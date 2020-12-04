Дієго Марадона - колишній аргентинський футболіст та тренер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Дієго Марадона".

Аргентинця Дієго Марадону (1960-2020) вважали одним із найвидатніших футболістів в історії гри та часто порівнювали із бразильцем Пеле. Марадона привів збірну Аргентини до перемоги на Чемпіонаті світу 1986 року в Мексиці. Особливо запам'яталися його два голи у чвертьфінальному матчі проти збірної Англії. Перший гол Марадона забив рукою, заявивши після матчу, що це була "голова Марадони та рука Бога". Другий гол аргентинець забив після сольного проходу, обігравши половину команди англійців. Цей гол ФІФА згодом визнала "голом століття". На клубному рівні Марадона запам'ятався виступами за аргентинський "Бока Хуніорс", каталонську "Барселону" та італійський "Наполі". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.