 Ліонель Мессі переходить у ″Парі Сен-Жермен″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Ліонель Мессі переходить у "Парі Сен-Жермен"

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі прибув до Парижа. Його батько та менеджер Хорхе Мессі підтвердив перехід гравця у "Парі Сен-Жермен".

Ліонель Мессі в аеропорту Ле-Бурже поблизу Парижа

Ліонель Мессі в аеропорту "Ле-Бурже" поблизу Парижа

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі та "Парі Сен-Жермен" досягли угоди щодо переходу нападника до французького клубу.

Домовленість, про яку повідомили ЗМІ, у вівторок, 10 серпня, підтвердив батько та менеджер футболіста Хорхе Мессі.

Згодом цього дня Ліонель Мессі з дружиною та дітьми прибув з Барселони в аеропорт "Ле-Бурже" поблизу Парижа. В аеропорту його зустрічали сотні вболівальників "Парі Сен-Жермена". А майбутній клуб оприлюднив у соцмережі Twitter відеоролик "Новий діамант у Парижі".

За даними інформагентства AP, Мессі зароблятиме в "Парі Сен-Жермен" 35 мільйонів євро на рік, контракт буде розраховано на два роки.

Нагадаємо, 8 серпня Мессі оголосив про завершення своєї кар'єри в футбольному клубі "Барселона". Кількома днями раніше клуб та нападник домовилися про умови нового контракту, за яким футболіст погодився на суттєве скорочення своєї зарплатні. Однак контракт не відповідав умовам фінансового фейр-плей іспанської Ла-Ліги (вищий дивізіон іспанського клубного футболу. - Ред.). Каталонський клуб має чималі борги, а фінансовий стан в останні роки значно погіршився через пандемію та проведення матчів без глядачів.

Мессі провів у "Барселоні" 21 рік. У клуб аргентинець, якого багато хто вважає найвидатнішим гравцем в історії футболу, прийшов у 2000 році в 13-річному віці. Вже в 2004-му від дебютував за головну команду.

За цей час він провів за клуб 778 матчів, в яких забив 672 голи. Мессі виграв з "Барселоною" 35 трофеїв. Зокрема, він десять разів ставав чемпіоном Іспанії та чотири рази вигравав Лігу чемпіонів УЄФА. Цього літа нападник завоював перший великий трофей зі збірною Аргентини, вигравши Кубок Америки. До цього найбільше досягнення Мессі зі збірною - фінал Чемпіонату світу 2014 року.

Дивитись відео 01:28

Топ 5 найвідданіших своїм клубам футбольних профі (27.09.2017)

Також за темою

Lionel Messi cries at the start of a press conference at the Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, Sunday, Aug. 8, 2021. FC Barcelona had previously announced the negotiations with Lionel Messi had ended and that Messi would be leaving the club. (AP Photo/Joan Monfort)

Мессі зі сльозами на очах попрощався з "Барселоною" 08.08.2021

Ліонель Мессі на пресконференції, ледь стримуючи сльози, оголосив про те, що залишає "Барселону". Кількома днями раніше стало відомо про неможливість продовження співпраці футболіста з клубом.

26.11.2020, Buenos Aires, Argentinien, People gather outside the Casa Rosada presidential palace ahead of the wake of soccer legend Diego Maradona, in Buenos Aires, Argentina early November 26, 2020. REUTERS/Martin Villar NO RESALES. NO ARCHIVES

В Аргентині прощаються із легендою футболу Дієго Марадоною 26.11.2020

Після церемонії прощання легендарного футболіста поховають на цвинтарі в передмісті Буенос-Айреса, де також поховані його батьки.

Artist TVBOY prepares to glue a painting depicting soccer player Lionel Messi dressed like Che Guevara named Hasta Siempre Comandante, or Until Forever Commander in English, in Barcelona, Spain, Friday, Aug. 28, 2020. Messi has told Barcelona he wants to leave the club after nearly two decades with the Spanish giant. (AP Photo/Felipe Dana) |

Мессі передумав і залишається в "Барселоні" ще на один сезон 04.09.2020

Ліонель Мессі ще щонайменше на один сезон залишається у "Барселоні". За словами футболіста, він не хотів з'ясовувати стосунки з клубом, який любить, у суді.

Реклама

Докладно

Таліби продовжують наступ

Військові успіхи "Талібану" і відповідальність ФРН

Німеччина тепер зобов'язана допомогти місцевому персоналу, пише Сандра Петерсманн.  

Опріснення води в Австралії

Опріснення морської води - рішення для Криму? (відео)

Багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення морської води. Зокрема і для Криму. Що з ним не так?  