буде розраховано на два роки.

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Нагадаємо, 8 серпня Мессі оголосив про завершення своєї кар'єри в футбольному клубі "Барселона". Кількома днями раніше клуб та нападник домовилися про умови нового контракту, за яким футболіст погодився на суттєве скорочення своєї зарплатні. Однак контракт не відповідав умовам фінансового фейр-плей іспанської Ла-Ліги (вищий дивізіон іспанського клубного футболу. - Ред.). Каталонський клуб має чималі борги, а фінансовий стан в останні роки значно погіршився через пандемію та проведення матчів без глядачів.

Мессі провів у "Барселоні" 21 рік. У клуб аргентинець, якого багато хто вважає найвидатнішим гравцем в історії футболу, прийшов у 2000 році в 13-річному віці. Вже в 2004-му від дебютував за головну команду.

За цей час Мессі провів за клуб 778 матчів, в яких забив 672 голи. Мессі виграв з "Барселоною" 35 трофеїв. Зокрема, він десять разів ставав чемпіоном Іспанії та чотири рази вигравав Лігу чемпіонів УЄФА. Цього літа нападник завоював перший великий трофей зі збірною Аргентини, вигравши Кубок Америки. До цього найбільше досягнення Мессі зі збірною - фінал Чемпіонату світу 2014 року.

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