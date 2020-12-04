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Дієго Марадона

Дієго Марадона - колишній аргентинський футболіст та тренер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Дієго Марадона".

Аргентинця Дієго Марадону (1960-2020) вважали одним із найвидатніших футболістів в історії гри та часто порівнювали із бразильцем Пеле. Марадона привів збірну Аргентини до перемоги на Чемпіонаті світу 1986 року в Мексиці. Особливо запам'яталися його два голи у чвертьфінальному матчі проти збірної Англії. Перший гол Марадона забив рукою, заявивши після матчу, що це була "голова Марадони та рука Бога". Другий гол аргентинець забив після сольного проходу, обігравши половину команди англійців. Цей гол ФІФА згодом визнала "голом століття". На клубному рівні Марадона запам'ятався виступами за аргентинський "Бока Хуніорс", каталонську "Барселону" та італійський "Наполі". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Стадіон ФК Наполі у Неаполі перейменували на честь Марадони

Стадіон ФК "Наполі" у Неаполі перейменували на честь Марадони 04.12.2020

Відтепер арена у Неаполі носитиме назву "Стадіон Дієго Армандо Марадона".
Лікаря Марадони підозрюють у вбивсті з необережності

Лікаря Марадони підозрюють у вбивсті з необережності 29.11.2020

Лікар Леопольдо Луке усі звинувачення відкидає. За його словами, про лікарську помилку казати не можна, адже для пацієнта з такими симптомами, як у Марадони, серцевий напад є найбільш поширеною причиною смерті.
В Аргентині поховали Дієго Марадону - прощання супроводжувалося сутичками

В Аргентині поховали Дієго Марадону - прощання супроводжувалося сутичками 27.11.2020

Зірку футболу Дієго Марадону поховали на цвинтарі в Буенос-Айресі. Церемонія прощання з футболістом переросла в сутички з поліцією.
В Аргентині прощаються із легендою футболу Дієго Марадоною

В Аргентині прощаються із легендою футболу Дієго Марадоною 26.11.2020

Після церемонії прощання легендарного футболіста поховають на цвинтарі в передмісті Буенос-Айреса, де також поховані його батьки.
Дієго Марадона: життя і смерть футбольного генія (фотогалерея)

Дієго Марадона: життя і смерть футбольного генія (фотогалерея) 26.11.2020

Не стало одного з найвідоміших футболістів в історії: Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60 років. Найяскравіші моменти його кар'єри - у фотогалереї DW.
Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія

Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія 26.11.2020

Не стало одного з найвідоміших футболістів в історії: Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60 років. Найяскравіші моменти його кар'єри - у фотогалереї DW.
Помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона

Помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона 25.11.2020

Дієго Марадона помер у віці 60-ти років. Після завершення кар'єри колишній футболіст мав значні проблеми зі здоров'ям.
Фотогалерея: Що сталось із зірками світового футболу минулих років

Фотогалерея: Що сталось із зірками світового футболу минулих років 13.07.2018

Що стало з найкращими гравцями планети? Як виглядають зараз чемпіони світу та Європи минулих років і чим вони займаються? Читайте у фотогалереї DW.
Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні 13.07.2018

Що стало з найкращими гравцями планети? Як виглядають зараз чемпіони світу та Європи минулих років і чим вони займаються? Читайте у фотогалереї DW.
Що Дієго Марадона робитиме в білоруському футбольному клубі?

Що Дієго Марадона робитиме в білоруському футбольному клубі? 17.05.2018

Відомий аргентинський футболіст Марадона очолив правління білоруського ФК "Динамо-Брест". До виконання обов'язків він приступить після ЧС-2018. DW з'ясувала, що Марадона роботиме у білоруському клубі.

Топ 5 найдорожчих футбольних трансферів (18.10.2017) 18.10.2017

Перший футбольний трансфер відбувся на батьківщині футболу ще в 1893 році. Тоді йшлося про суму в 100 фунтів. Нині рекордний трансфер - 222 мільйони євро за Неймара. Історичні рекорди футбольних трансферів - у добірці DW.