В Аргентині поховали Дієго Марадону - прощання супроводжувалося сутичками

У столиці Аргентини Буенос-Айресі в четвер, 26 листопада, поховали футболіста Дієго Марадону. Перед тим десятки тисяч футбольних фанатів, які зібралися біля президентського палацу, де проходила церемонія прощання, прорвали поліцейський кордон, побоюючись, що їм не дозволять попрощатися з кумиром.

Заворушення переросли у сутички з поліцією - у правоохоронців полетіли каміння та пляшки. Ті ж, своєю чергою, застосували сльозогінний газ та гумові кулі. Кілька осіб отримали поранення.

Фанати намагалися прорватися до президентського палацу в Буенос-Айресі, де відбувалася церемонія прощання з Марадоною

Після церемонії прощання труну з футболістом у супроводі поліцейського кортежу відвезли на цвинтар у передмісті Буенос-Айреса. Фанати зібралися на вулицях, якими пролягав маршрут кортежу. На цвинтарі Марадону поховали у присутності лише 25 близьких та рідних футболіста.

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Нагадаємо, що легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60-ти років внаслідок серцевого нападу. Президент Аргентини Альберто Фернандес у зв'язку зі смертю футболіста оголосив у країні триденну жалобу.

Колишня зірка світового футболу після завершення кар'єри мала значні проблеми зі здоров'ям: Марадона пережив два серцевих напади, через зайву вагу зробив операцію на шлунку, декілька разів лікувався від наркотичної залежності.

Черга фанатів до президентського палацу в Буенос-Айресі

Аргентинця вважали одним із найвидатніших футболістів в історії гри та часто порівнювали із бразильцем Пеле. Марадона привів збірну Аргентини до перемоги на Чемпіонаті світу 1986 року в Мексиці. Особливо запам'яталися його два голи у чвертьфінальному матчі проти збірної Англії. Перший гол Марадона забив рукою, заявивши після матчу, що це була "голова Марадони та рука Бога". Другий гол аргентинець забив після сольного проходу, обігравши половину команди англійців. Цей гол ФІФА згодом визнала "голом століття".