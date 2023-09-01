Берлінська опера рада бачити на своїй сцені Анну Нетребко

Оперна співачка Анна Нетребко вийде на головну сцену Берліна. Петиція проти її виступу набрала майже 30 тисяч підписів. А що кажуть у оперному театрі Staatsoper Unter den Linden?

Державний оперний театр на Унтер-ден-Лінден (Staatsoper Unter den Linden) у четвер, 31 серпня, прокоментував ситуацію довкола Анни Нетребко, яка у новому сезоні 2023-2024 виконуватиме на сцені театру партію леді Макбет в опері Верді. DW надіслала запит до опери відразу після того, як у Німеччині було запущено петицію проти виступу російської оперної діви в Берліні. 31 серпня у театрі закінчилися "канікули", і новий театральний сезон розпочався з того, що довелося пояснити свою позицію.

За чи проти Нетребко: яка позиція театру?

Берлінська опера наголосила, що засуджує війну Росії проти України і починаючи з 24 лютого 2022 року позиція театру була абсолютно чіткою: повна солідарність з Україною. Щодо Нетребко, то керівництво опери від початку війни ставилося до співачки диференційовано. У березні 2022 року за взаємною згодою було ухвалено рішення, що Анна Нетребко не братиме участі в новій постановці "Турандот". Перевірили й інші взаємні зобов'язання і проєкти. Без чіткої позиції співачки щодо ситуації в Україні подальша співпраця з нею не була можливою, наголосили в театрі. І відразу нагадали про те, що 30 березня 2022 року Нетребко висловила свою позицію, наскільки це було для неї можливо, і дистанціювалася від керівництва РФ.

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Заяву, про яку німецький театр нагадав громадськості та ЗМІ, оперна співачка зробила через місяць після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Вона "категорично" засудила війну та дистанціювалася від президента Росії Володимира Путіна. Відповідний допис на сторінці Нетребко у Facebook було опубліковано 30 березня. У публікації співачка запевнила, що її думки - "із жертвами цієї війни та їхніми сім'ями".

Керівництво Берлінського оперного театру наполягає, що російська співачка і словами, і діями вже показала, що дистанціювалася. "Це слід визнати", - наголошується в офіційній заяві опери. Керівництво театру додає, що Нетребко відома проукраїнська позиція опери: "Для нас надзвичайно важлива повна солідарність з Україною з одного боку та відповідальне ставлення до наших артистів з іншого". Тому театр вважає за необхідне дати шанс артистці, а не ховати її від публіки. Для Державного оперного театру важливим є діалог, ідеться в офіційній заяві.

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Учасниці протесту проти виступу Анни Нетребко у Вісбадені 5 травня 2023 року Фото: DW

Петиція проти виступу Нетребко в Берліні зібрала майже 30 тисяч підписів

Петицію "Ні!" - виступу Анни Нетребко в Берлінській державній опері" було опубліковано на сайті Change.org. На момент публікації цієї статті вона зібрала майже 30 тисяч підписів. Її автори нагадали, що росіянка "постійно демонструвала свою близькість до Кремля, отримувала нагороди від Володимира Путіна, зображена на фотографіях з ним, а також позувала з прапором "Новоросії" на фото з проросійським сепаратистом Олегом Царьовим. Нетребко "лише дуже байдуже сказала, що проти нинішньої війни і сподівається, що вона закінчиться. Однак вона жодного слова не сказала про відповідальність Росії та Володимира Путіна за загарбницьку війну і не засудила його дії", зазначається в петиції.

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Нагадаємо, що це вже не перша хвиля протестів проти виступів Анни Нетребко на сцені німецьких театрів. Справжній скандал спалахнув у Вісбадені, куди Анну Нетребко запросили на Міжнародний травневий фестиваль навесні цього року. DW стежила за розвитком подій і була на виступі Нетребко, який супроводжувався гучними оваціями та не менш гучними протестами.

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Прем'єра опери "Макбет" відбудеться у Берліні 15 вересня.