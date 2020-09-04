 Мессі зі сльозами на очах попрощався з ″Барселоною″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2021

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Мессі зі сльозами на очах попрощався з "Барселоною"

Ліонель Мессі на пресконференції, ледь стримуючи сльози, оголосив про завершення кар'єри в "Барселоні". Кількома днями раніше стало відомо про неможливість продовження співпраці футболіста з клубом.

Під час прощання з Барселоною Ліонель Мессі не міг стримати сльози

Під час прощання з "Барселоною" Ліонель Мессі не міг стримати сльози

Легендарний аргентинський нападник Ліонель Мессі у неділю, 8 серпня, на пресконференції в одному з приміщень стадіону "Камп Ноу" оголосив про завершення своєї кар'єри в футбольному клубі "Барселона", в якому провів 21 рік. Перш ніж розпочати виступ та неодноразово упродовж пресконференції шестиразовий найкращий футболіст світу змушений був витирати сльози носовичком, який йому турботливо простягнула дружина Антонелла.

На пресконференції, окрім журналістів, були присутні дружина та троє синів нападника, керівництво клубу і партнери по команді. Її скликали після того, як кількома днями раніше стало відомо про неможливість продовження співпраці футболіста з "Барселоною". За словами президента клубу Жоана Лапорти, "Барселона" та Мессі домовилися про умови нового контракту, за яким футболіст погодився на суттєве скорочення своєї зарплатні. Однак контракт не схвалило керівництво іспанської Лі-Ліги (вищий дивізіон іспанського клубного футболу. - Ред.) через порушення умов фінансового фейр-плей. Каталонський клуб має чималі борги, а фінансовий стан в останні роки значно погіршився й через пандемію та проведення матчів без глядачів.  

На пресконференції Мессі запевнив, що він та клуб намагалися зробити все можливе, аби досягти нової угоди, а також, що він "прагнув залишитися" в "Барселоні". Хоча минулого року нападник заявляв про бажання змінити клуб, однак після обрання нового президента "Барселони" футболіст неодноразово наголошував на бажанні продовжити виступи в столиці Каталонії. За словами Мессі, він та його родина були впевнені, "що ми тут залишимося". "Це все, чого ми хотіли", - додав футболіст на пресконференції, цитує інформагенція SID. Він неодноразово називав клуб своїм "домом".

Перехід в ПСЖ - один з варіантів

Мессі не відповів на запитання стосовно свого майбутнього, зазначивши, що перехід у паризький клуб "Парі Сен-Жермен" є одним з варіантів, однак поки документи не підписані. Він висловив сподівання, що зможе ще повернутися в "Барселону" в певній якості, аби допомогти клубу "залишатися найкращим у світі". Також він заявив про бажання попрощатися на футбольному полі із вболівальниками, яких не бачив півтора року.

Новина про завершення кар'єри Мессі в Барселоні розбила серця багатьох вболівальників клубу

Новина про завершення кар'єри Мессі в "Барселоні" розбила серця багатьох вболівальників клубу

У "Барселону" аргентинець, якого багато хто вважає найвидатнішим футболістом в історії футболу, прийшов у 2000-му році в 13-річному віці. Вже в 2004-му від дебютував за головну команду. За цей час він провів за клуб 778 матчів, в яких забив 672 голи. Мессі виграв з "Барселоною" 35 трофеїв. Зокрема, він десять разів ставав чемпіоном Іспанії та чотири рази вигравав Лігу чемпіонів УЄФА. Цього літа нападник завоював перший великий трофей зі збірною Аргентини, вигравши Кубок Америки. До цього найбільше досягнення Мессі зі збірною - фінал Чемпіонату світу 2014 року.

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