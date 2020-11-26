Стадіон ФК "Наполі" у Неаполі перейменували на честь Марадони

Влада італійського міста Неаполь, за яке виступає професійний футбольний клуб "Наполі", у п'ятницю, 4 грудня, повідомила про перейменування стадіону "Сан-Паоло" на честь легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони, який свого часу привів команду до двох чемпіонських титулів в Італії.

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Як повідомила мерія міста, рішення про перейменування стадіону було ухвалене міськрадою одноголосно, передає агентство AFP. Відтепер арена носитиме назву "Стадіон Дієго Армандо Марадона".

У заяві влади міста було наголошено, що Марадона був "найвеличнішим футболістом усіх часів", який за сім років, які він провів у "Наполі", з 1984 по 1991 рік, завоював для клуба два титули чемпіона Італії і низку інших престижних трофеїв, і натомість отримав "вічну і безумовну любов всього міста".

Смерть Марадони

Нагадаємо, легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60-ти років внаслідок серцевого нападу. Президент Аргентини Альберто Фернандес у зв'язку зі смертю футболіста оголосив у країні триденну жалобу. Марадону поховали 26 листопада.

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Колишня зірка світового футболу після завершення кар'єри мала значні проблеми зі здоров'ям: Марадона пережив два серцевих напади, через зайву вагу зробив операцію на шлунку, декілька разів лікувався від наркотичної залежності.