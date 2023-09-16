Нетребко розділила Берлін

Протести через виступ Анни Нетребко у Державній опері Берліна були анонсовані українською організацією "Віче" ("VITSCHE") ще на початку вересня. "Анна Нетребко - приклад політики "м'якої сили", коли Росія використовує культуру для вкидання дезінформації та сумнівів у європейський дискурс", - упевнені українські громадські діячі.

Головні звинувачення на адресу сопраністки такі: вона була довіреною особою президента Путіна, після анексії Криму та окупації Донецької та Луганської областей жертвувала гроші на "відновлення оперного театру в Донецьку". Крім того, на думку протестувальників, вона досі не висловила відкрито свою позицію щодо війни та президента РФ.

Опера Верді "Макбет", де Анна Нетребко виконує роль леді Макбет, буде показана тричі у вересні. Незважаючи на опубліковану в інтернеті петицію, яку підписали на момент написання статті трохи більше 37 тисяч людей, відкриті листи українських активістів, а також сумніви місцевих політиків, Берлінська опера вирішила наполягти на своєму. Напередодні її керівник заявив, що, на його думку, Анна Нетребко займає проукраїнську позицію і має право на "другий шанс". Про намір бойкотувати оперу заявили бургомістр Берліна Кай Вегнер (Kai Wegner) та сенатор Берліна з культури Джо Чіало (Joe Chialo).

Берлінська опера підтримує Україну. Але при цьому вважає своїм обов'язком "дати другий шанс" Анні Нетребко Фото: Metodi Popow/dpa/picture alliance

"Табір" протестувальників

За годину до початку опери біля головного входу до будівлі театру на вулиці Унтер-ден-Лінден зібралися активісти з українськими прапорами та плакатами. Учасникам акції виділили половину проїжджої частини. Вхід до опери був огороджений для безпечного проходу публіки та охоронявся поліцією. На мітингу чутно німецьку, українську та англійську мови. Протестувальники скандували: "No Netrebko!", "Жодних овацій пропаганді!", "Ганьба Нетребко!", "Росія - держава-терорист!", а також "Слава Україні! Героям слава!"

До мікрофону підходили громадські діячі, активісти, політики. "Росія використовує культуру як засіб пропаганди, як зброю. Анна Нетребко побудувала всю свою кар'єру на лояльності до влади, на підтримці влади, вона підтримувала терор, вона жертвувала гроші Донбасу, вона має відношення до вкрадених дітей України. Це повна ганьба, що вона виступає зараз тут", - заявила у своєму енергійному виступі одна з активісток.

Мітинг 15 вересня Фото: Natalia Smolentceva/DW

"Кажуть, що Анна Нетребко дистанціювалася від війни. Але вона просто сказала, що війна - це погано. Хіба це дистанція? Це - ніщо", – звучало зі сцени. "Уявіть собі масштаби цього цинізму: у той час, коли Росія вбиває наших цивільних, наших солдатів, вивозить наших дітей, коли російські кораблі перекривають вихід українським кораблям із зерном, коли Росія обстрілює мирні міста, ці люди прийшли сюди насолоджуватися мистецтвом. Мистецтво поза політикою, кажуть вони. Ні, ми знаємо, що культури поза політикою не існує, інакше навіщо Росія на окупованих територіях спалює українські книжки?"

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"Табір" меломанів

Ошатна публіка, яка прибула на прем'єру, змушена була проходити виділеним коридором під крики і свисти протестувальників. Поціновувачі опери відчували себе явно незатишно: хтось ніяково сміявся, хтось махав руками, засуджуюче хитаючи головою. Більшість намагалися пройти якнайшвидше, але були й винятки. Рішуча дама в костюмі кольору фуксії гнівно підійшла до огорожі і спробувала почати суперечку з протестувальниками, але її голос потонув у дружньому крику "Ганьба Нетребко!". Супутник дами, взявши її під лікоть, буквально затягнув жінку до рятівних дверей театру.

Раз у раз до поліцейських підходив хтось із відвідувачів опери і обурено показував на протестувальників. Правоохоронці щось заспокійливо їм пояснювали, розводячи руками. Кілька разів хмари густішали: гості показували нецензурні жести - гнівні крики людей за огорожею ставали вдвічі гучнішими.

О 19:30, коли останні глядачі бігом пробігли повз протестувальників, організатори мітингу оголосили перерву до 23:00, але просили не розходитися.

"Ми не хочемо бачити на берлінській сцені тих, хто підтримує Путіна і терористів" Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Берлінка Сара прийшла на мітинг зі своїми подругами. "Думаю, більшість наших співвітчизників з тих, хто сьогодні прийшов послухати оперу, виправдовують себе тим, що мистецтво не стосується політики", - сказала вона кореспондентові DW, додавши, що дотримується інакшої думки, адже у нинішній час неможливо сховатися від політики за гарною музикою.

Віра приїхала з Києва на початку війни: "Я вважаю, що Німеччина зараз - одна з найсильніших країн, і вона має висловити сильну позицію і виступити проти російської пропаганди. А мені важливо тут бути, щоб показати, що нас багато, що наш голос має бути почутий". Водночас харків'янка Ольга сподівається, що люди, які прийшли послухати оперу та побачили протест, замисляться над тим, що відбувається.

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