 Помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2020

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Помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона

Дієго Марадона помер у віці 60-ти років. Після завершення кар'єри колишній футболіст мав значні проблеми зі здоров'ям.

Помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона

Помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер у середу, 25 листопада, у віці 60-ти років внаслідок серцевого нападу. Цю інформацію інформагентству AFP підтвердив прессекретар Марадони Себастьян Санчі.

3 листопада Марадону прооперували в одній з приватних клінік Буенос-Айреса, видаливши тромб у мозку. За вісім днів після операції він зміг залишити госпіталь. Його лікар казав тоді про "задовільний" стан колишнього футболіста, зазначає агентство спортивних новин SID.

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Марадона 30 жовтня відсвяткував 60-річчя. Колишня зірка світового футболу після завершення кар'єри мала значні проблеми зі здоров'ям: Марадона пережив два серцевих напади, через зайву вагу зробив операцію на шлунку, декілька разів лікувався від наркотичної залежності.

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Аргентинця вважали одним із найвидатніших футболістів в історії гри та часто порівнювали із бразильцем Пеле. Марадона привів збірну Аргентини до перемоги на Чемпіонаті світу 1986 року в Мексиці. Особливо запам'яталися його два голи у чвертьфінальному матчі проти збірної Англії. Перший гол Марадона забив рукою, заявивши після матчу, що це була "голова Марадони та рука Бога". Другий гол аргентинець забив після сольного проходу, обігравши половину команди англійців. Цей гол ФІФА згодом визнала "голом століття".

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На клубному рівні Марадона запам'ятався виступами за аргентинський "Бока Хуніорс", каталонську "Барселону" та італійський "Наполі".

  • Пеле у 1958 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Пеле у 1958 році

    Бразилець Пеле - єдиний футболіст у світі, який тричі ставав чемпіоном світу як гравець (в 1958, 1962 і 1970-му роках). Учасник чотирьох чемпіонатів світу. Найкращий футболіст XX століття за версією ФІФА.

  • Пеле сьогодні

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Пеле сьогодні

    Зараз великому футболісту 77 років. Досі він багато часу приділяє громадській діяльності, пропаганді спорту. Відомий також як кіноактор, телекоментатор, бізнесмен, автор і виконавець власних пісень.

  • Дієго Армандо Марадона у 1986 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Дієго Армандо Марадона у 1986 році

    Чемпіон світу 1986 року. Віце-чемпіон світу 1990 року. Учасник чотирьох чемпіонатів світу. Фанати називали великого аргентинця "Мікеланджело від футболу". Входить до трійки найкращих футболістів минулого століття і всіх часів.

  • Марадона зараз

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Марадона зараз

    Зараз йому - 57 років. Він є головою правління білоруського клубу "Динамо-Брест". Марадона приїхав на ЧС-2018 до Росії, де активно вболівав (на фото - на стадіоні в Нижньому Новгороді) за збірну Аргентини.

  • Франц Беккенбауер у 1974 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Франц Беккенбауер у 1974 році

    Німецький "кайзер" Франц Беккенбауер (Franz Anton Beckenbauer) народився в 1945 році, зараз йому - 72 роки. Був учасником трьох чемпіонатів світу. У 1966 році завоював "срібло", в 1970 - "бронзу", а в 1974 (на фото) - "золото".

  • Франц Беккенбауер в наші дні

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Франц Беккенбауер в наші дні

    У 1990 році він знову виграв чемпіонат світу, але вже не як гравець на полі, а як тренер збірної Німеччини.

  • Роналдо в 1998 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Роналдо в 1998 році

    На думку багатьох футбольних організацій, фахівців і спортсменів, Роналдо є одним з найкращих гравців в історії футболу. Дворазовий чемпіон світу (1994 і 2002 роки), віце-чемпіон світу (1998 рік).

  • Роналдо зараз

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Роналдо зараз

    Йому 41 рік. Бразильський футболіст приїхав на ЧС-2018 до Росії і навіть взяв участь в церемонії відкриття чемпіонату. На фото: Роналдо в Казані спостерігає за матчем Франція - Аргентина.

  • Олег Блохін у 1972 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Олег Блохін у 1972 році

    Один з найкращих футболістів в історії радянського футболу. Рекордсмен збірної СРСР з футболу за кількістю проведених за неї матчів і забитих голів.

  • Олег Блохін в наші дні

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Олег Блохін в наші дні

    На фото Блохін - тренер збірної України на матчі Україна-Швеція на чемпіонаті Європи 2012 року. Торік Блохіну виповнилося 65 років.

  • Роберто Баджо в 1994 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Роберто Баджо в 1994 році

    Виступав за збірну Італії на чемпіонатах світу 1990, 1994 і 1998 років. Кращий гравець світу і Європи 1993 року, срібний призер чемпіонату світу 1994 року, бронзовий призер чемпіонату світу 1990 року. Єдиний італійський футболіст, який забивав м'ячі на трьох чемпіонатах світу. Відомий як "божественний хвостик" - за особливий стиль зачіски, пов'язаний з віросповіданням футболіста (Баджо - буддист).

  • Роберто Баджо зараз

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Роберто Баджо зараз

    Увійшов до списку найвидатніших футболістів XX століття за версією журналу World Soccer. Після закінчення кар'єри гравця зайнявся благодійністю. З 2002 року - Посол доброї волі Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО). У 2012 році отримав тренерську ліцензію UEFA Proen. Торік відзначив 50-річчя.

  • Боббі Чарльтон у 1966 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Боббі Чарльтон у 1966 році

    Сер Роберт Чарльтон - англійський футболіст, чемпіон світу в складі збірної Англії і володар "Золотого м'яча" 1966 року. Визнається багато ким одним із найвидатніших футболістів Англії всіх часів. Торік йому виповнилося 80 років.

  • Сер Роберт Чарльтон сьогодні

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Сер Роберт Чарльтон сьогодні

    Чарльтону більше 47 років належав рекорд за кількістю забитих м'ячів за збірну Англії, поки у вересні 2015 року його перевершив Вейн Руні. У 1994 році Боббі Чарльтон був посвячений у лицарі. На фото - з дружиною. У цьому сезоні він віддав перевагу Вімблдонському турніру, а не футбольному чемпіонату світу.

  • Ґерд Мюллер у 1974 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Ґерд Мюллер у 1974 році

    Німецький нападник Ґерд Мюллер (Gerhard "Gerd" Müller) - один з найкращих бомбардирів в історії футболу. Чемпіон світу 1974 року, чемпіон Європи 1972 року. Довгий час Мюллеру належав рекорд за кількістю голів, забитих на чемпіонатах світу, поки на ЧС-2006 Роналдо не перевершив це досягнення.

  • Ґерд Мюллер зараз

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Ґерд Мюллер зараз

    Зараз йому 72 роки. Живе він в будинку для літніх людей під Мюнхеном, хворіє на хворобу Альцгеймера. До недавнього часу працював у тренерському штабі "Баварії". За опитуваннями, проведеними серед жителів Німеччини напередодні ЧС-2018, був обраний найкращим німецьким футболістом усіх часів, випередивши Клозе, Беккенбауера та багатьох інших.

  • Жюст Фонтен у 1958 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Жюст Фонтен у 1958 році

    Найкращий бомбардир чемпіонату світу 1958 року. Рекордсмен чемпіонатів світу за кількістю голів на одному чемпіонаті: 13 голів на ЧС-1958. Того року Франція завоювала "бронзу", але її нападник запам'ятався уболівальникам назавжди. На фото Фонтен - в центрі, товариші по команді несуть його на руках.

  • Жюст Фонтен зараз

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Жюст Фонтен зараз

    Після завершення кар'єри гравця дуже недовго працював тренером збірної Франції. Також тренував французькі клуби і збірну Марокко. Цього року йому виповниться 85 років.

  • Карлос Вальдеррама у 1990 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Карлос Вальдеррама у 1990 році

    Рекордсмен збірної Колумбії за кількістю зіграних матчів. Двічі визнавався футболістом року в Південній Америці. Завжди виділявся на полі своєю зачіскою. Єдиний колумбійський футболіст, який увійшов до списку 125 найвидатніших футболістів ФІФА.

  • Карлос Вальдеррама зараз

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Карлос Вальдеррама зараз

    Він, звичайно, трохи змінився (йому - 56 років), але своїй зачісці залишився вірним. Колумбійські уболівальники приходять на стадіони в перуках "під Вальдерраму". На фото: Вальдеррама на стадіоні "Відкриття Арена" ("Спартак") в Москві вболіває за своїх, гімн перед матчем Колумбія - Англія.

  • Юрґен Клінсманн в 1990 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Юрґен Клінсманн в 1990 році

    Чемпіон світу 1990 року, віце-чемпіон Європи 1992 року, чемпіон Європи 1996 року. З 2004 по 2006 роки тренував збірну Німеччини. На цій посаді його змінив нинішній тренер - Йоахім Лев.

  • Юрґен Клінсманн зараз

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Юрґен Клінсманн зараз

    Під його керівництвом Німеччина завоювала "бронзу" на "домашньому" ЧС-2006, програвши у півфіналі італійцям і вигравши у Португалії матч за третє місце. До 2016 року тренував футбольну збірну США. Зараз Клінсманну 53 роки, подейкують, що в найближчому майбутньому він може стати тренером збірної Японії.

  • Діно Дзофф у 1976 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Діно Дзофф у 1976 році

    Найстарший гравець, який коли-небудь перемагав на чемпіонаті світу з футболу: на момент перемоги Італії на ЧС-1982 йому, основному воротареві, капітану і лідеру збірної, було 40 років. За оцінками провідних футбольних організацій і журналів, входить до трійки найкращих воротарів XX століття - після Льва Яшина і Гордона Бенкса.

  • Діно Дзофф зараз

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Діно Дзофф зараз

    Був тренером збірної Італії. Під його керівництвом команда стала віце-чемпіоном Європи у 2000 році. У лютому зірці італійського футболу виповнилося 76 років.

  • Рууд Гулліт у 1987 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Рууд Гулліт у 1987 році

    Нідерландський футболіст входить до переліку 30 найкращих гравців XX століття за версіями різних об'єднань і журналів. Чемпіон Європи 1988 року.

  • Рууд Гулліт в наші дні

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Рууд Гулліт в наші дні

    Зараз йому - 55. У 2011 році Гулліт став головним тренером російського клубу "Терек", але контракт було розірвано за ініціативи клубу - через "винятково погані результати". В травні 2017 року Гулліт увійшов до тренерського штабу збірної Нідерландів, ставши помічником Діка Адвоката.

  • Рінат Дасаєв в 1986 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Рінат Дасаєв в 1986 році

    Радянський футбольний воротар був одним з найкращих голкіперів світу 1980-х років. Срібний призер чемпіонату Європи 1988 року, бронзовий призер Олімпійських ігор 1980 року.

  • Рінат Дасаєв сьогодні

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Рінат Дасаєв сьогодні

    Йому - 61 рік. Він тренує воротарів і бере участь у турнірах "ветеранів".

  • Хідетосі Наката у 2002 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Хідетосі Наката у 2002 році

    Він виступав за збірну Японії на Олімпіаді-2000, вигравав чемпіонат Азії 2000 року, а також брав участь в чемпіонатах світу 1998, 2002 і 2006 років і Кубку конфедерацій 2005 року. Він - один з перших японців, які яскраво проявили себе в європейському клубному футболі.

  • Хідетосі Наката зараз

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Хідетосі Наката зараз

    Пішов з футболу, коли йому було 29 років. Став фотомоделлю, рекламував спідню білизну, отримавши прізвисько "японський Бекхем". Зайнявся ресторанним бізнесом. Модні експерти називають його іконою стилю. Наката входить до списку найстильніших спортсменів XXI століття. Цього року йому виповнився 41 рік.

    Автор: Дар'я Брянцева, Максим Сидоржевський


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