Pussy Riot - російський музичний гурт.

Pussy Riot є феміністичним панк-рок-гуртом з Москви. У своїх виступах гурт, який було засновано 2011 року, критикує уряд та церкву. Pussy Riot складається з кількох учасниць, котрі виступають під псевдонімами. Як правило, виступи гурту представляють собою несанкціоновані акції в непризначених для цього місцях. 2012 року трьох учасниць гурту було засуджено в Росії до двох років тюрми за акцію в Храмі Спасителя. Міжнародна правозахисна організація "Amnesty International" визнала засуджених музиканток в'язнями сумління.