Лікаря Марадони підозрюють у вбивсті з необережності

Правоохоронні органи Аргентини у неділю, 29 листопада, підтвердили інформацію про початок розслідування проти лікаря Дієго Марадони Леопольдо Луке за підозрою у вбивстві через необережність, повідомляє агентство спортивних новин SID.

У рамках розслідування правоохоронці провела обшуки у приватному будинку лікаря і його службових приміщеннях. Під час обшуків слідчі шукали докази можливих помилок Луке під час лікування Марадони.

Справу відкрили після свідчень доньок Марадони. Вони просили перевірити ліки, які футболіст приймав протягом останнього часу після операції на мозку.

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Леопольдо Луке на початку листопада прооперував Марадону, видаливши тромб у мозку. За вісім днів після операції колишнього футболіста виписали з лікарні.

Після обшуків Луке провів пресконференцію, на якій відкинув усі звинувачення на свою адресу. "Я не несу відповідальності за те, що сталося. До останнього моменту я завжди робив для нього лише найкраще", - заявив Луке.

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За словами Луке, про жодну лікарську помилку казати не можна, адже для пацієнта з такими симптомами, як у Марадони, серцевий напад є найбільш поширеною причиною смерті.

Смерть Марадони

Нагадаємо, легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60-ти років внаслідок серцевого нападу. Президент Аргентини Альберто Фернандес у зв'язку зі смертю футболіста оголосив у країні триденну жалобу. Марадону поховали 26 листопада.

Колишня зірка світового футболу після завершення кар'єри мала значні проблеми зі здоров'ям: Марадона пережив два серцевих напади, через зайву вагу зробив операцію на шлунку, декілька разів лікувався від наркотичної залежності.