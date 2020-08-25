Мессі передумав і залишається в "Барселоні" ще на один сезон

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі, попри своє бажання залишити футбольний клуб "Барселона", ще щонайменше один сезон проведе у столиці Каталонії. Як заявив нападник у п'ятницю, 4 вересня, в інтерв'ю порталу Goal, наступного сезону він гратиме за "Барселону", після чого зможе залишити клуб на правах вільного агента.

Мессі зазначив, що президент клубу Жозеп Бартомеу дав йому зрозуміти: перехід в іншу команду можливий лише за умови активування пункту контракту про виплату "Барселоні" відступних у розмірі 700 мільйонів євро. "А це - неможливо", - констатував Мессі, цитує агентство новин dpa.

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За словами нападника, іншим варіантом вирішити суперечку було з'ясувати умови контракту у суді. "Але я ніколи не піду у суд проти "Барси", оскільки це клуб, який я люблю. Який дав мені усе, відколи я сюди прийшов. Це - клуб мого життя", - наголосив Мессі. Водночас футболіст розкритикував чинного президента клубу, назвавши його "брехуном", який порушив слово, та керівництво "Барселони", яке останніми роками, за його словами, не займалося розвитком клубу.

"Барселона" не готова відпускати Мессі

Мессі 25 серпня повідомив керівництво "Барселони", що хоче залишити клуб. При цьому гравець посилався на пункт контракту, який дозволяє йому розірвати договір в односторонньому порядку та навіть змінити клуб без виплати трансферної суми. Утім термін для повідомлення про намір розірвати контракт до цього часу вже сплив. Чинний контракт Мессі діє до кінця червня 2021 року.

Клуб одразу дав зрозуміти, що не має наміру безкоштовно відпускати свого зіркового гравця, мовляв, перехід можливий лише за умови сплати прописаної суми відступних у 700 мільйонів євро. Серед головних претендентів на Мессі називали "Манчестер Сіті", який тренує Пеп Гвардіола, колишній наставник "Барселони".

2 вересня президент "Барселони" зустрівся з батьком Ліонеля Мессі Хорхе, який є його агентом. Однак сторонам не вдалося дійти згоди.

Історія успіху Мессі у "Барселоні"

Мессі виступав за "Барселону" з 2000 року, коли 13-річним підлітком переїхав з Аргентини до Іспанії та приєднався до каталонського клубу. З "Барселоною" Мессі чотири рази вигравав Лігу чемпіонів УЄФА та десять разів ставав чемпіоном Іспанії.

Останнього сезону клуб не виграв жодного трофея, а поразка 2:8 від мюнхенської "Баварії" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів стала однією з найганебніших в історії клубу. Вона призвела також до зміни тренера команди. Мессі до цього часу ігнорував тренування команди, очікуючи на звершення історії з переходом.