Помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер у середу, 25 листопада, у віці 60-ти років внаслідок серцевого нападу. Цю інформацію інформагентству AFP підтвердив прессекретар Марадони Себастьян Санчі.

3 листопада Марадону прооперували в одній з приватних клінік Буенос-Айреса, видаливши тромб у мозку. За вісім днів після операції він зміг залишити госпіталь. Його лікар казав тоді про "задовільний" стан колишнього футболіста, зазначає агентство спортивних новин SID.

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Марадона 30 жовтня відсвяткував 60-річчя. Колишня зірка світового футболу після завершення кар'єри мала значні проблеми зі здоров'ям: Марадона пережив два серцевих напади, через зайву вагу зробив операцію на шлунку, декілька разів лікувався від наркотичної залежності.

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Аргентинця вважали одним із найвидатніших футболістів в історії гри та часто порівнювали із бразильцем Пеле. Марадона привів збірну Аргентини до перемоги на Чемпіонаті світу 1986 року в Мексиці. Особливо запам'яталися його два голи у чвертьфінальному матчі проти збірної Англії. Перший гол Марадона забив рукою, заявивши після матчу, що це була "голова Марадони та рука Бога". Другий гол аргентинець забив після сольного проходу, обігравши половину команди англійців. Цей гол ФІФА згодом визнала "голом століття".

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На клубному рівні Марадона запам'ятався виступами за аргентинський "Бока Хуніорс", каталонську "Барселону" та італійський "Наполі".