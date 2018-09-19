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Pussy Riot

Pussy Riot - російський музичний гурт.

Pussy Riot є феміністичним панк-рок-гуртом з Москви. У своїх виступах гурт, який було засновано 2011 року, критикує уряд та церкву. Pussy Riot складається з кількох учасниць, котрі виступають під псевдонімами. Як правило, виступи гурту представляють собою несанкціоновані акції в непризначених для цього місцях. 2012 року трьох учасниць гурту було засуджено в Росії до двох років тюрми за акцію в Храмі Спасителя. Міжнародна правозахисна організація "Amnesty International" визнала засуджених музиканток в'язнями сумління.

Лікування у Берліні: чи виживе отруєний активіст Pussy Riot? (відео)

Лікування у Берліні: чи виживе отруєний активіст Pussy Riot? (відео) 19.09.2018

Раптові проблеми зі здоров’ям часто виникають в опонентів російської влади. Останній випадок стався з Петром Верзіловим з Pussy Riot, якого лікують у Берліні. Клініка "Шаріте" підтвердила: це таки навмисне отруєння.

Клініка "Шаріте": Петра Верзілова таки отруїли, але він врятований (18.09.2018) 18.09.2018

Раптові проблеми зі здоров’ям часто виникають в опонентів Кремля. Останній випадок стався з Петром Верзіловим з Pussy Riot. Клініка "Шаріте" в Берліні заявляє, що загрози його життю більше немає.

Німецькі лікарі: Активіста Pussy Riot Верзілова могли отруїти

Німецькі лікарі: Активіста Pussy Riot Верзілова могли отруїти 18.09.2018

Петро Вeрзілов міг бути отруєний, допускають у німецькій клініці Charite. Конкретну речовину, утім, називати не поспішають.

У Берліні рятують отруєного російського активіста з Pussy Riot (17.09.2018) 17.09.2018

Учасника акції Pussy Riot під час фіналу ЧС-2018 у Москві Петра Верзілова доставили до берлінської клініки "Шаріте". Кілька днів тому він почав втрачати зір та слух. Близькі вважають, що його намагалася отруїти.
Російський активіст з Pussy Riot Петро Верзілов прибув на лікування в ФРН

Російський активіст з Pussy Riot Петро Верзілов прибув на лікування в ФРН 16.09.2018

Учасник панк-гурту Pussy Riot Петро Верзілов, імовірно отруєний в Москві, в суботу ввечері прибув для лікування до Берліна. Літак спецрейсу приземлився в аеропорту "Шенефельд", повідомляє видання Bild.
Російського активіста Верзілова лікуватимуть у Берліні

Російського активіста Верзілова лікуватимуть у Берліні 15.09.2018

Російського активіста Петра Верзілова, який перебуває у тяжкому стані, повезли на лікування до Берліна.

Прем'єр-міністр Канади занепокоєний ситуацією з Верзіловим

Прем'єр-міністр Канади занепокоєний ситуацією з Верзіловим 14.09.2018

Госпіталізація учасника арт-гурту Pussy Riot і видавця російської "Медіазони" викликає занепокоєння у Джастіна Трюдо. Верзілов є громадянином Канади.

Російський журналіст Петро Верзілов потрапив у реанімацію

Російський журналіст Петро Верзілов потрапив у реанімацію 13.09.2018

Видавець російської "Медіазони" почав втрачати зір, мову і здатність рухатися, стверджує його партнерка, активістка Pussy Riot Вероніка Нікульшина. Близькі Верзилова вважають, що його могли отруїти.
Pussy Riot: чому Кремль стежить за ними? (відео)

Pussy Riot: чому Кремль стежить за ними? (відео) 10.08.2018

Акцію протесту Pussy Riot проти поліцейського насилля в Росії побачив весь світ. Її влаштували під час фіналу ЧС з футболу у Москві. DW зустрілася з Pussy Riot і розпитала про їхню діяльність.

Pussy Riot: навіщо вони дратують Кремль? (10.08.2018) 10.08.2018

Акцію протесту Pussy Riot проти поліцейського насилля в Росії побачив весь світ. Адже влаштували її під час фіналу ЧС з футболу у Москві. Учасників засудили до 15 діб. DW зустрілася з Pussy Riot після звільнення і розпитала про їхню діяльність.

Під час фіналу Чемпіонату світу з футболу було затримано 30 осіб

Під час фіналу Чемпіонату світу з футболу було затримано 30 осіб 16.07.2018

У Москві було затримано понад 30 людей за різні правопорушення під час фіналу Чемпіонату світу з футболу. Щодо учасників групи Pussy Riot, що вибігли на поле під час матчу, порушено адміністративні справи.

Двоє учасників російської групи Pussy Riot просять притулку у Швеції

Двоє учасників російської групи Pussy Riot просять притулку у Швеції 24.01.2018

Лусіне Джанян та Олексій Кнедляковський з протестної російської групи Pussy Riot просять політичного притулку в Швеції.
Хакери РФ мали намір зламати 4700 поштових скриньок політиків по всій планеті - AP

Хакери РФ мали намір зламати 4700 поштових скриньок політиків по всій планеті - AP 02.11.2017

Інформагенція AP виявила, що окрім пошти Гілларі Клінтон, хакери, пов'язані з Росією, мали на меті зламати поштові скриньки тисяч політиків та активістів в Україні, США, Росії та інших країнах світу.

Акція на підтримку Олега Сенцова у Trump Tower (24.10.2017) 24.10.2017

Активістки Pussy Riot вивісили у Trump Tower банер Free Sentsov. Це не перша акція, якою російський феміністичний панк-рок-гурт намагається нагадати про незаконно ув'язненого в Росії українського режисера.

Учасниць Pussy Riot затримали у Якутську за акцію на підтримку Сенцова

Учасниць Pussy Riot затримали у Якутську за акцію на підтримку Сенцова 07.08.2017

Марію Альохіну та Ольгу Борисову відвезли до поліції на наступний день після того, як вони провели акцію на підтримку українського режисера.

Pussy Riot: нам не вдалося уберегти світ від Трампа (11.11.2016) 11.11.2016

Панк-гурт Pussy Riot спрямовує свій епатаж і протест проти новообраного президента США Дональда Трампа. Після виборів їхній провокативний відеокліп про Трампа набирає популярності.

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