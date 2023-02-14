Cкандал з Нетребко: Pussy Riot не виступатимуть разом з нею

У Німеччині знову пристрасті через Нетребко. Замість українських митців, які відмовилися виступати з нею на одній сцені, вісбаденський фестиваль запросив Pussy Riot. Проте панк-колектив теж відмовився приїхати. Що далі?

У Державному театрі Вісбадена, столиці федеральної землі Гессен, у понеділок атмосфера була досить напружена. Там відбувалася традиційна пресконференції з нагоди оголошення програми Міжнародного травневого фестивалю 2023 року, який пройде у Вісбадені. Попри розбурхані емоціії в результаті все обійшлося суперечкою між художнім керівником і окремими журналістами.

Виступаючи на пресконференції, обер-бургомістр міста підкреслив, що "культура не може існувати поза політикою, але й політика має право висловлювати свою думку про мистецтво". Політика висловила свою солідарність з Україною та виступила проти приїзду російської оперної співачки Анни Нетребко на фестиваль у Вісбаден. Культура в особі Вісбаденського театру ні під тиском земельного уряду, ні на прохання мера міста своє рішення не змінила. "Анна Нетребко підписала контракт, і вона виконуватиме партію Абігайль у "Набукко", - заявив художній керівник Гессенського державного театру Вісбадена та Травневого фестивалю Уве Ерік Лауфенберґ (Uwe Eric Laufenberg).

Анна Нетребко під санкціями в Україні Фото: Vladimir Gerdo/TASS/picture alliance

Саме це остаточне рішення і спровокувало емоційну та гучну реакцію журналістів. Чи не боїться художній керівник протестів через виступ російської співачки Нетребко, яка в 2012 році була зареєстрована як довірена особа Володимира Путіна у його передвиборчій кампанії, а у 2014 році підтримувала дії бойовиків так званих "ДНР" на Донбасі? В інтерв'ю DW Лауфенберґ зазначив, що ні в Кельні, ні у Франкфурті-на-Майні, де вона вже виступала, великого протесту він не побачив, хоча символічні акції протесту і були, а якщо у когось і буде бажання вийти з протестом у Вісбадені, то "нехай, у нас вільна країна". А що було б, якби держміністр із питань культури та ЗМІ Німеччини Клаудіа Рот (Claudia Roth) попросила фестиваль відмовитися від Нетребко? На це питання DW художній керівник наголосив, що вона цього вже не зробила, і це - "питання локальної політики". Нагадаємо, вона, незважаючи на вторгнення Росії до України, закликала зберігати відкритість щодо російської культури.

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Історія отримала продовження

Здавалося, в історії за участю Анни Нетребко можна було б поставити крапку, проте вона отримала продовження. Наразі йдеться про те, ким замінити українських музикантів і драматичних артистів, які відмовилися приїжджати на травневий фестиваль до Вісбадену.

Замість хору Національної опери України та Національного симфонічного оркестру на фестиваль запросили панк-гурт Pussy Riot - з рок-концертом за книгою Марії Альохіною "Дні повстання". Однак у понеділок увечері з'ясувалося, що колектив відмовляється від участі - із солідарності з українцями. Марія Альохіна заявила "Медузі", що про участь у фестивалі Нетребко їм ніхто не говорив: "Рівною мірою ніхто нам не говорив про те, що нами просто намагаються заткнути дірку, помістивши (у програму фестивалю - ред.) замість українців, що відмовилися від виступу".

Концерт Pussy Riot в Берліні у грудні 2022 року Фото: Dmitry Vachedin/DW

Раніше про те, що українським артистам нічого не було відомо про участь Анни Нетребко у травневому фестивалі у Вісбадені, в інтерв'ю DW розповів і український диригент Микола Дядюра. "На той момент, коли вели переговори про нашу участь, то ім'я російської співачки Нетребко у програмі не було. Коли ми дізналися, що вона буде брати участь у фестивалі, то повідомили, що не будемо брати в ньому участь, якщо там буде Нетребко. Ми не можемо з нею співати "Реквієм", - сказав DW Микола Дядюра. Свою позицію він пояснив тим, що Анна Нетребко підсанкціямив Україні, а її позиція щодо російського вторгнення в Україну неоднозначна. В інтерв'ю DW Уве Ерік Лауфенберґ заявив, що "це однозначно не відповідає дійсності".

Так чи інакше, а фестивалю не вистачає двох пунктів програми - замість "Реквієму" у виконанні музикантів із Києва та замість "Калігули" у постановці Харківського державного академічного українського драматичного театру ім. Тараса Шевченка.

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Міжнародний травневий фестиваль у Вісбадені, який пройде з 30 квітня по 31 травня, присвячений цього сезону темі свободи слова та політв'язням по всьому світу. На запитання одного з журналістів на пресконференції у Вісбадені, чи може художній керівник театру спокійно спати, знаючи, що ті люди, кому присвячений цей фестиваль, опиняться тепер у тіні Анни Нетребко, Уве Ерік Лауфенберґ відповів, що "через це у нього безсоння немає". За його словами, він дуже добре спить саме тому, що "не намагається облити брудом і зробити цапом-відбувайлом одного артиста".