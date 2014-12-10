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Анна Нетребко
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, за темою "Анна Нетребко".
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Докладно
Берлінська опера рада бачити на своїй сцені Анну Нетребко
Берлінська опера рада бачити на своїй сцені Анну Нетребко
Нетребко вийде на сцену в Берлині. Хоча петиція проти її виступу набрала майже 30 тисяч підписів. Що кажуть у театрі?
Культура
01.09.2023
1 вересня 2023 р.
Pussy Riot: Говорити замість українців ми не хочемо
Pussy Riot: Говорити замість українців ми не хочемо
На думку Марії Альохіної, обирати під час війни між українськими артистами та Нетребко - "це максимально аморально".
Панорама
15.02.2023
15 лютого 2023 р.
Cкандал з Нетребко: Pussy Riot не виступатимуть разом з нею
Cкандал з Нетребко: Pussy Riot не виступатимуть разом з нею
Замість українців, які відмовилися виступати на сцені з Нетребко, у Вісбаден запросили Pussy Riot. Але вони не приїдуть
Політика
14.02.2023
14 лютого 2023 р.
Українські митці проти виступу на одній сцені з Нетребко
Українські митці проти виступу на одній сцені з Нетребко
Учасники міжнародного фестивалю у Вісбадені від України відмовляються виступати через Анну Нетребко. DW з'ясовувала.
Культура
09.02.2023
9 лютого 2023 р.
Нетребко з прапором "Новоросії" сподобалась не всім
Нетребко з прапором "Новоросії" сподобалась не всім
Сама оперна співачка стверджує, що прапор "Новоросії" їй підсунули.
10.12.2014
10 грудня 2014 р.
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