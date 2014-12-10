  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні

Анна Нетребко

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, за темою "Анна Нетребко".

Пропустити розділ Докладно

Докладно

Анна Нетребко після свого дебюту в опері "Набукко" у Вісбадені, 5 травня 2023 року

Берлінська опера рада бачити на своїй сцені Анну Нетребко

Берлінська опера рада бачити на своїй сцені Анну Нетребко

Нетребко вийде на сцену в Берлині. Хоча петиція проти її виступу набрала майже 30 тисяч підписів. Що кажуть у театрі?
Культура1 вересня 2023 р.
Марія Альохіна (архівне фото)

Pussy Riot: Говорити замість українців ми не хочемо

Pussy Riot: Говорити замість українців ми не хочемо

На думку Марії Альохіної, обирати під час війни між українськими артистами та Нетребко - "це максимально аморально".
Панорама15 лютого 2023 р.
Pussy Riot

Cкандал з Нетребко: Pussy Riot не виступатимуть разом з нею

Cкандал з Нетребко: Pussy Riot не виступатимуть разом з нею

Замість українців, які відмовилися виступати на сцені з Нетребко, у Вісбаден запросили Pussy Riot. Але вони не приїдуть
Політика14 лютого 2023 р.
Анна Нетребко

Українські митці проти виступу на одній сцені з Нетребко

Українські митці проти виступу на одній сцені з Нетребко

Учасники міжнародного фестивалю у Вісбадені від України відмовляються виступати через Анну Нетребко. DW з'ясовувала.
Культура9 лютого 2023 р.
Олег Царьов та Анна Нетребко зі стягом "Новоросії"

Нетребко з прапором "Новоросії" сподобалась не всім

Нетребко з прапором "Новоросії" сподобалась не всім

Сама оперна співачка стверджує, що прапор "Новоросії" їй підсунули.
10 грудня 2014 р.