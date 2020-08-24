 Мессі хоче залишити каталонську ″Барселону″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2020

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Новини

Мессі хоче залишити каталонську "Барселону"

Аргентинський футболіст хоче піти з футбольного клубу, в якому він грав з 13-ти років. Втім, "Барселона" може не погодитись на безкоштовний вихід свого гравця та вимагатиме компенсацію у розмірі 700 мільйонів євро.

Ліонель Мессі

Ліонель Мессі

Аргентинський футболіст, шестиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі хоче залишити каталонський футбольний клуб "Барселона", з яким його пов'язує 20-річна історія. Це агенції AFP підтвердили в клубі у вівторок, 25 серпня. За даними агенції dpa, футболіст факсом повідомив клубу про своє рішення "в односторонньому порядку" розірвати свій контракт.

Мессі повідомив про намір піти з каталонського клубу через 11 днів після розгромного програшу "Барселони" в матчі з "Баварією" у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів, який завершився рахунком 2:8 на користь мюнхенського клубу. Після поразки каталонський клуб звільнив тренера Кіке Сетьена. На його місце був призначений колишній гравець "Барселони" і збірної Нідерландів Рональд Куман. За даними іспанських ЗМІ, минулого тижня Мессі зустрічався з Куманом та сказав йому, що бачить себе "більше за межами, ніж всередині клубу".

Аргентинський футболіст вважає, що контракт дозволяє йому піти з клубу безкоштовно, оскільки через пандемію коронавірусу сезон завершився у серпні. Втім, "Барселона", скоріше за все, не погодиться з цим, оскільки вважає, що термін дії його контракту завершиться в червні 2021 року. Клуб може наполягати на компенсації розміром в 700 мільйонів євро.

Мессі грав в "Барселоні" з 13 років. Він дебютував в основному складі клубу 17 листопада 2003 року. Найбільше футболістом цікавляться футбольні клуби "Манчестер Сіті" та міланський "Інтер", повідомляє спортивна агенція SID.

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