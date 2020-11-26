 В Аргентині поховали Дієго Марадону - прощання супроводжувалося сутичками | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2020

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Новини

В Аргентині поховали Дієго Марадону - прощання супроводжувалося сутичками

Зірку футболу Дієго Марадону поховали на цвинтарі в Буенос-Айресі. Церемонія прощання з футболістом переросла в сутички з поліцією.

Катафалк у супроводі поліцейського кортежу

Катафалк у супроводі поліцейського кортежу

У столиці Аргентини Буенос-Айресі в четвер, 26 листопада, поховали футболіста Дієго Марадону. Перед тим десятки тисяч футбольних фанатів, які зібралися біля президентського палацу, де проходила церемонія прощання, прорвали поліцейський кордон, побоюючись, що їм не дозволять попрощатися з кумиром.

Заворушення переросли у сутички з поліцією - у правоохоронців полетіли каміння та пляшки. Ті ж, своєю чергою, застосували сльозогінний газ та гумові кулі. Кілька осіб отримали поранення.

Фанати намагалися прорватися до президентського палацу в Буенос-Айресі, де відбувалася церемонія прощання з Марадоною

Фанати намагалися прорватися до президентського палацу в Буенос-Айресі, де відбувалася церемонія прощання з Марадоною

Після церемонії прощання труну з футболістом у супроводі поліцейського кортежу відвезли на цвинтар у передмісті Буенос-Айреса. Фанати зібралися на вулицях, якими пролягав маршрут кортежу. На цвинтарі Марадону поховали у присутності лише 25 близьких та рідних футболіста.

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Нагадаємо, що легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60-ти років внаслідок серцевого нападу. Президент Аргентини Альберто Фернандес у зв'язку зі смертю футболіста оголосив у країні триденну жалобу.

Колишня зірка світового футболу після завершення кар'єри мала значні проблеми зі здоров'ям: Марадона пережив два серцевих напади, через зайву вагу зробив операцію на шлунку, декілька разів лікувався від наркотичної залежності.

Черга фанатів до президентського палацу в Буенос-Айресі, 26 листопада

Черга фанатів до президентського палацу в Буенос-Айресі

Аргентинця вважали одним із найвидатніших футболістів в історії гри та часто порівнювали із бразильцем Пеле. Марадона привів збірну Аргентини до перемоги на Чемпіонаті світу 1986 року в Мексиці. Особливо запам'яталися його два голи у чвертьфінальному матчі проти збірної Англії. Перший гол Марадона забив рукою, заявивши після матчу, що це була "голова Марадони та рука Бога". Другий гол аргентинець забив після сольного проходу, обігравши половину команди англійців. Цей гол ФІФА згодом визнала "голом століття".

  • Дієго Армандо Марадона

    Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія

    Дієго Армандо Марадона

    Дієго Армандо Марадоні у момент смерті було лише 60 років. Футболіст, якого вважали чи не найкращим у світі гравцем, помер у себе вдома від інфаркту. Жалобою охоплена не лише його батьківщина Аргентина, але й футбольні фанати в усьому світі.

  • Початок блискавичної кар'єри

    Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія

    Початок блискавичної кар'єри

    Усе почалося з "Архентінос Хуніорс" у Буенос-Айресі, звідки Марадона перейшов до "Бока Хуніорс", улюбленого клубу його батька, у складі якого він у 1981 році став чемпіоном Аргентини. Але батьківщина стає для таланту Марадони затісною і він переходить до знаменитого ФК "Барселона".

  • Конфлікт з німецьким тренером

    Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія

    Конфлікт з німецьким тренером

    Каталонський клуб придбав аргентинського гравця у 1982 році за рекордні 7,3 мільйона доларів. Та з "Барселоною" у Марадони не склалося, зокрема й через часті конфлікти з німецьким тренером Удо Латтеком (Udo Lattek). А от нічне життя каталонської столиці Барселони Марадоні дуже подобалося. Та вже за три роки він робить доленосні зміни у своїй кар'єрі.

  • Перехід у Наполі

    Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія

    Перехід у "Наполі"

    У липні 1984 року менеджери ФК "Наполі" домовляються про трансфер Марадони за рекордну суму у понад 7,5 мільйона доларів. Цей італійський клуб на той момент ще не виграв жодного чемпіонату і вважався вельми посереднім. Однак саме із ним пов'язані найбільші успіхи Марадони між 1984 і 1991 роками - перемога у Чемпіонаті Італії у 1987 і 1990 роках та здобутий Кубок УЄФА у 1989-му.

  • Жива легенда

    Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія

    Жива легенда

    У Неаполі Марадона став справжнім героєм. Однак добре відомо і про його витівки. Він приятелює з неаполітанською мафією та нюхає кокаїн, постійно ступає на тонку межу законного. Але на його популярності це ніяк не позначається.

  • Тріумф Марадони

    Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія

    Тріумф Марадони

    Без Марадони неможливо уявити собі Чемпіонати світу з футболу 1980-х. У 1986-му, виступаючи за Аргентину, він приніс їй чемпіонський титул. Саме під час гри у чвертьфіналі проти Англії Марадона забив два своїх найвідоміших голи, один з яких увійшов в історію як "рука бога".

  • Гірка поразка

    Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія

    Гірка поразка

    Одним із найтяжчих моментів стала поразка Марадони у фіналі Чемпіонату світу проти ФРН (0:1) у 1990 році. Гра проходила в Італії. Німецькі футболісти Ґідо Бухвальд, Андреас Бреме та капітан Лотар Маттгеус (праворуч на фото) обіграли аргентинського генія.

  • Умовний строк

    Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія

    Умовний строк

    1992 року він на рік переходить до ФК "Севілья", а згодом повертається до Аргентини. З Newell’s Old Boys він відіграє 5 матчів. 2 лютого 1994 року Марадона поцілив з пневматичної зброї у журналістів, які чатували поблизу його вілли у Ломас-де-Замора. Футболіста засудили до 34 місяців умовно.

  • Кінець неперевершеної кар'єри

    Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія

    Кінець неперевершеної кар'єри

    Його останньою професійною грою був виступ за "Бока Хуніорс" 25 жовтня 1997 року. Цьому передував скандал із допінгом та дискваліфікація строком на 15 місяців. У день свого народження 30 жовтня 1997, коли нависла загроза ще однієї дискваліфікації, Марадона оголосив про кінець футбольної кар'єри.

  • На лавці тренера

    Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія

    На лаві тренера

    У жовтні 2008 року Марадона став тренером аргентинської національної збірної, попри те, що не мав тренерського досвіду. На Чемпіонаті світу 2010 року у Франції його команда програє ФРН із розгромним рахунком 0:4, а сам він іде з посади тренера і випробовує вдачу в інших клубах, у тому числі у Мексиці, однак без особливого успіху.

  • В офсайді

    Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія

    В офсайді

    Та й після завершення футбольної кар'єри Марадона не зникав з поля зору публіки. Він відвідує кубинського лідера Фіделя Кастро, газети розповідають про пишні вечірки, а також про пристрасть зірки до наркотиків та алкоголю.

  • Марадона - футболіст, що любив життя

    Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія

    Марадона - футболіст, що любив життя

    Останніми роками преса дедалі більше спекулювала на темі здоров'я футбольної легенди. Повідомляли, що він лікується від депресії і має проблеми зі сном. Марадона набрав вагу, а на початку листопада 2020 року переніс операцію на мозку і так і не видужав. 25 листопада 60-річний Марадона помер від серцевого нападу.

    Автор: Йорґ Штрошайн


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Не стало одного з найвідоміших футболістів в історії: Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60 років. Найяскравіші моменти його кар'єри - у фотогалереї DW.

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Дієго Марадона: життя і смерть футбольного генія (фотогалерея) 26.11.2020

Не стало одного з найвідоміших футболістів в історії: Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60 років. Найяскравіші моменти його кар'єри - у фотогалереї DW.

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Помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона 25.11.2020

Дієго Марадона помер у віці 60-ти років. Після завершення кар'єри колишній футболіст мав значні проблеми зі здоров'ям.

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