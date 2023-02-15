Pussy Riot: Говорити замість українців ми не хочемо

DW: Маріє, ми щойно дізналися про те, що Pussy Riot запросили до Вісбадена. Згодом з'явилася новина, що ви відмовляєтесь виступати на одній сцені з Ганною Нетребко. Чому так одразу і різко?

Марія Альохіна: З кінця квітня у нас планується великий тур США та країнами Західної Європи. І фестиваль у Вісбадені був одним із цих виступів. Нас запросили туди після того, як ми визначили дати туру з іншими майданчиками. Таке трапляється, що вже під час запланованого туру підчіплюються нові майданчики. Запрошення звучало як максимально нейтральне та дружнє, і нам ні слова не сказали про Ганну Нетребко, яка не просто один раз підтримала Путіна, а послідовно декорувала весь його режим за величезні гроші. Яка переводила величезні гроші до окупованого Донецька, була одним з облич президентських кампаній і 2012, і 2018 років, давала концерти у Кремлі, поки нас продовжували садити. Нам жодного слова не сказали про її участь, нам жодного слова не сказали про те, що українці відмовилися виступати з нею на одній сцені, про те, що були пресконференції з цього приводу. Ми це все дізналися з новин, зокрема з вашого матеріалу. Ми були, скажімо так, шоковані. Тому одразу ж скасували концерт. Іншого варіанта ми не бачили. На мою думку, це некоректно з боку організаторів не поінформувати нас про те, що відбувалося.

Чи можна уточнити, коли саме вас запросили на фестиваль? Адже про Нетребко вже було відомо.

Першого листа від фестивалю ми отримали кілька тижнів тому. Я його одразу переправила співпродюсеру "Riot Days", і далі всі переговори вів він. Дуже дивно, до речі, повідомлення написали особисто мені, а не безпосередньо продюсеру. Під час їхнього спілкування ні слова про щось подібне не говорили. Нині у листуванні звучать уже такі слова, що, мовляв, вони хочуть дати вільний майданчик, де всі можуть висловлюватися в ім'я миру та свободи. У нас якесь різне розуміння миру та свободи, бо я не розумію, як можна під час війни запросити людину, яка безпосередньо підтримує Володимира Путіна. Йдеться не про якихось російських артистів та "cancel culture" російської культури в цілому. Йдеться про осіб, які підтримують саме Путіна, а не про тих російських артистів, які були змушені виїхати з країни, кинути все, почати життя наново, бо вони не можуть змиритися з цією війною і хочуть підтримувати Україну. Йдеться про пряму протилежність.

Pussy Riot на сцені у Берліні, грудень 2022 року Фото: Sean Smuda/ZUMA/picture alliance

У вашому кліпі на пісню "Мамо, не дивися телевізор" ви озвучуєте пару вимог до Заходу: "запровадити ембарго на російську нафту та газ", "заарештувати західні рахунки російських олігархів". Але вимоги заборонити Ганну Нетребко там нема. Відомо, що вона у березні минулого року офіційно зробила заяву про засудження війни. Тому інтендант Державного театру Вісбадена Уве Ерік Лауфенберґ (Uwe Eric Laufenberg) закликає не робити з Нетребко цапа-відбувайла. Чому ви зайняли таку жорстку позицію?

Я не роблю її цапом-відбувайлом. Я не хочу, щоб нас зрівнювали і ставили на одну сцену, тому що ми займалися прямо протилежними речами, перебуваючи на території Росії, і зараз займаємося прямо протилежними речами. Вона була "вимушена" засудити цю війну. Вона нічого не знає про російську культуру. Вона не знає імені жодного російського політв'язня, вона не переказала жодної копійки хоча б одному з них. Всі ці роки, поки нас садили до в'язниць, деяких людей цькували, били, вона жодного слова не сказала про те, що це в принципі відбувалося, і не підтримала родичів постраждалих.

Щодо кліпу та вимог: я вважаю, що потрібно концентруватися на найголовнішому. А це - перекриття грошового потоку безпосередньо до Путіна. Газ - це найголовніший грошовий потік. Без цих грошей Росія не зможе вести цю війну. Власність олігархів, награбована у російських людей, у Росії, гроші, пущені на освіту їхніх діток, на яхти, на вілли, - ці кошти під час війни, на мій погляд, мають бути заарештовані та передані на допомогу та відновлення Україні: на допомогу української армії та на відновлення розбомблених Росією міст. Це цілком очевидна вимога. Ми вирішили вибрати найважливіше. Там ще є вимога - ініціювати міжнародний трибунал над Путіним та іншими воєнними злочинцями. Це найголовніше, і це й досі не зроблено. Якби санкції, які зараз тільки почали застосовуватися, були введені 2014 року, після анексії Криму, то ніякого 22-го року не сталося б. Але, на жаль, щоб розплющити очі і почати прокидатися, потрібно було побачити просто річки крові та почути крики мільйонів людей.

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Міжнародний травневий фестиваль цього сезону присвячений політв'язням у всьому світі. Німецькі журналісти, звичайно, одразу здивувалися, коли почули про Pussy Riot у програмі такого "класичного" фестивалю. Але ваші "Дні повстання" ідеально вписуються у програму. Ви не думаєте, що позбавляєте себе можливості звернутися до аудиторії, яка прийде на Ганну Нетребко, а потім прийшла б і на вас?

Ну, по-перше, у нас таки є концерти, є тури. І наші тури ніколи не будуються на тому, щоби позбавляти майданчика українських артистів. Мені здається, що це просто нечесно. У той час, коли мої друзі сидять по в'язницях, частина з них зазнавала зґвалтувань та фізичних побоїв, чілити у гримерці з Нетребко?! Мені здається це просто неправильно. Я сказала про це та організаторам фестивалю. Якщо їм є справа до російських політв'язнів, відріжте половину її гонорару та передайте Саші Скочиленко чи хлопцям, які спалили російські військкомати. У неї й так уже купа грошей. Я так і сказала організаторам: "Якщо ваш худкеівник обирає таку "людину", ви візьміть і передайте гроші тим людям, чиї портрети ви ставите на обкладинку своїх брошур". У нас є майданчик, є мікрофон та можливість говорити, а говорити замість українців ми не хочемо.

Маріє, нам стало відомо, що ведуться переговори і остаточного рішення з цього питання все ще немає. Є ще шанс, що ви приїдете до Вісбадена?

Ми справді спілкувалися. Я особисто переписувалася із представниками фестивалю. У нас різні позиції щодо таких категорій, як мир і свобода.

Уве Ерік Лауфенберґ, інтендант Державного театру Вісбадена з книгою Марії Альохіної "Riot Days" ("Дні повстання") Фото: Jörg Halisch/dpa/picture alliance

Ця історія розпочалася з листа міністра культури України держміністру з культури та ЗМІ Німеччини. І в цьому листі, як наголошував вісбаденський театр, вказувалося не прізвище Ганни Нетребко, а взагалі всі, будь-які російські виконавці. Ви ж теж до них належите, ні? Російським музикантам, артистам зараз не можна давати сцену, вважає мінкульт України. І проти такого "скасування" російської культури вирішив висловити свою чітку позицію Державний театр Вісбадена. Вас не бентежить вимога з української сторони - "any russian artists"?

Я знаю позицію міністра культури України. Обговорювати зараз це сенсу ніякого немає, бо це їхня позиція, вони її висловлюють. Я вважаю, що все ж таки треба розуміти, про яких артистів ми говоримо. Є люди, які давно жертвують свободою, здоров'ям, життям, виступаючи проти режиму Путіна. А є люди, які послідовно прикрашають цей режим. Моя позиція така: треба розуміти, про кого ми говоримо.

Тобто для вас питання стоїть руба: чи Нетребко, чи Pussy Riot із українськими учасниками?

Та річ навіть не в Pussy Riot! Справа в тому, що не можна обирати між українськими артистами та Ганною Нетребко. Це дуже аморально під час війни. Ми знайдемо, де нам виступити. З нами все буде гаразд. Але прибирати українців та залишати Нетребко - це неправильно.