В Аргентині прощаються із легендою футболу Дієго Марадоною

В Аргентині тисячі людей прощаються із легендою світового футболу Дієго Марадоною. У ніч на четвер, 26 листопада, труну з тілом Марадони доставили у президентський палац у Буенос-Айресі. У країні оголошено триденну жалобу за футболістом, який помер напередодні внаслідок серцевого нападу.

Як повідомляє інформагентство AFP, ще до прибуття карети швидкої допомоги з труною сотні людей зібралися перед входом до президентського палацу Каса Росада. Після прибуття труни, вкритою національним прапором Аргентини і футболкою з номером 10, поліція посилила заходи безпеки через велику кількість бажаючих попрощатися з Марадоною.

Перед тим, як доступ до труни у палаці відкрили для фанів, на закритій церемонії попрощатися із померлим мали змогу рідні Марадони, його друзі та колишні партнери на футбольному полі.

За інформацією прессекретаря Марадони Себастьяна Санчі, після церемонії прощання легендарного футболіста ще цього ж дня поховають на цвинтарі в передмісті Буенос-Айреса Белья-Віста, де також поховані батьки Марадони.

Коментуючи смерть Марадони, нападник "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі заявив, що Марадона "залишає нас, але не йде, тому що Дієго вічний".

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Король футболу Пеле заявив, що "втратив великого друга, а світ - легенду". "Одного дня, я сподіваюся, ми зможемо разом зіграти на небесах", - додав бразилець.

Нагадаємо, легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер у середу, 25 листопада, у віці 60-ти років внаслідок серцевого нападу. Президент Аргентини Альберто Фернандес у зв'язку зі смертю футболіста оголосив у країні триденну жалобу.

Стіна жалоби за Марадоною біля стадіону "Сан-Паоло" у Неаполі

Колишня зірка світового футболу після завершення кар'єри мала значні проблеми зі здоров'ям: Марадона пережив два серцевих напади, через зайву вагу зробив операцію на шлунку, декілька разів лікувався від наркотичної залежності.

Аргентинця вважали одним із найвидатніших футболістів в історії гри та часто порівнювали із бразильцем Пеле. Марадона привів збірну Аргентини до перемоги на Чемпіонаті світу 1986 року в Мексиці. Особливо запам'яталися його два голи у чвертьфінальному матчі проти збірної Англії. Перший гол Марадона забив рукою, заявивши після матчу, що це була "голова Марадони та рука Бога". Другий гол аргентинець забив після сольного проходу, обігравши половину команди англійців. Цей гол ФІФА згодом визнала "голом століття".