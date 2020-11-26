Лікаря Марадони підозрюють у вбивсті з необережності

Правоохоронні органи Аргентини у неділю, 29 листопада, підтвердили інформацію про початок розслідування проти лікаря Дієго Марадони Леопольдо Луке за підозрою у вбивстві через необережність, повідомляє агентство спортивних новин SID.
У рамках розслідування правоохоронці провела обшуки у приватному будинку лікаря і його службових приміщеннях. Під час обшуків слідчі шукали докази можливих помилок Луке під час лікування Марадони.
Справу відкрили після свідчень доньок Марадони. Вони просили перевірити ліки, які футболіст приймав протягом останнього часу після операції на мозку.
Читайте також: В Аргентині поховали Дієго Марадону - прощання супроводжувалося сутичками
Леопольдо Луке на початку листопада прооперував Марадону, видаливши тромб у мозку. За вісім днів після операції колишнього футболіста виписали з лікарні.
Після обшуків Луке провів пресконференцію, на якій відкинув усі звинувачення на свою адресу. "Я не несу відповідальності за те, що сталося. До останнього моменту я завжди робив для нього лише найкраще", - заявив Луке.
Читайте також: В Аргентині прощаються із легендою футболу Дієго Марадоною
За словами Луке, про жодну лікарську помилку казати не можна, адже для пацієнта з такими симптомами, як у Марадони, серцевий напад є найбільш поширеною причиною смерті.
Смерть Марадони
Нагадаємо, легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60-ти років внаслідок серцевого нападу. Президент Аргентини Альберто Фернандес у зв'язку зі смертю футболіста оголосив у країні триденну жалобу. Марадону поховали 26 листопада.
Колишня зірка світового футболу після завершення кар'єри мала значні проблеми зі здоров'ям: Марадона пережив два серцевих напади, через зайву вагу зробив операцію на шлунку, декілька разів лікувався від наркотичної залежності.
-
Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
Дієго Армандо Марадона
Дієго Армандо Марадоні у момент смерті було лише 60 років. Футболіст, якого вважали чи не найкращим у світі гравцем, помер у себе вдома від інфаркту. Жалобою охоплена не лише його батьківщина Аргентина, але й футбольні фанати в усьому світі.
-
Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
Початок блискавичної кар'єри
Усе почалося з "Архентінос Хуніорс" у Буенос-Айресі, звідки Марадона перейшов до "Бока Хуніорс", улюбленого клубу його батька, у складі якого він у 1981 році став чемпіоном Аргентини. Але батьківщина стає для таланту Марадони затісною і він переходить до знаменитого ФК "Барселона".
-
Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
Конфлікт з німецьким тренером
Каталонський клуб придбав аргентинського гравця у 1982 році за рекордні 7,3 мільйона доларів. Та з "Барселоною" у Марадони не склалося, зокрема й через часті конфлікти з німецьким тренером Удо Латтеком (Udo Lattek). А от нічне життя каталонської столиці Барселони Марадоні дуже подобалося. Та вже за три роки він робить доленосні зміни у своїй кар'єрі.
-
Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
Перехід у "Наполі"
У липні 1984 року менеджери ФК "Наполі" домовляються про трансфер Марадони за рекордну суму у понад 7,5 мільйона доларів. Цей італійський клуб на той момент ще не виграв жодного чемпіонату і вважався вельми посереднім. Однак саме із ним пов'язані найбільші успіхи Марадони між 1984 і 1991 роками - перемога у Чемпіонаті Італії у 1987 і 1990 роках та здобутий Кубок УЄФА у 1989-му.
-
Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
Жива легенда
У Неаполі Марадона став справжнім героєм. Однак добре відомо і про його витівки. Він приятелює з неаполітанською мафією та нюхає кокаїн, постійно ступає на тонку межу законного. Але на його популярності це ніяк не позначається.
-
Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
Тріумф Марадони
Без Марадони неможливо уявити собі Чемпіонати світу з футболу 1980-х. У 1986-му, виступаючи за Аргентину, він приніс їй чемпіонський титул. Саме під час гри у чвертьфіналі проти Англії Марадона забив два своїх найвідоміших голи, один з яких увійшов в історію як "рука бога".
-
Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
Гірка поразка
Одним із найтяжчих моментів стала поразка Марадони у фіналі Чемпіонату світу проти ФРН (0:1) у 1990 році. Гра проходила в Італії. Німецькі футболісти Ґідо Бухвальд, Андреас Бреме та капітан Лотар Маттгеус (праворуч на фото) обіграли аргентинського генія.
-
Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
Умовний строк
1992 року він на рік переходить до ФК "Севілья", а згодом повертається до Аргентини. З Newell’s Old Boys він відіграє 5 матчів. 2 лютого 1994 року Марадона поцілив з пневматичної зброї у журналістів, які чатували поблизу його вілли у Ломас-де-Замора. Футболіста засудили до 34 місяців умовно.
-
Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
Кінець неперевершеної кар'єри
Його останньою професійною грою був виступ за "Бока Хуніорс" 25 жовтня 1997 року. Цьому передував скандал із допінгом та дискваліфікація строком на 15 місяців. У день свого народження 30 жовтня 1997, коли нависла загроза ще однієї дискваліфікації, Марадона оголосив про кінець футбольної кар'єри.
-
Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
На лаві тренера
У жовтні 2008 року Марадона став тренером аргентинської національної збірної, попри те, що не мав тренерського досвіду. На Чемпіонаті світу 2010 року у Франції його команда програє ФРН із розгромним рахунком 0:4, а сам він іде з посади тренера і випробовує вдачу в інших клубах, у тому числі у Мексиці, однак без особливого успіху.
-
Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
В офсайді
Та й після завершення футбольної кар'єри Марадона не зникав з поля зору публіки. Він відвідує кубинського лідера Фіделя Кастро, газети розповідають про пишні вечірки, а також про пристрасть зірки до наркотиків та алкоголю.
-
Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
Марадона - футболіст, що любив життя
Останніми роками преса дедалі більше спекулювала на темі здоров'я футбольної легенди. Повідомляли, що він лікується від депресії і має проблеми зі сном. Марадона набрав вагу, а на початку листопада 2020 року переніс операцію на мозку і так і не видужав. 25 листопада 60-річний Марадона помер від серцевого нападу.
Автор: Йорґ Штрошайн