 ″Барселона″ історично програла ″Баварії″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2020

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Новини

"Барселона" історично програла "Баварії"

Німецький клуб здобув історичну перемогу над "Барселоною": 8:2. Стільки голів каталонський клуб не пропускав з 1946 року.

Томас Мюллер (п) після одного з двох забитих у матчі голів

Томас Мюллер (п) після одного з двох забитих у матчі голів

Зустріч мюнхенської "Баварії" та іспанської "Барселони" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА завершилась у п'ятницю, 14 серпня, з рахунком 8:2 на користь німецької команди. Причому, один з двох голів "Барселони" забив у свої ворота захисник Давид Алаба. По два голи у "Баварії" забили Томас Мюллер та Філіппе Коутіньйо. Також відзначилися Перішич, Гнабрі, Кіммі та Левандовскі.

Цей матч, що відбувся в Лісабоні в рамках так званого "фіналу вісьмох", став рекордним відразу за кількома показниками. "Барселона" з 1946 року не пропускала вісім м'ячів в офіційних матчах, а в єврокубках - ніколи. Крім того, вперше за 14 років в півфіналі Ліги чемпіонів не залишилося жодної іспанської команди. Своєю чергою, "Баварія" вже до стадії чвертьфіналу Ліги чемпіонів забила суперникам 40 голів, що є рекордним показником для клубу.

Турнір Ліги чемпіонів був перерваний в березні на стадії 1/8 фіналу через пандемію COVID-19. Матчі, що залишилися, було вирішено дограти в серпні в Лісабоні в рамках "фіналу вісьмох". У півфіналі "Баварія" зіграє з переможцем матчу "Манчестер Сіті" - "Олімпік Ліон".

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    Автор: Ута Штайнвер, Дмитро Каневський


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